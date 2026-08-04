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Kanwar Yatra निकालने पर मिलता है अश्वमेघ यज्ञ जितना पुण्य, जानें नियम और कितने प्रकार के होते हैं कांवड़

कांवड़ यात्रा 13 दिनों तक चलती है. जिसकी शुरुआत हो चुकी है. इस दौरान विभिन्न प्रकार के कांवड़ देखने को मिलते हैं.

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TYPES OF KANWAR YATRA AND RULES (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 4, 2026 at 10:39 AM IST

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हैदराबाद: हिंदू ज्योतिष में चातुर्मास का विशेष महत्व है. जुलाई से ये महीने शुरू होते हैं और अक्टूबर यानी कार्तिक तक चलते हैं. इन चार महीनों में तमाम पर्व आते हैं. सबसे पहले सावन का पावन महीना आता है. उसके बाद भादों, फिर आश्विन और फिर कार्तिक का महीना आता है.

ऐसी मान्यता है कि जगत के पालनहार भगवान विष्णु इन चार महीनों में योगनिद्रा में चले जाते हैं और जगत के काम-काज का भार भोलेनाथ पर आ जाता है. बात अगर सावन के महीने की करें तो इस महीने चारों तरफ भोलेनाथ की पूजा करने का विधान है. सभी श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा करते हैं और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए कांवड़ लेकर निकलते हैं. लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र बताते हैं कि शिव के भक्त गंगा और अन्य पवित्र नदियों का जल कांवड़ में लेकर शिव मंदिर की ओर जाते हैं.

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कांवड़ यात्रा की 30 जुलाई से हो चुकी है शुरुआत (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि करीब यह कांवड़ यात्रा 13 दिनों तक चलती है और इस बार यह यात्रा सावन महीने की शुरू होते ही 30 जुलाई से आरंभ हो चुकी है, जो 11 अगस्त तक चलेगी. देश के विभिन्न स्थानों मे यह यात्रा निकाली जाती है और शिव मंदिर में शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद ही समाप्त होती है. वैसे लोग महाशिवरात्रि पर भी कांवड़ लेकर निकलते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर यह सावन महीने के पहले दिन से शुरू होकर मासिक शिवरात्रि पर जलाभिषेक के साथ संपन्न होती है.

कांवड़ की बात करें तो तमाम शिवभक्त अलग-अलग कांवड़ लेकर निकलते हैं. इनको पहचानना भी मुश्किल है. आज इस लेख के जरिए यह जानने की कोशिश करेंगे कि कांवड़ कितने प्रकार के होते हैं और इनके नियम क्या है. यह भी जानेंगे कि कांवड़ यात्रा देश के किन-किन राज्यों में निकाली जाती है. ज्योतिषाचार्य के मुताबिक कांवड़ यात्रा के नियम राज्य, क्षेत्र, परंपरा और परिवार के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. वैसे यह यात्रा अलग-अलग नाम से भी जानी जाती है.

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कांवड़ यात्रा (ETV Bharat)

कांवड़ यात्रा का इतिहास
हिंदू पुराणों के अनुसार, कांवड़ यात्रा श्रावण के महीने में अमृत या समुद्र मंथन से जुड़ी है. धार्मिक मान्यता है कि समुद्र मंथन से अमृत निकलने से पहले विष निकला था. इस विष को भगवान शिव ने पी लिया और अमृत देवताओं में बांट दिया गया. विष पीने की वजह से भगवान शिव का गला नीला पड़ गया, जिसके कारण उन्हें 'नीलकंठ' नाम दिया गया और उनके गले में जलन होने लगी. देवताओं और देवों ने विष का असर कम करने के लिए भगवान शिव पर गंगा जल चढ़ाया.

एक और कहानी के मुताबिक भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त रावण ने कांवड़ में गंगाजल लाकर पुरा-महादेव में शिव मंदिर पर चढ़ाया था. चूंकि यह श्रावण के महीने में हुआ था, इसलिए आज भी शिव भक्त हर साल इस महीने में शिव लिंग पर पवित्र गंगाजल चढ़ाने की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं.

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जानें क्या हैं मान्यताएं (ETV Bharat)

हरिद्वार के ज्योतिषी प्रतीक मिश्र पुरी बताते हैं कि पुरानी किताबों और इतिहास के अनुसार, रावण को पहला कांवड़िया माना जाता है. वेदों में कहा गया है कि कांवड़ यात्रा की परंपरा समुद्र मंथन के दौरान शुरू हुई थी. जब मंथन के दौरान जहर निकला, तो दुनिया में चीख-पुकार मच गई; तब भगवान शिव ने ज़हर पी लिया और उसे अपने गले में रख लिया. हालांकि, रावण ने ही शिव के अंदर जमा हुई नेगेटिव एनर्जी को दूर करने का काम किया. तपस्या करने के बाद, रावण ने पुरा महादेव मंदिर में भगवान शिव का गंगाजल से अभिषेक किया, जिससे शिव इस एनर्जी से मुक्त हो गए.

हालांकि अंग्रेजों ने 19वीं सदी की शुरुआत में अपनी किताबों और लेखों में कांवड़ यात्रा का जिक्र करना शुरू किया था—और इसे कई पुरानी तस्वीरों में दिखाया गया है—लेकिन 1960 के दशक तक यह तीर्थयात्रा कोई बड़ी, बड़ी यात्रा नहीं थी. उन दिनों, अमीर मारवाड़ी व्यापारी, कुछ साधुओं और भक्तों के साथ, भगवान शिव के स्नान के लिए गंगा से पानी लाने के लिए नंगे पैर हरिद्वार या सुल्तानगंज (बिहार) जाते थे. 1980 के दशक के बाद ही यह एक बड़ा धार्मिक आयोजन बनने लगा; आज, यह एक बहुत बड़ा मौका बन गया है.

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कांवड़ के प्रकारों पर भी डालें एक नजर (ETV Bharat)

सामान्य या बैठी कांवड़
सबसे पहले बात करते हैं सामान्य या बैठी कांवड़ की. सामान्य कावड़ यात्रा पर जाने वाले कांवड़िए पैदल चलकर रास्ते में जहां चाहें रुककर आराम कर सकते हैं. इसके लिए कई पंडाल (टेम्पररी शेल्टर) बनाए जाते हैं, ताकि वे अपनी यात्रा फिर से शुरू करने से पहले आराम कर सकें. यह कांवड़ सबसे ज्यादा दिखाई देती है. जानकारी के मुताबिक इस सामान्य कांवड़ को जमीन पर सीधे नहीं रखा जाता है. इसे किसी जगह टांगा जाता है. कई जगह ये बैठी कांवड़ के नाम से भी जानी जाती है. इस कांवड़ में शिवभक्त गंगाजल भरकर अपने शहर या गांव के शिवमंदिर तक आते हैं. इसमें दूरी कम या अधिक हो सकती है. कुछ कांवड़िए कई दिनों तक पैदल यात्रा करते हैं. सामान्य कांवड़ में यात्रा की गति पर कोई नियम लागू नहीं होते. श्रद्धालु संयम और भक्ति का पालन करते हैं.

डाक कांवड़
आमतौर पर डाक कांवड़ को तेज गति वाला माना जाता है. इसमें शिवभक्त बिना रुके गंगाजल को लेकर अपने गंतव्य की ओर जाते हैं. कभी-कभी इस कांवड़ में कई लोगों का समूह भी शामिल होता है. इसमें एक कांवड़िया आगे-आगे चलता है और बाकी सब पीछे-पीछे चलते हैं. वहीं, साथ में चल रहे लोग रास्ते को क्लियर भी करते चलते हैं. इस कांवड़ का उद्देश्य एक निश्चित समय सीमा के अंदर शिवमंदिर पहुंचना होता है. इसके लिए पहले से योजना बनाई जाती है. कई डाक कांवड़िए गाड़ी आदि का भी सहारा लेते हैं, लेकिन जिस शख्स के पास कांवड़ होती है वह पैदल ही चलता है.

खड़ी कांवड़
कुछ भक्त खड़ी (खारी) कांवड़ (एक सीधी कांवड़) ले जाते हैं. यात्रा के दौरान, मदद के लिए एक साथी उनके साथ होता है. जब वह आराम करते हैं, तो उनके साथी उनके कांवड़ को अपने कंधों पर उठाते हैं और उसे ऐसे हिलाते रहते हैं जैसे वह चल रहे हों. इस कांवड़ को खड़ा करने के लिए शिवभक्त किसी चीज का सहारा लेते हैं. थकने पर कांवड़िया आराम भी कर सकता है. इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि पवित्रता और अनुशासन का पालन करना होता है. जानकारी के लिए बता दें कि खड़ी कांवड़ को पैर से छूना या गंदा करना पाप माना जाता है.

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कांवड़ यात्रा (ETV Bharat)

दांडी कांवड़
देश के कुछ क्षेत्रों में दांडी कांवड़ की भी परंपरा देखने को मिलती है. 'दंडी कांवड़' तीर्थयात्रा में, भक्त नदी के किनारे से शिव के धाम तक दंडवत प्रणाम (पूरे शरीर का दंडवत प्रणाम) करके यात्रा करते हैं. वे जमीन पर सीधे लेटकर रास्ते की दूरी नापते हैं, हर कदम पर अपने शरीर की लंबाई तय करते हैं. यह एक बहुत मुश्किल यात्रा है जिसे पूरा करने में एक महीने तक का समय लग सकता है. यह कांवड़ सामान्य कांवड़ की अपेक्षा कठिन होती है. दांडी कांवड़ के नियम स्थानीय परंपरा के अनुसार बदलते रहते हैं. ऐसे में किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह जरूर लेनी चाहिए.

झांकी कांवड़
इस कांवड़ यात्रा को सजाया-संवारा जाता है. इसमें भगवान शिव, मां पार्वती, नंदी से संबंधित चित्र लगाए जाते हैं. इस कांवड़ का आकार बड़ा हो सकता है. इसमें रंग-बिरंगे कपड़े, फूल-माला, बिजली की झालरें भी लगाई जाती हैं. कभी-कभी इस कांवड़ में भगवान के भजन और संगीत भी सुनाई देते हैं. यह कांवड़ समूह में लेकर निकाली जाती है. इस कांवड़ में लोगों की संख्या ज्यादा होती है. इसमें सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना पड़ता है. ध्यान रहे कि कांवड़ ज्यादा भारी ना हो.

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जानें इस बार क्या है खास (ETV Bharat)

विशाल या बड़ी कांवड़
कुछ शिवभक्त ऐसे भी होते हैं, जो बहुत बड़ी कांवड़ लेकर निकलते हैं. इन कांवड़ों को विशाल कांवड़ कहा जाता है. इन कांवड़ों की ऊंचाई आकर्षण का केंद्र होती है. ये कांवड़ धार्मिक उत्साह और भक्ति की प्रतीक मानी जाती है. इस दौरान स्थानीय नियमों का कड़ाई से पालन करना जरूरी होता है.

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शिवमंदिर में जल अर्पण के लिए कांवड़ यात्रा निकाली जा रही (ETV Bharat)

कावंड़ निकालने के नियम
कांवड़ यात्रा के कई नियम हैं जिन्हें हर कांवड़िया मानने की कसम खाता है.

  • पवित्रता का पालन
    यात्रा के दौरान, नशीले पदार्थ, शराब, मांस और तामसिक खाना (ऐसा खाना जो सुस्ती या अज्ञानता पैदा करता है) खाना पूरी तरह मना है. बिना नहाए कांवड़ को नहीं छूना चाहिए, चमड़े के संपर्क से बचना चाहिए, गाड़ी या चारपाई (पारंपरिक खाट या बिस्तर) का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कांवड़ को पेड़ के नीचे नहीं रखना चाहिए, और कांवड़ को सिर पर ले जाना मना है.
  • ब्रह्मचर्य और अनुशासित जीवन
    पूरी कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्तों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए. आत्मसंयम का पालन करें. प्रभु का नाम लें, क्रोध, झूठ और अपशब्दों का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें.

अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य
शास्त्रों में कहा गया है कि जो शिव भक्त सावन (जुलाई-अगस्त) के महीने में पैदल चलकर यह तीर्थ यात्रा करता है—कंधे पर कांवड़ लेकर 'बोल बम' का नारा लगाता है—उसे हर एक कदम पर अश्वमेध यज्ञ करने जितना पुण्य मिलता है. उसके सारे पाप धुल जाते हैं, वह जन्म-मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, और मरने पर उसे शिवलोक (भगवान शिव का घर) मिलता है.

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शिवभक्त ले रहे बढ़चढ़ कर हिस्सा (ETV Bharat)

इन राज्यों में कांवड़ यात्रा का क्या महत्व
देश के कई राज्यों में कांवड़ यात्रा को बड़ा महत्व दिया जाता है. जितने दिन कांवड़ यात्रा निकलती है उतने दिन स्कूल, कॉलेज बंद कर दिए जाते हैं. राज्यों परा डालते हैं एक नजर.

  1. उत्तर प्रदेश
    उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा का लंबा इतिहास रहा है. यहां सबसे विशाल रूप देखने को मिलता है खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में. यहां लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड के हरिद्वार से गंगाजल लेकर आते हैं और शिवमंदिर में जल अर्पित करते हैं. वाराणसी में भी बड़ा विहंगम दृश्य देखने को मिलता है.
  2. उत्तराखंड
    कांवड़ यात्रा के लिय यह राज्य केंद्रबिंदु है. यहां ऋषिकेश, हरिद्वार और गोमुख से लाखों शिवभक्त और कांवड़िए गंगाजल लाते हैं. इससे रौनक कई गुना बढ़ जाती है.
  3. हरियाणा
    भारत के इस राज्य के हर जिले से श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं और लंबी पैदल यात्रा तय करते हैं. राज्य के कुरुक्षेत्र और अन्य धार्मिक स्थलों से भी यात्राएं निकाली जाती हैं.
  4. दिल्ली
    भारत की राजधानी नई दिल्ली में भी कांवड़ यात्रा निकाली जाती है. यह इस यात्रा का मुख्य मार्ग है. पूरे सावन महीने में दिल्ली की सीमाओं पर कांवड़ियों के लिए विशेष इंतजाम किए जाते हैं.
  5. राजस्थान
    इस राज्य के पूर्वी हिस्सों जैसे- अलवर, भरतपुर जिलों से भी शिवभक्त गंगाजल लेने कि लिए उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश जाते हैं.
  6. बिहार और झारखंड
    भारत के पूर्वांचल राज्य बिहार और झारखंड में यह कांवड़ यात्रा बोल बम यात्रा के नाम से मशहूर है. यह दुनिया की सबसे लंबी धार्मिक यात्राओं में से एक है. हजारों शिवभक्त बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर आते हैं और करीब 105 किमी. दूर झारखंड के बाबा बैद्यनाथ धाम में जल अर्पित करते हैं.
  7. मध्य प्रदेश
    इस राज्य में भी कांवड़ यात्रा का विशेष प्रचलन है. यहां उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर और पास के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर मंदिर के लिए शिवभक्त नर्मदा नदी का जल लेकर आते हैं और अर्पित करते हैं.
  8. पंजाब और हिमाचल प्रदेश
    पंजाब के हिंदू बाहुल्य इलाकों और हिमाचल के निचले क्षेत्रों से भी शिवभक्त बड़ी संख्या में कांवड़ यात्रा निकालते हैं और हरिद्वार और नीलकंठ महादेव मंदिर के लिए कांवड़ लेकर आते हैं.
  9. इन राज्यो में भी निकलती है कांवड़ यात्रा
    भारत के अन्य राज्य जैसे छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी कांवड़ यात्रा निकालने की मान्यता है.

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