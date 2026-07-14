30 या 31 जुलाई? जानें साल 2026 में कब से शुरू हो रहा है सावन का महीना, नोट करें सभी सोमवारों की तिथि
सावन 2026 की शुरुआत 30 जुलाई से होगी. इस पावन महीने में कुल 4 सोमवार पड़ेंगे, जिनमें नाग पंचमी का दुर्लभ महासंयोग शामिल है.
Published : July 14, 2026 at 1:17 PM IST
हैदराबाद: हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माने जाने वाले सावन महीने की शुरुआत इस साल 30 जुलाई 2026 (गुरुवार) से होने जा रही है. श्रद्धालुओं के बीच सावन शुरू होने की तारीख को लेकर 30 और 31 जुलाई का जो भ्रम था, वह अब दूर हो गया है. पंचांग के अनुसार, सावन का यह पावन महीना 30 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त 2026 (शुक्रवार) को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगा. इस बार शिव भक्तों को महादेव को रिझाने के लिए पूरे 4 सोमवार मिलेंगे.
इस विषय पर लखनऊ के सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य उमाकांत मिश्रा ने विशेष बातचीत में बताया:
"साल 2026 का सावन महीना धार्मिक और ज्योतिष की नजर से बहुत ही शुभ है. 30 जुलाई को सावन की शुरुआत बहुत अच्छे योगों के साथ हो रही है. इस बार सबसे बड़ा संयोग सावन के तीसरे सोमवार यानी 17 अगस्त को बन रहा है. इस दिन सावन सोमवार के साथ-साथ नाग पंचमी भी है. ऐसा दुर्लभ संयोग कई सालों बाद आ रहा है. इस शुभ दिन पर जो भी भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे या रुद्राभिषेक करेंगे, उनके जीवन के सारे दुख-दर्द, बीमारियां और परेशानियां दूर हो जाएंगी. महादेव की कृपा पाने के लिए यह महीना सबसे उत्तम है."
सावन सोमवार व्रत की लिस्टइस साल सावन के महीने में पड़ने वाले चारों सोमवार की तारीखें इस प्रकार हैं:
- पहला सावन सोमवार: 3 अगस्त 2026 (व्रत की शुरुआत)
- दूसरा सावन सोमवार: 10 अगस्त 2026 (विशेष पूजा का दिन)
- तीसरा सावन सोमवार: 17 अगस्त 2026 (सावन सोमवार और नाग पंचमी का महासंयोग)
- चौथा सावन सोमवार: 24 अगस्त 2026 (आखिरी सोमवार व्रत)
सावन का महत्व और पूजा का तरीका
शास्त्रों के अनुसार, सावन के महीने में ही माता पार्वती ने कठिन तपस्या करके भगवान शिव को पाया था. इसलिए सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए और कुंवारी लड़कियां अच्छे वर के लिए सावन सोमवार का व्रत रखती हैं. इस महीने में हर दिन शिवलिंग पर तांबे के लोटे से साफ जल या गंगाजल चढ़ाना चाहिए. शिवजी को बेलपत्र, धतूरा, फल और फूल चढ़ाने से वे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं. पूजा के दौरान 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करने से घर में सुख-शांति आती है.
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