ETV Bharat / spiritual

30 या 31 जुलाई? जानें साल 2026 में कब से शुरू हो रहा है सावन का महीना, नोट करें सभी सोमवारों की तिथि

नेपाल के पोखरा में स्थित विशाल पुम्दीकोट शिव मूर्ति, जो बादलों से घिरे नीले आसमान के नीचे भव्य रूप में विराजमान ( Canva )

हैदराबाद: हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माने जाने वाले सावन महीने की शुरुआत इस साल 30 जुलाई 2026 (गुरुवार) से होने जा रही है. श्रद्धालुओं के बीच सावन शुरू होने की तारीख को लेकर 30 और 31 जुलाई का जो भ्रम था, वह अब दूर हो गया है. पंचांग के अनुसार, सावन का यह पावन महीना 30 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त 2026 (शुक्रवार) को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगा. इस बार शिव भक्तों को महादेव को रिझाने के लिए पूरे 4 सोमवार मिलेंगे.

इस विषय पर लखनऊ के सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य उमाकांत मिश्रा ने विशेष बातचीत में बताया: