साल 2026 में इन राशियों पर रहेगी शनि की बुरी नजर! जानें अपनी राशि का हाल

हैदराबाद: साल 2026 को लेकर ज्योतिष प्रेमियों में पहले से ही खास उत्सुकता देखने को मिल रही है. इसका प्रमुख कारण शनि देव का प्रभाव और उनका ‘पाया’ है. लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र के अनुसार, के अनुसार शनि का पाया यह संकेत देता है कि आने वाला वर्ष किसी राशि के लिए संघर्षपूर्ण रहेगा या उन्नति और राहत के योग बनाएगा. मीन राशि में ही रहेंगे शनिदेव

उमाशंकर मिश्र का कहना है कि, साल 2026 में शनि देव पूरे वर्ष मीन राशि में ही विराजमान रहेंगे. इस कारण मेष, कुंभ और मीन राशि वालों पर शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव रहेगा, जबकि सिंह और कुंभ राशि पर शनि की ढैय्या प्रभावी रहेगी. ऐसे में कई राशियों के लिए यह वर्ष विशेष सावधानी और धैर्य की मांग करेगा. कैसे बनता है शनि का पाया?

ज्योतिष के अनुसार शनि के गोचर के समय चंद्रमा की स्थिति के आधार पर पाया तय होता है. 1, 6 और 11वें भाव में चंद्रमा हो तो स्वर्ण पाया

2, 5 और 9वें भाव में रजत पाया

3, 9 और 10वें भाव में ताम्र पाया

4, 8 और 12वें भाव में लौह पाया माना जाता है लौह पाया: मेहनत और संघर्ष का संकेत

साल 2026 में मेष, सिंह और धनु राशि पर शनि का लौह पाया रहेगा. इन राशियों के जातकों को निजी और पेशेवर जीवन में अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है. कार्यभार बढ़ेगा और निर्णय सोच-समझकर लेने होंगे. शॉर्टकट से बचना जरूरी रहेगा, हालांकि धैर्य रखने पर मेहनत का फल जरूर मिलेगा.