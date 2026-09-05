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सचिन तेंदुलकर ने अपने पिता के नाम पर फेलोशिप का किया ऐलान

'प्रोफेसर रमेश तेंदुलकर मेमोरियल फेलोशिप' का मकसद श्रीनगर में युवा डॉक्टरों की मदद करना है.

सचिन तेंदुलकर
सचिन तेंदुलकर (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 5, 2026 at 8:56 PM IST

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हैदराबाद: पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने टीचर्स डे के मौके पर एक दिल छू लेने वाला काम किया. उन्होंने अपने पिता व पहले गुरु के नाम पर 'प्रोफेसर रमेश तेंदुलकर मेमोरियल फेलोशिप' की घोषणा करके उन्हें भावुक श्रद्धांजलि दी. फेलोशिप का मकसद क्लेफ्ट (कटे-फटे होंठ/तालु) और क्रैनियोफेशियल (चेहरे और खोपड़ी से जुड़ी) देखभाल में स्पेशलाइजेशन करने वाले युवा डॉक्टरों की आर्थिक मदद करना है.

यह फेलोशिप 'इंगा हेल्थ फाउंडेशन' के साथ मिलकर शुरू की गई है, जो 'सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन' के साथ हेल्थकेयर पार्टनर के तौर पर काम करता है. घोषित फेलोशिप के तहत, श्रीनगर में क्लेफ्ट और क्रैनियोफेशियल केयर में स्पेशलाइजेशन करने के लिए हर साल एक MD (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन) को एक साल के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी. फेलो के प्रोग्राम पूरा करने के बाद, उन्हें उनके काम और बेहतरीन प्रदर्शन के लिए 'सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन' से एक सर्टिफिकेट मिलेगा.

तेंदुलकर ने अपने एक्स हैंडल पर अपने क्रिकेट करियर को आकार देने में अपने पिता की भूमिका का जिक्र किया. उन्होंने लिखा, 'जब मैं उन लोगों के बारे में सोचता हूं जिन्होंने मेरे सफर को आकार दिया, तो मैं किसी क्रिकेट ग्राउंड या कोच से शुरुआत नहीं करता, बल्कि मैं घर से शुरुआत करता हूं.'

असफलता ठीक है, लेकिन धोखाधड़ी नहीं
तेंदुलकर ने यह भी याद किया कि उनके पिता ने उन्हें ईमानदारी से समझौता किए बिना असफलता को स्वीकार करना सिखाया था. तेंदुलकर ने पिता की बात याद करते हुए कहा, 'असफलता ठीक है, लेकिन धोखाधड़ी नहीं. कभी शॉर्टकट न अपनाएं.'

सचिन के पिता रमेश तेंदुलकर एक प्रोफेसर, लेखक और कवि थे, लेकिन उनके बेटे उन्हें मुख्य रूप से एक ऐसे मार्गदर्शक (मेंटर) के तौर पर याद करते हैं जिन्होंने उन्हें अपना रास्ता खुद चुनने की आजादी दी, साथ ही यह भी पक्का किया कि वे चरित्र के महत्व को समझें.

वे मेरे लिए एक मार्गदर्शक थे
उन्होंने कहा, 'मेरे पिता रमेश तेंदुलकर एक लेखक, कवि और प्रोफेसर थे, लेकिन उससे भी बढ़कर वे मेरे और कई अन्य लोगों के लिए एक मार्गदर्शक थे. उन्होंने मुझे क्रिकेट खेलने की आजादी दी, लेकिन साथ ही यह भी याद दिलाया कि सफलता कभी भी चरित्र की कीमत पर नहीं मिलनी चाहिए.'

भारत के पूर्व बल्लेबाज ने कहा कि उनके पिता ने उनके जुनून और क्षमता को पहचाना, लेकिन कभी भी यह तय करने की कोशिश नहीं की कि उन्हें क्या बनना चाहिए. तेंदुलकर ने कहा, 'मैं बस एक ऐसा लड़का था जिसे क्रिकेट खेलना पसंद था। मेरे पिता ने उसमें कुछ और भी देखा. उन्होंने यह तय करने की कोशिश नहीं की कि मुझे क्या बनना चाहिए. इसके बजाय, उन्होंने मुझे खुद यह पता लगाने के लिए जगह और समर्थन दिया.

तेंदुलकर ने आखिर में लिखा, 'एक शिक्षक की सीख भले ही एक छात्र से शुरू हो, लेकिन उसका असर बहुत दूर तक, एक जिंदगी से दूसरी जिंदगी और एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक, पहुंच सकता है. हैप्पी टीचर्स डे!'

सचिन के पिता रमेश तेंदुलकर का 1999 में 68 साल की उम्र में मुंबई स्थित अपने घर पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था.

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