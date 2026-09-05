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सचिन तेंदुलकर ने अपने पिता के नाम पर फेलोशिप का किया ऐलान

सचिन तेंदुलकर ( IANS )

हैदराबाद: पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने टीचर्स डे के मौके पर एक दिल छू लेने वाला काम किया. उन्होंने अपने पिता व पहले गुरु के नाम पर 'प्रोफेसर रमेश तेंदुलकर मेमोरियल फेलोशिप' की घोषणा करके उन्हें भावुक श्रद्धांजलि दी. फेलोशिप का मकसद क्लेफ्ट (कटे-फटे होंठ/तालु) और क्रैनियोफेशियल (चेहरे और खोपड़ी से जुड़ी) देखभाल में स्पेशलाइजेशन करने वाले युवा डॉक्टरों की आर्थिक मदद करना है. यह फेलोशिप 'इंगा हेल्थ फाउंडेशन' के साथ मिलकर शुरू की गई है, जो 'सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन' के साथ हेल्थकेयर पार्टनर के तौर पर काम करता है. घोषित फेलोशिप के तहत, श्रीनगर में क्लेफ्ट और क्रैनियोफेशियल केयर में स्पेशलाइजेशन करने के लिए हर साल एक MD (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन) को एक साल के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी. फेलो के प्रोग्राम पूरा करने के बाद, उन्हें उनके काम और बेहतरीन प्रदर्शन के लिए 'सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन' से एक सर्टिफिकेट मिलेगा. तेंदुलकर ने अपने एक्स हैंडल पर अपने क्रिकेट करियर को आकार देने में अपने पिता की भूमिका का जिक्र किया. उन्होंने लिखा, 'जब मैं उन लोगों के बारे में सोचता हूं जिन्होंने मेरे सफर को आकार दिया, तो मैं किसी क्रिकेट ग्राउंड या कोच से शुरुआत नहीं करता, बल्कि मैं घर से शुरुआत करता हूं.' असफलता ठीक है, लेकिन धोखाधड़ी नहीं

तेंदुलकर ने यह भी याद किया कि उनके पिता ने उन्हें ईमानदारी से समझौता किए बिना असफलता को स्वीकार करना सिखाया था. तेंदुलकर ने पिता की बात याद करते हुए कहा, 'असफलता ठीक है, लेकिन धोखाधड़ी नहीं. कभी शॉर्टकट न अपनाएं.'