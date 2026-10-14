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सिद्धपीठ हरियाली देवी में नवरात्रि की धूम, यहां जौ में दिखती देवी की दिव्य आस्था

सिद्धपीठ हरियाली देवी में नवरात्रि की धूम ( Photo-ETV Bharat )

हरियाली देवी सिद्धपीठ में नवरात्रि के प्रथम दिन शुभ मुहूर्त में जौ बोने की परंपरा का विशेष धार्मिक महत्व है. नौ दिनों तक जौ की हरियाली की विधिवत देखभाल की जाती है. धीरे-धीरे अंकुरित होकर हरी-भरी होती जौ की बालियां श्रद्धालुओं के लिए आस्था और शुभता का प्रतीक बन जाती हैं. नवमी के दिन विधि-विधान से हरियाली निकालकर श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में वितरित की जाती है. भक्त इस पवित्र प्रसाद को मां का आशीर्वाद मानकर श्रद्धापूर्वक ग्रहण करते हैं.