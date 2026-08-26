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इस बार रक्षाबंधन पर नहीं होगा भद्रा का साया, जानें राखी बांधने का शुभ मुहूर्त, रक्षा सूत्र बांधते समय करें इस मंत्र का जाप

जानें कब रहेगा रक्षाबंधन पर शुभमुहूर्त ( ETV Bharat )

कुल्लू: देश भर में 28 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा. भाई की कलाई पर राखी बांधने के लए बहनें साल भर इंतजार करती है. उस दिन अपने भाई को राखी बांधकर सुख समृद्धि की भी कामना करती हैं. वहीं. इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा का भी कोई साया नहीं होगा. इसके चलते बहनें अपने भाई को शुभ समय पर राखी बांध सकती हैं. दरअसल भद्रा काल में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य करने की मनाही शास्त्रों में बताई गई है. हर साल भद्राकाल में बहनें भाइयों को राखी नहीं बांध पाती हैं. इसी के चलते रक्षाबंधन और अन्य त्यौहारों पर भद्रा को लेकर लोगों में संशय रहता है, लेकिन इस बार रक्षाबंधन पर भद्राकाल नहीं रहेगा. यूआरएल की वर्ड मेटा दो आचार्य विजय कुमार ने बताया कि पंचांग के अनुसार 'साल 2026 में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 27 अगस्त को दोपहर में होगा और इसका अंत 28 अगस्त को दोपहर में होगा. उदयातिथि के अनुसार रक्षाबंधन का पावन पर्व 28 अगस्त शुक्रवार को मनाया जाएगा. रक्षाबंधन की पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त को सुबह 9 बजकर 7 मिनट पर शुरू होगी और तिथि का समापन 28 अगस्त को सुबह 9 बजकर 49 मिनट पर होगा. 28 अगस्त को राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 5 बजकर 57 मिनट से लेकर सुबह 9 बजकर 48 मिनट तक रहेगा, अगर कोई बहन इस दौरान अपने भाई को राखी नहीं बांध सकती है तो वो अभिजीत मुहूर्त में भी राखी बांधी सकती हैं. उस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजकर 56 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 48 मिनट तक रहेगा.' रक्षाबंधन के दिन भाई-बहन स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनें. इसके बाद पूजा की थाली तैयार करें और थाली में रोली या कुमकुम, अक्षत, फूल, दीपक, धूप, मिठाई और राखी रखें. सबसे पहले भगवान का पूजन करें. इसके बाद भाई को तिलक लगाएं और अक्षत लगाएं दीपक से अपने भाई की आरती करें और फिर ऊपर बताए गए रक्षासूत्र मंत्र का जाप करते हुए भाई की कलाई पर राखी बांधें. रक्षासूत्र केवल एक धागा नहीं है. ये भाई-बहन के प्रेम, विश्वास और एक-दूसरे की रक्षा के संकल्प का प्रतीक माना जाता है. आचार्य विजय कुमार के अनुसार इस दौरान 'येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामपि बध्नामि रक्षे मा चल मा चल' मंत्र का भी जाप करें. राखी बांधने के बाद भाई-बहन एक-दूसरे के सुख, स्वास्थ्य और सफलता की कामना करें. इस बार कब तक रहेगा भद्राकाल