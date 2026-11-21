साल के आखिरी महीने में बड़ा ग्रह गोचर: राहु-केतु और शनि की कृपा से मालामाल होंगी ये 6 राशियां
5 दिसंबर को राहु-केतु गोचर और 11 दिसंबर को शनि मार्गी होंगे. इस खगोलीय बदलाव से छह राशियों को करियर और धन लाभ होगा.
Published : November 21, 2026 at 2:32 PM IST
हैदराबाद: साल 2026 का आखिरी महीना यानी दिसंबर ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है. साल के अंत में होने वाली प्रमुख ग्रहों की चाल में बदलाव कई राशियों के जीवन में नई उम्मीदें, करियर में तरक्की और आर्थिक मजबूती लेकर आ सकता है. ज्योतिषीय गणनाओं के मुताबिक, दिसंबर में राहु-केतु का गोचर और शनि की बदलती स्थिति 6 राशियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित होने वाली है.
कब बदलेगी ग्रहों की चाल?
लखनऊ के ज्यातिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र के अनुसार, 5 दिसंबर 2026 को छाया ग्रह राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन करेंगे. इसके ठीक कुछ दिनों बाद, 11 दिसंबर 2026 को न्याय के देवता शनि अपनी चाल बदलते हुए मार्गी हो जाएंगे. इन तीन बड़े ग्रहों की स्थिति में होने वाला यह बदलाव यूं तो सभी 12 राशियों को प्रभावित करेगा, लेकिन मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों के लिए यह समय अत्यंत शुभ रहने की संभावना है.
इन 6 राशियों को मिलेगा विशेष लाभ
मेष राशि: मेष राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना करियर में नई ऊंचाइयां लेकर आ सकता है. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां या प्रमोशन मिल सकता है. कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और लंबे समय से रुके हुए काम गति पकड़ेंगे. व्यापारियों को नए संपर्कों से अच्छा मुनाफा होने के योग हैं.
वृषभ राशि: इस राशि के लोगों को साल के आखिरी महीने में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को शुभ समाचार मिल सकता है. पुराने प्रयासों का अब सकारात्मक परिणाम सामने आएगा. विदेश से जुड़े व्यापार या कार्यों में लाभ के प्रबल संकेत हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
सिंह राशि: सिंह राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना आर्थिक और व्यावसायिक प्रगति का संदेश लेकर आ रहा है. कारोबारियों को नया काम शुरू करने के बेहतरीन अवसर मिलेंगे. नौकरी में पदोन्नति के योग हैं और पुराने निवेश से अच्छा धन लाभ होने की उम्मीद है.
कन्या राशि: कन्या राशि के जातकों को आर्थिक मोर्चे पर बड़ी राहत मिलने वाली है. आय के नए स्रोत खुलने से बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी. नौकरी और व्यापार दोनों क्षेत्रों में आपकी मेहनत रंग लाएगी. छात्रों के लिए भी यह समय सफलतादायक रहेगा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.
वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि के लोगों के लिए यह गोचर हर लिहाज से अनुकूल है. व्यापार में कोई बड़ी और फायदेमंद डील पक्की हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों को तरक्की के अवसर मिलेंगे. इसके साथ ही पारिवारिक जीवन में भी सुख-शांति और अपनों का भरपूर सहयोग बना रहेगा.
मीन राशि: मीन राशि के जातकों के लिए दिसंबर धन और करियर के मामलों में बेहद शुभ रहेगा. लंबे समय से कहीं अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, जिससे आर्थिक परेशानियां दूर होंगी. कारोबार के विस्तार की योजनाएं सफल होंगी और कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा.
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