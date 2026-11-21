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साल के आखिरी महीने में बड़ा ग्रह गोचर: राहु-केतु और शनि की कृपा से मालामाल होंगी ये 6 राशियां

सांकेतिक फोटो ( getty image )

हैदराबाद: साल 2026 का आखिरी महीना यानी दिसंबर ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है. साल के अंत में होने वाली प्रमुख ग्रहों की चाल में बदलाव कई राशियों के जीवन में नई उम्मीदें, करियर में तरक्की और आर्थिक मजबूती लेकर आ सकता है. ज्योतिषीय गणनाओं के मुताबिक, दिसंबर में राहु-केतु का गोचर और शनि की बदलती स्थिति 6 राशियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित होने वाली है.

कब बदलेगी ग्रहों की चाल?

लखनऊ के ज्यातिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र के अनुसार, 5 दिसंबर 2026 को छाया ग्रह राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन करेंगे. इसके ठीक कुछ दिनों बाद, 11 दिसंबर 2026 को न्याय के देवता शनि अपनी चाल बदलते हुए मार्गी हो जाएंगे. इन तीन बड़े ग्रहों की स्थिति में होने वाला यह बदलाव यूं तो सभी 12 राशियों को प्रभावित करेगा, लेकिन मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों के लिए यह समय अत्यंत शुभ रहने की संभावना है.

इन 6 राशियों को मिलेगा विशेष लाभ मेष राशि: मेष राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना करियर में नई ऊंचाइयां लेकर आ सकता है. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां या प्रमोशन मिल सकता है. कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और लंबे समय से रुके हुए काम गति पकड़ेंगे. व्यापारियों को नए संपर्कों से अच्छा मुनाफा होने के योग हैं. वृषभ राशि: इस राशि के लोगों को साल के आखिरी महीने में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को शुभ समाचार मिल सकता है. पुराने प्रयासों का अब सकारात्मक परिणाम सामने आएगा. विदेश से जुड़े व्यापार या कार्यों में लाभ के प्रबल संकेत हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.