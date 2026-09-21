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पितृ पक्ष 2026: 26 सितंबर से शुरुआत, 10 अक्टूबर को समापन; भूलकर भी न करें ये काम, देखें पूरी तिथियां

सांकेतिक फोटो ( file/ETV Bharat )

हैदराबाद: सनातन धर्म में पूर्वजों के प्रति सम्मान, तर्पण और कृतज्ञता प्रकट करने का महापर्व पितृ पक्ष साल 2026 में एक बेहद दुर्लभ और अद्भुत संयोग लेकर आ रहा है. इस वर्ष पितृ पक्ष की शुरुआत और इसका समापन, दोनों ही शनिवार के दिन हो रहे हैं. इस अनोखे संयोग के कारण जहां एक तरफ देश भर के ज्योतिषियों और विद्वानों के बीच एक बड़ी धार्मिक चर्चा छिड़ गई है, वहीं दूसरी तरफ आम जनता में इस बात को लेकर भारी असमंजस है कि इस साल श्राद्ध पक्ष 15 दिनों का होगा या 16 दिनों का. पंचांगीय गणना के अनुसार, इस साल पितृ पक्ष की शुरुआत 26 सितंबर 2026, शनिवार को पूर्णिमा श्राद्ध के साथ हो रही है, जबकि इसका समापन 10 अक्टूबर 2026, शनिवार को सर्वपितृ अमावस्या के साथ होगा. दोनों मुख्य तारीखों पर शनिवार का होना इस बार के श्राद्ध को ज्योतिषीय और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यधिक शक्तिशाली और फलदायी बना रहा है. 15 या 16 दिन का श्राद्ध?

अक्सर लोगों में यह भ्रांति रहती है कि श्राद्ध पक्ष केवल 15 दिनों का होता है. लेकिन शास्त्रों और विद्वानों के अनुसार, पितृ पक्ष पूरे 16 दिनों का ही होता है. भाद्रपद पूर्णिमा (26 सितंबर): पितृ पक्ष का पहला श्राद्ध भाद्रपद मास की पूर्णिमा को होता है, जिसे 'पूर्णिमा श्राद्ध' या 'ऋषि श्राद्ध' कहा जाता है. यह उन पूर्वजों के लिए होता है जिनका देहावसान किसी भी महीने की पूर्णिमा तिथि को हुआ हो.

पितृ पक्ष का पहला श्राद्ध भाद्रपद मास की पूर्णिमा को होता है, जिसे 'पूर्णिमा श्राद्ध' या 'ऋषि श्राद्ध' कहा जाता है. यह उन पूर्वजों के लिए होता है जिनका देहावसान किसी भी महीने की पूर्णिमा तिथि को हुआ हो. आश्विन कृष्ण प्रतिपदा (27 सितंबर): नियमित और दैनिक श्राद्ध चक्र का प्रारंभ आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता है.

नियमित और दैनिक श्राद्ध चक्र का प्रारंभ आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता है. भ्रम की असली वजह: जो लोग केवल आश्विन कृष्ण पक्ष के पखवाड़े को गिनते हैं, उन्हें यह 15 दिन का प्रतीत होता है. परंतु, शास्त्र सम्मत रूप से पूर्णिमा तिथि को शामिल करने पर यह पूरी महा-अवधि 16 दिनों की बैठती है, जिसमें किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए.