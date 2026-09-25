संतान सुख में बाधा और लगातार कर्ज का कारण कहीं 'पितृ दोष' तो नहीं? जानें लक्षण और मुक्ति के अचूक उपाय
26 सितंबर से शुरू हो रहा है पितृ पक्ष, ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र से जानिए पितृ दोष के लक्षण और राशि अनुसार अचूक उपाय.
Published : September 25, 2026 at 5:01 PM IST
हैदराबाद: सनातन धर्म और ज्योतिष शास्त्र में पितृ दोष को बेहद गंभीर और कष्टदायक माना गया है. मान्यताओं के अनुसार, जब हमारे पूर्वज यानी पितर हमसे नाराज या अतृप्त होते हैं, तो परिवार के सदस्यों को कई तरह के कष्टों का सामना करना पड़ता है. इस बार पितृ पक्ष की शुरुआत 26 सितंबर 2026 शनिवार को पूर्णिमा श्राद्ध से हो रही है. मुख्य प्रतिपदा श्राद्ध 27 सितंबर 2026 से शुरू होकर 10 अक्टूबर 2026 को सर्वपितृ अमावस्या के साथ समाप्त होगा.
इस पावन और संवेदनशील समय पर, आइए वैदिक ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र से जानते हैं कि पितृ दोष आखिर क्यों लगता है, व्यक्ति के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है और इस बार पितृ पक्ष में इससे मुक्ति के प्रामाणिक उपाय क्या हैं.
पितृ दोष क्यों और कैसे लगता है?
ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र के अनुसार, पितृ दोष केवल एक धार्मिक मान्यता नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक और ज्योतिषीय कारण होते हैं. इसके मुख्य कारण हैं
- श्राद्ध और तर्पण न करना: यदि परिवार के लोग अपने मृत पूर्वजों का विधि-विधान से अंतिम संस्कार, पिंड दान या प्रतिवर्ष श्राद्ध पक्ष में तर्पण नहीं करते हैं, तो पितर अतृप्त रह जाते है.
- बुजुर्गों का अपमान: जीवित रहते हुए माता-पिता, दादा-दादी या घर के अन्य वृद्धजनों का अनादर करना, उन्हें प्रताड़ित करना या उनकी बुनियादी जरूरतों की अनदेखी करना सबसे बड़ा पितृ दोष पैदा करता है.
- कुंडली में ग्रहों की खराब स्थिति: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के नौवें या दसवें भाव में सूर्य अथवा चंद्रमा का संबंध राहु, केतु या शनि से हो जाए, तो कुंडली में भारी पितृ दोष का निर्माण होता है. सूर्य को पिता और पूर्वजों का कारक माना जाता है, इसलिए सूर्य का पीड़ित होना इस दोष को दर्शाता है.
- अकाल मृत्यु होना: यदि परिवार में किसी सदस्य की अकाल मृत्यु हो जाती है और उनकी आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा नहीं की जाती, तो वे पितर रूप में कष्ट पाते हैं और दोष का कारण बनते हैं.
पितृ दोष के मुख्य लक्षण: व्यक्ति के साथ क्या होता है?
डॉ. उमाशंकर मिश्र बताते हैं कि जब किसी व्यक्ति या परिवार पर पितृ दोष का साया होता है, तो उनके जीवन में अप्रत्याशित और निरंतर परेशानियां आने लगती हैं. इसके मुख्य संकेत इस प्रकार हैं:
- संतान सुख में बाधा: विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी संतान सुख प्राप्त न होना, गर्भपात होना या संतान का शारीरिक/मानसिक रूप से अस्वस्थ होना इसका सबसे बड़ा लक्षण है.
- विवाह में अत्यधिक विलंब: घर के योग्य युवक-युवतियों के विवाह में लगातार अड़चनें आना, बनते हुए रिश्ते अचानक टूट जाना या मनचाहा जीवनसाथी न मिलना.
- आर्थिक तंगी और कर्ज: कड़ी मेहनत और योग्यता के बावजूद व्यापार में घाटा होना, नौकरी छूटना, धन का संचय न हो पाना और हमेशा कर्ज के बोझ तले दबे रहना.
- भयानक सपने आना: सोते समय सपने में बार-बार मरे हुए पूर्वजों का दिखाई देना, सपने में सांप देखना या खुद को किसी दलदल अथवा मुसीबत में फंसे हुए महसूस करना.
- घर में बीमारी का वास: परिवार का कोई न कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है. एक बीमारी ठीक होते ही दूसरी बीमारी का आ जाना और दवाओं का बेअसर होना.
- पारिवारिक कलह और अशांति: बिना किसी ठोस वजह के घर में रोजाना वाद-विवाद, तनाव और अशांति का माहौल बने रहना.
पितृ दोष से मुक्ति के अचूक उपाय
ज्योतिषाचार्य ने इस बार पितृ पक्ष के दौरान 12 राशियों के लिए विशेष दान और पूजा विधि बताई है, जिससे पितृ दोष का प्रभाव कम होता है.
- मेष राशि: पितृपक्ष के दौरान लाल रंग के वस्त्रों का दान करें और किसी बहती नदी या जलधारा में तांबे का सिक्का प्रवाहित करना शुभ फल देगा.
- वृषभ राशि: इस राशि के जातक सफेद रंग की वस्तुओं (जैसे चावल, दूध, चीनी) का दान करें और पीपल के पेड़ पर श्रद्धापूर्वक जल चढ़ाएं.
- मिथुन राशि: प्रतिदिन गाय को हरा चारा खिलाएं और हरे रंग के वस्त्रों या मूंग की दाल का दान करें.
- कर्क राशि: इस राशि के जातक पितरों की तृप्ति के लिए दूध, चांदी, चावल और सफेद वस्त्रों का दान करें.
- सिंह राशि: श्राद्ध की तिथियों पर गेहूं, गुड़, तांबे के बर्तन और लाल या नारंगी रंग के वस्त्रों का दान करना अत्यंत शुभ रहेगा.
- कन्या राशि: पितृ पक्ष में हरी मूंग की दाल, अन्न और गुड़ का दान करें. ब्राह्मणों को आदरपूर्वक भोजन कराएं.
- तुला राशि: इस राशि के जातकों को पितरों के निमित्त दूध से बनी मिठाइयों, खीर और घी का दान करना चाहिए.
- वृश्चिक राशि: संकल्प और दक्षिणा के साथ मिट्टी का पात्र, भूमि का दान या अन्न दान करना आपके लिए कल्याणकारी होगा.
- धनु राशि: पितरों की शांति के लिए काले तिल, चने की दाल और पीले वस्त्रों का दान करना उत्तम माना गया है.
- मकर राशि: इस राशि के स्वामी शनि देव हैं. अतः पितृ पक्ष में तिल का तेल, काले तिल या कंबल का दान करें.
- कुंभ राशि: पितरों के नाम पर अन्नदान (गेहूं, चावल), काले तिल और जरूरतमंदों को छाता या जूते का दान करें.
- मीन राशि: पितृ दोष से मुक्ति के लिए धार्मिक पुस्तकें, पीले वस्त्र, चना दाल और केसर का दान किसी योग्य ब्राह्मण को करें
ज्योतिषाचार्य का कहना है कि पितर हमारे कुल के रक्षक होते हैं. यदि हम उनका आदर करेंगे और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, तो पितृ दोष स्वतः ही पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है, जिससे जीवन में सुख, समृद्धि और वंश की वृद्धि होती है.
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