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संतान सुख में बाधा और लगातार कर्ज का कारण कहीं 'पितृ दोष' तो नहीं? जानें लक्षण और मुक्ति के अचूक उपाय

सांकेतिक फोटो ( ians )

हैदराबाद: सनातन धर्म और ज्योतिष शास्त्र में पितृ दोष को बेहद गंभीर और कष्टदायक माना गया है. मान्यताओं के अनुसार, जब हमारे पूर्वज यानी पितर हमसे नाराज या अतृप्त होते हैं, तो परिवार के सदस्यों को कई तरह के कष्टों का सामना करना पड़ता है. इस बार पितृ पक्ष की शुरुआत 26 सितंबर 2026 शनिवार को पूर्णिमा श्राद्ध से हो रही है. मुख्य प्रतिपदा श्राद्ध 27 सितंबर 2026 से शुरू होकर 10 अक्टूबर 2026 को सर्वपितृ अमावस्या के साथ समाप्त होगा. इस पावन और संवेदनशील समय पर, आइए वैदिक ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र से जानते हैं कि पितृ दोष आखिर क्यों लगता है, व्यक्ति के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है और इस बार पितृ पक्ष में इससे मुक्ति के प्रामाणिक उपाय क्या हैं. पितृ दोष क्यों और कैसे लगता है?

ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र के अनुसार, पितृ दोष केवल एक धार्मिक मान्यता नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक और ज्योतिषीय कारण होते हैं. इसके मुख्य कारण हैं श्राद्ध और तर्पण न करना: यदि परिवार के लोग अपने मृत पूर्वजों का विधि-विधान से अंतिम संस्कार, पिंड दान या प्रतिवर्ष श्राद्ध पक्ष में तर्पण नहीं करते हैं, तो पितर अतृप्त रह जाते है.

यदि परिवार के लोग अपने मृत पूर्वजों का विधि-विधान से अंतिम संस्कार, पिंड दान या प्रतिवर्ष श्राद्ध पक्ष में तर्पण नहीं करते हैं, तो पितर अतृप्त रह जाते है. बुजुर्गों का अपमान: जीवित रहते हुए माता-पिता, दादा-दादी या घर के अन्य वृद्धजनों का अनादर करना, उन्हें प्रताड़ित करना या उनकी बुनियादी जरूरतों की अनदेखी करना सबसे बड़ा पितृ दोष पैदा करता है.

जीवित रहते हुए माता-पिता, दादा-दादी या घर के अन्य वृद्धजनों का अनादर करना, उन्हें प्रताड़ित करना या उनकी बुनियादी जरूरतों की अनदेखी करना सबसे बड़ा पितृ दोष पैदा करता है. कुंडली में ग्रहों की खराब स्थिति: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के नौवें या दसवें भाव में सूर्य अथवा चंद्रमा का संबंध राहु, केतु या शनि से हो जाए, तो कुंडली में भारी पितृ दोष का निर्माण होता है. सूर्य को पिता और पूर्वजों का कारक माना जाता है, इसलिए सूर्य का पीड़ित होना इस दोष को दर्शाता है.

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के नौवें या दसवें भाव में सूर्य अथवा चंद्रमा का संबंध राहु, केतु या शनि से हो जाए, तो कुंडली में भारी पितृ दोष का निर्माण होता है. सूर्य को पिता और पूर्वजों का कारक माना जाता है, इसलिए सूर्य का पीड़ित होना इस दोष को दर्शाता है. अकाल मृत्यु होना: यदि परिवार में किसी सदस्य की अकाल मृत्यु हो जाती है और उनकी आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा नहीं की जाती, तो वे पितर रूप में कष्ट पाते हैं और दोष का कारण बनते हैं.