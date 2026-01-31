ETV Bharat / spiritual

शनि की राशि में दुर्लभ ग्रहों का मेल, 6 राशि वालों के शुरू होने वाले हैं अच्छे दिन, अचानक मिलेगा रुका हुआ पैसा!

शनि की राशि में मंगल, शुक्र, सूर्य, बुध और राहु की महायुति 2 मार्च तक रहेगी. मेष, वृषभ सहित 6 राशियों को लाभ होगा.

हैदराबाद: ज्योतिष शास्त्र में इन दिनों एक बेहद खास और दुर्लभ ग्रह योग बन रहा है, जिसका प्रभाव कई राशियों पर सकारात्मक रूप से देखने को मिलेगा. शनि ग्रह की अपनी राशियों मकर और कुंभ में एक साथ पांच प्रमुख ग्रहों की मौजूदगी और उन पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि इस योग को और भी शक्तिशाली बना रही है.

2 मार्च तक रहेगा प्रभाव
लखनऊ के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र के अनुसार, मकर और कुंभ राशि में इस समय मंगल, शुक्र, सूर्य, बुध और राहु का संचार हो रहा है. इन ग्रहों पर गुरु की कृपा दृष्टि भी है. यह विशेष संयोग 2 मार्च तक प्रभावी रहेगा और इस दौरान कई राशियों को जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों में लाभ मिलने की संभावना है.

इन 6 राशियों को मिलेगा विशेष लाभ
इस ग्रह योग के प्रभाव से मेष, वृषभ, मिथुन, तुला, वृश्चिक और मकर राशि के जातकों के लिए समय बेहद शुभ माना जा रहा है. इन लोगों के लिए धन लाभ, नौकरी में तरक्की, विवाह के योग और पारिवारिक जीवन में सुख-शांति के संकेत मिल रहे हैं.

मेष राशि: करियर में बड़ा उछाल
मेष राशि वालों के लिए यह योग कर्म और लाभ भाव में प्रभाव डालेगा. नौकरी में प्रमोशन, करियर में सकारात्मक बदलाव और आय में बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं. विदेश से जुड़े अवसर भी मिल सकते हैं. लंबे समय से रुके काम पूरे होंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

वृषभ राशि: भाग्य का मिलेगा पूरा साथ
वृषभ राशि के जातकों के लिए यह समय भाग्य और कर्म स्थान को मजबूत करेगा. घर, वाहन और संपत्ति से जुड़े प्रयास सफल होंगे. नौकरी और व्यवसाय में उन्नति होगी. पिता की ओर से लाभ या संपत्ति मिलने की संभावना है. संतान सुख और पारिवारिक संतुलन भी बेहतर रहेगा.

मिथुन राशि: अचानक धन लाभ के संकेत
मिथुन राशि वालों को इस योग से अचानक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं. आय बढ़ाने के प्रयास सफल होंगे. नौकरी में अच्छे अवसर मिल सकते हैं. विदेश से जुड़े रिश्ते या विवाह के संकेत भी हैं. संपत्ति विवाद सुलझ सकता है.

तुला राशि: नाम और पहचान बढ़ेगी
तुला राशि पर इस समय गुरु सहित छह ग्रहों का प्रभाव है. इससे आय के नए स्रोत बनेंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और बच्चों से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है. नौकरी में जिम्मेदारी और अधिकार बढ़ेंगे, वहीं व्यापार में भी तेज़ प्रगति होगी.

वृश्चिक राशि: जीवन में अचानक सकारात्मक बदलाव
वृश्चिक राशि वालों के लिए यह ग्रह योग करियर में बड़ा मोड़ ला सकता है. नई नौकरी, पदोन्नति या विदेश से अवसर मिल सकते हैं. विवाह के लिए अच्छे प्रस्ताव आएंगे. आय में उल्लेखनीय वृद्धि के संकेत हैं.

मकर राशि: प्रमोशन और आर्थिक मजबूती
मकर राशि में ग्रहों की अधिक सक्रियता से नौकरी और व्यापार में तेज़ी आएगी. प्रमोशन, आय के नए स्रोत और आर्थिक स्थिरता मिलेगी. बेरोजगारों को नौकरी मिलने के योग हैं. रिश्तों में मधुरता आएगी और विवाह के प्रस्ताव भी मिल सकते हैं.

यह जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है, निवेश या बड़े फैसले से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।

