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महाअष्टमी-महानवमी की तारीख को लेकर बड़ा कंफ्यूजन, जानें किस दिन करना है कन्या पूजन?

सांकेतिक फोटो ( file )

हैदराबाद: शारदीय नवरात्रि 2026 के आखिरी दिन नजदीक आ रहे हैं, लेकिन इस बार महाअष्टमी और महानवमी की सही तारीख को लेकर श्रद्धालुओं के बीच थोड़ा असमंजस बना हुआ है. हिंदू धर्म में नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व है, क्योंकि इन्हीं दो दिनों में कन्या पूजन, हवन और व्रत का पारण किया जाता है. कई लोग इस बात को लेकर उलझन में हैं कि कन्या पूजन रविवार को करें या सोमवार को. आइए, लखनऊ के प्रसिद्ध वैदिक ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र से जानते हैं कि महाअष्टमी और नवमी किस दिन मनाई जाएगी और कन्या पूजन का सबसे उत्तम समय क्या है.

महाअष्टमी 2026: जानें कब रखना है व्रत और पूजा का समय

ज्योतिषाचार्य के मुताबिक, इस साल तिथियों के फेरबदल के कारण उदयातिथि का विशेष नियम लागू हो रहा है.

18 अक्टूबर (रविवार): इस दिन सुबह 08 बजकर 29 मिनट के बाद अष्टमी तिथि का संयोग बनेगा. हालांकि, इस दिन सूर्योदय के समय अष्टमी तिथि नहीं होने के कारण (उदयातिथि न मिलने से) 18 अक्टूबर को अष्टमी की मुख्य पूजा मान्य नहीं होगी. 19 अक्टूबर (सोमवार): इस दिन उदयातिथि में अष्टमी मिल रही है, जो सुबह 10 बजकर 52 मिनट तक रहेगी. इसलिए 19 अक्टूबर को ही महाअष्टमी का व्रत रखा जाएगा और माता रानी को विशेष खोंचा अर्पित किया जाएगा. महानवमी 2026: हवन और व्रत पारण की तारीख

महानवमी का त्योहार 20 अक्टूबर 2026 को मनाया जाएगा. इस दिन सूर्योदय के साथ ही नवमी तिथि शुरू हो जाएगी, जो दोपहर में 12 बजकर 50 मिनट तक रहेगी. इसी दिन नवमी का हवन और माता की विदाई की जाएगी.