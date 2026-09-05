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शुक्र-चंद्रमा का दुर्लभ महासंयोग आज, इन 4 राशियों की सोने सी चमकेगी किस्मत, होगी धनवर्षा!

हैदराबाद: ब्रह्मांड में आज एक बेहद दुर्लभ और चमत्कारी खगोलीय घटना होने जा रही है. आज सुबह ठीक 10:00 बजे साल का सबसे शुभ और शक्तिशाली 'नवपंचम राजयोग' बनने जा रहा है. वैदिक ज्योतिष में इस राजयोग को सुख, समृद्धि, वैभव और मानसिक शांति का सबसे बड़ा कारक माना गया है. ज्योतिषियों के मुताबिक, आज ग्रहों के राजा कहे जाने वाले सूर्य की उपस्थिति के बीच शुक्र और चंद्रमा के विशेष मिलन से इस महायोग का निर्माण हो रहा है, जो मुख्य रूप से 4 राशियों की किस्मत को पूरी तरह बदलने वाला है.

आइए जानते हैं लखनऊ के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य उमाकांत मिश्रा से, कौन सी हैं वो भाग्यशाली राशियां जिन पर आज से विशेष कृपा बरसने वाली है

1. मेष राशि— खुलेगा तरक्की का रास्ता

मेष राशि के जातकों के लिए आज से शुरू हो रहा यह राजयोग करियर और बिजनेस में एक बड़ा उछाल लेकर आ रहा है. कार्यस्थल पर आपके मान-सम्मान में भारी बढ़ोतरी होगी. सीनियर अधिकारियों और सहकर्मियों के सहयोग से आपके कई महीनों से रुके हुए प्रोजेक्ट्स आज से रफ्तार पकड़ेंगे. जो लोग व्यापार कर रहे हैं, उनके हाथ आज कोई बड़ी और मुनाफे वाली डील लग सकती है. आर्थिक तंगी का दौर खत्म होगा और कमाई के नए रास्ते खुलेंगे. परिवार में भी सुख-शांति का माहौल रहेगा.

2. मिथुन राशि— समाज में बढ़ेगा मान-सम्मान

मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन उनकी सुख-सुविधाओं और सामाजिक रुतबे को बढ़ाने वाला साबित होगा. समाज और कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. लोग आपकी बातों और आपकी कार्यशैली का लोहा मानेंगे. अगर आप काफी समय से कोई नया बिजनेस या नया काम शुरू करने की सोच रहे थे, तो आज का दिन आपके लिए सबसे उत्तम है. मित्रों और करीबियों के सहयोग से आपको मानसिक शांति और बड़ी सफलता मिलेगी.