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शुक्र-चंद्रमा का दुर्लभ महासंयोग आज, इन 4 राशियों की सोने सी चमकेगी किस्मत, होगी धनवर्षा!

ब्रह्मांड में आज बनेगा साल का सबसे शुभ नवपंचम राजयोग, शुक्र-चंद्रमा के इस दुर्लभ संयोग से चमकेगी इन 4 भाग्यशाली राशियों की किस्मत

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सांकेतिक फोटो (canva)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 5, 2026 at 9:46 AM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: ब्रह्मांड में आज एक बेहद दुर्लभ और चमत्कारी खगोलीय घटना होने जा रही है. आज सुबह ठीक 10:00 बजे साल का सबसे शुभ और शक्तिशाली 'नवपंचम राजयोग' बनने जा रहा है. वैदिक ज्योतिष में इस राजयोग को सुख, समृद्धि, वैभव और मानसिक शांति का सबसे बड़ा कारक माना गया है. ज्योतिषियों के मुताबिक, आज ग्रहों के राजा कहे जाने वाले सूर्य की उपस्थिति के बीच शुक्र और चंद्रमा के विशेष मिलन से इस महायोग का निर्माण हो रहा है, जो मुख्य रूप से 4 राशियों की किस्मत को पूरी तरह बदलने वाला है.

आइए जानते हैं लखनऊ के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य उमाकांत मिश्रा से, कौन सी हैं वो भाग्यशाली राशियां जिन पर आज से विशेष कृपा बरसने वाली है

1. मेष राशि— खुलेगा तरक्की का रास्ता
मेष राशि के जातकों के लिए आज से शुरू हो रहा यह राजयोग करियर और बिजनेस में एक बड़ा उछाल लेकर आ रहा है. कार्यस्थल पर आपके मान-सम्मान में भारी बढ़ोतरी होगी. सीनियर अधिकारियों और सहकर्मियों के सहयोग से आपके कई महीनों से रुके हुए प्रोजेक्ट्स आज से रफ्तार पकड़ेंगे. जो लोग व्यापार कर रहे हैं, उनके हाथ आज कोई बड़ी और मुनाफे वाली डील लग सकती है. आर्थिक तंगी का दौर खत्म होगा और कमाई के नए रास्ते खुलेंगे. परिवार में भी सुख-शांति का माहौल रहेगा.

2. मिथुन राशि— समाज में बढ़ेगा मान-सम्मान
मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन उनकी सुख-सुविधाओं और सामाजिक रुतबे को बढ़ाने वाला साबित होगा. समाज और कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. लोग आपकी बातों और आपकी कार्यशैली का लोहा मानेंगे. अगर आप काफी समय से कोई नया बिजनेस या नया काम शुरू करने की सोच रहे थे, तो आज का दिन आपके लिए सबसे उत्तम है. मित्रों और करीबियों के सहयोग से आपको मानसिक शांति और बड़ी सफलता मिलेगी.

3. सिंह राशि (Leo) — पदोन्नति और बंपर मुनाफा
सिंह राशि के जातकों के लिए यह नवपंचम राजयोग आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी करने वाला है. नौकरीपेशा लोगों को आज प्रमोशन (पदोन्नति) या मनचाही जगह पर ट्रांसफर की बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. आर्थिक मामलों में आपको अचानक कोई बड़ा फायदा हो सकता है. पुराने किए गए निवेश से बड़ा रिटर्न मिलेगा, जिससे आप अपने पुराने कर्जों को चुकाने में सफल रहेंगे.

4. तुला राशि (Libra) — भौतिक सुखों की बौछार
चूंकि तुला राशि के स्वामी खुद शुक्र देव हैं, इसलिए इस राजयोग का सबसे शानदार असर तुला राशि वालों पर ही देखने को मिलेगा. विशेषकर कला, मीडिया, ग्लैमर, डिजाइनिंग और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े युवाओं के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है. आपकी सुख-सुविधाओं और ऐशो-आराम की चीजों में भारी बढ़ोतरी होगी. आपके जीवन स्तर में सुधार आएगा और अटके हुए सारे काम बिना किसी बाधा के चुटकियों में पूरे हो जाएंगे.

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