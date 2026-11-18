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2 दिसंबर को होने जा रहा है बड़ा ग्रह परिवर्तन, इन 3 राशि वालों के खुलेंगे बंद किस्मत के ताले

2 दिसंबर को होने जा रहा है बड़ा ग्रह परिवर्तन ( Etv Bharat )

हैदराबाद: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राजकुमार माने जाने वाले बुध देव को बुद्धि, विवेक, वाणी, व्यापार और संचार का प्रमुख कारक माना जाता है. कुंडली में बुध की शुभ स्थिति व्यक्ति की सोचने-समझने की शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता और व्यावसायिक सफलता को सीधे तौर पर प्रभावित करती है. यही कारण है कि बुध के राशि परिवर्तन को ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक माना जाता है. आगामी दिसंबर महीने की शुरुआत में बुध एक बड़ा राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर सभी 12 राशियों के जीवन पर देखने को मिलेगा.

लखनऊ के ज्यातिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र ने बताया कि, 2 दिसंबर 2026 को शाम 5 बजकर 27 मिनट पर बुध देव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे. ज्योतिषीय गणना के मुताबिक, बुध ग्रह 22 दिसंबर तक इसी राशि में विराजमान रहेंगे और इसके पश्चात वे धनु राशि में गोचर कर जाएंगे. लगभग 20 दिनों की इस अवधि के दौरान बुध का यह गोचर विशेष रूप से तीन राशियों—तुला, सिंह और वृश्चिक—के जातकों के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी साबित होने वाला है. इस दौरान इन राशियों के लोगों को आर्थिक उन्नति, करियर में नई ऊंचाइयों और व्यापार में बड़े मुनाफे के प्रबल योग बन रहे हैं.

तुला राशि: अचानक धन लाभ और पदोन्नति के योग

तुला राशि के जातकों के लिए बुध का यह राशि परिवर्तन आर्थिक मोर्चे पर बेहद सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा. इस अवधि में अचानक धन प्राप्ति के नए अवसर बन सकते हैं और लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलने की प्रबल संभावना है. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिलेगा, जिससे पदोन्नति और नई जिम्मेदारियां मिलने के रास्ते खुलेंगे. व्यापारियों को पुराने निवेश और व्यावसायिक समझौतों से अच्छा लाभ मिल सकता है. हालांकि, इस दौरान परिवार की सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ने के भी संकेत हैं.