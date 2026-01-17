ETV Bharat / spiritual

मौनी अमावस्या 2026: 100 साल बाद महासंयोग! इन राशियों की पलटने वाली है किस्मत, बस कर लें ये एक उपाय!

हैदराबाद: माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है. वर्ष 2026 में यह पुण्यदायी तिथि 18 जनवरी, रविवार को पड़ रही है. हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना गया है. मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान-पुण्य, पितरों के नाम से पूजा और तर्पण करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है.

ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, इस दिनसर्वार्थ सिद्धि योग और हर्षण योग का दुर्लभ मिलन हो रहा है, जो करीब एक सदी बाद बन रहा है. लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र के अनुसार माघ अमावस्या तिथि की शुरुआत 18 जनवरी को देर रात 12 बजकर 3 मिनट से शुरू होगी और 19 जनवरी को देर रात 1 बजकर 21 तक रहेगी. 18 जनवरी उदयातिथि और पूरे दिन अमावस्या रहेगी. ऐसे में इसी तिथि पर मौनी अमावस्या मनाई जाएगी.

मौनी अमावस्या पर स्नान-दान का समय

विशेष तिथियों में स्नान के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त को सबसे उत्तम माना जाता है. ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के लिए सुबह 05.27 से 06.21 मिनट तक का समय रहेगा. वहीं दोपहर में स्नान के लिए दोपहर 12.10 से 12.53 मिनट तक का समय है. ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र का कहना है कि, इन शुभ योगों में किए गए उपाय विशेष फलदायी होते हैं. कहा जाता है कि राशि अनुसार उपाय करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है, पितृदोष से राहत मिलती है और जीवन में चल रही मानसिक, पारिवारिक व आर्थिक परेशानियां भी कम होती हैं.

मेष और वृश्चिक राशि

मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं. मौनी अमावस्या के दिन इन राशि वालों को गरीब और जरूरतमंद लोगों को मूंगफली, तिल, गुड़, साबुत अनाज और मौसमी फलों का दान करना चाहिए. साथ ही चींटियों को शक्कर खिलाना भी शुभ माना गया है. यह उपाय पितृदोष शांति और मानसिक तनाव को दूर करने में सहायक माना जाता है.

वृषभ और तुला राशि

वृषभ और तुला राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं. इन राशि के जातकों को मौनी अमावस्या पर तांबे के बर्तन में जल भरकर घर के किसी सुरक्षित और गुप्त स्थान पर रखना चाहिए. सुबह-शाम तुलसी पूजन करना भी लाभकारी माना गया है. इसके अलावा सफेद वस्त्र, चावल, दूध, चीनी या मोती का दान करने से सुख-सौभाग्य में वृद्धि होती है.

मिथुन और कन्या राशि

मिथुन और कन्या राशि पर बुध ग्रह का प्रभाव रहता है. मौनी अमावस्या के दिन शिवलिंग का जल या दूध से अभिषेक करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जप करें. गाय को हरा चारा खिलाना और शाम के समय घर की दक्षिण दिशा में पितरों के नाम से दीपक जलाना विशेष फलदायी माना गया है.

कर्क राशि

कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं. इस राशि के लोग मौनी अमावस्या पर घर की सफाई कच्चे दूध मिले पानी से करें. चावल, दूध और सफेद तिल का दान करें. शाम के समय “ॐ सोम सोमाय नमः” मंत्र का जाप करते हुए चंद्रमा को अर्घ्य देना मानसिक शांति और पारिवारिक सुख देता है.