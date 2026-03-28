मंगल का महागोचर, 24 अप्रैल से इन 4 राशियों की पलटेगी किस्मत, बरसेगा बेशुमार पैसा!
ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र का कहना है कि, मंगल का यह नक्षत्र परिवर्तन विशेष रूप से चार राशियों के लिए 'गोल्डन पीरियड' की शुरुआत करेगा.
Published : March 28, 2026 at 2:21 PM IST
हैदराबाद: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का राशि और नक्षत्र परिवर्तन एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है. साल 2026 में ग्रहों की चाल में एक ऐसा ही बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जो कई राशियों के जीवन में खुशहाली और अपार धन-संपत्ति लेकर आएगा. 24 अप्रैल 2026 को तड़के 02:30 बजे साहस और ऊर्जा के कारक 'मंगल देव' अपने मित्र बुध के स्वामित्व वाले 'रेवती नक्षत्र' में प्रवेश करेंगे.
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र का कहना है कि, मंगल का यह नक्षत्र परिवर्तन विशेष रूप से चार राशियों—मेष, मिथुन, सिंह और वृश्चिक के लिए 'गोल्डन पीरियड' की शुरुआत करेगा. आइए जानते हैं इसका विस्तार से प्रभाव:
मेष राशि: अधूरी इच्छाएं होंगी पूरी
मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर किसी वरदान से कम नहीं है. लंबे समय से अटके हुए काम अब गति पकड़ेंगे. आपकी जो इच्छाएं पिछले कई समय से अधूरी थीं, वे इस दौरान पूरी हो सकती हैं. आय के नए स्रोत बनेंगे और मित्रों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा. हालांकि, जोश में आकर कोई बड़ा निवेश करने से पहले विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें.
मिथुन राशि: करियर में मिलेगी नई उड़ान
बुध के नक्षत्र में मंगल का आना मिथुन राशि वालों के लिए करियर के लिहाज से बेहद शुभ है. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी और पदोन्नति के योग बनेंगे. व्यापारियों के लिए यह समय बड़े सौदे करने और विस्तार करने का है. समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में सफल रहेंगे.
सिंह राशि: अचानक होगा धन लाभ
सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय आत्मविश्वास और आर्थिक मजबूती लेकर आएगा. आपको पैतृक संपत्ति या किसी पुराने निवेश से अचानक बड़ा धन लाभ हो सकता है. आपकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी, जिससे आप कार्यक्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे. पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.
वृश्चिक राशि: कर्ज से मिलेगी मुक्ति
वृश्चिक राशि वालों के लिए यह गोचर राहत भरा रहेगा. यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी या कर्ज से परेशान थे, तो अब उन समस्याओं का अंत होगा. जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी. व्यापार में नई डील फाइनल हो सकती है, जो भविष्य में बड़े मुनाफे का आधार बनेगी.
मंगल और बुध का यह मेल साहस और बुद्धि का अद्भुत संगम है. ज्योतिषियों का मानना है कि इस दौरान संयम और सही रणनीति से काम लेने पर ये चारों राशियां आर्थिक और मानसिक रूप से काफी मजबूत होंगी.
यह भी पढ़ें- 29 मार्च से 4 अप्रैल 2026 का साप्ताहिक राशिफल: इन राशियों की खुलेगी किस्मत, होगा लाभ