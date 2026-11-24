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कल से शुरू हो रहा है मार्गशीर्ष का पवित्र महीना, 23 दिसंबर तक भूलकर भी न करें ये 4 गलतियां

मार्गशीर्ष मास 2026 ( ETV Bharat )

हैदराबाद: हिंदू धर्म में कार्तिक मास के बाद अब पवित्र मार्गशीर्ष मास की शुरुआत होने जा रही है. इसे 'अगहन' महीना भी कहा जाता है. पंचांग के अनुसार, इस साल मार्गशीर्ष मास 25 नवंबर, बुधवार से शुरू होकर 23 दिसंबर, बुधवार को मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन समाप्त होगा. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यह पूरा महीना भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण की भक्ति को समर्पित है. इस दौरान स्नान, दान, जप और श्रीमद्भगवद्गीता का पाठ करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है.

लखनऊ के ज्यातिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण को यह महीना बेहद प्रिय है. स्वयं गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि महीनों में वे मार्गशीर्ष हैं. यही कारण है कि इस पूरे माह में श्रद्धाभाव से श्रीकृष्ण की पूजा करने से जीवन में सुख और शांति आती है. हालांकि, इस महीने में कुछ खास नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी दौरान खरमास भी शुरू हो जाएगा.

मार्गशीर्ष मास में भूलकर भी न करें ये काम तामसिक भोजन से बचें: इस पवित्र महीने में लहसुन, प्याज, मांस और मदिरा जैसी तामसिक चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए. सात्विक भोजन ही ग्रहण करें.

इस पवित्र महीने में लहसुन, प्याज, मांस और मदिरा जैसी तामसिक चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए. सात्विक भोजन ही ग्रहण करें. कटु वाणी और अपमान न करें: घर के बड़े-बुजुर्गों और असहाय लोगों का भूलकर भी अपमान न करें. किसी भी तरह के विवाद से दूर रहें और मीठी वाणी का प्रयोग करें.

घर के बड़े-बुजुर्गों और असहाय लोगों का भूलकर भी अपमान न करें. किसी भी तरह के विवाद से दूर रहें और मीठी वाणी का प्रयोग करें. खरमास में मांगलिक कार्य वर्जित: 16 दिसंबर, बुधवार से सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे खरमास शुरू हो जाएगा. यह 14 जनवरी (मकर संक्रांति) तक चलेगा. इस दौरान विवाह, मुंडन और गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य नहीं करने चाहिए.

16 दिसंबर, बुधवार से सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे खरमास शुरू हो जाएगा. यह 14 जनवरी (मकर संक्रांति) तक चलेगा. इस दौरान विवाह, मुंडन और गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य नहीं करने चाहिए. एकादशी व्रत में सावधानी: इस माह आने वाली एकादशी के नियमों का पालन करें. यदि स्वास्थ्य ठीक न हो, तो कठिन उपवास रखने के बजाय सामान्य पूजा-पाठ करें.