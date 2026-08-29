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2 सितंबर से मंगल करने जा रहे हैं गोचर, इन 5 राशियों की खुलेगी बंद किस्मत, होगी पैसों की बारिश!

हैदराबाद: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राशि परिवर्तन के साथ-साथ उनका नक्षत्र बदलना भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. साहस, ऊर्जा, भूमि और शौर्य के कारक ग्रह मंगल देव आगामी 2 सितंबर 2026 को सुबह पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं. पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं. लखनऊ के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य उमाकांत मिश्रा के अनुसार, मंगल और गुरु का यह अद्भुत संयोग देश-दुनिया समेत सभी राशियों पर गहरा असर डालेगा.

मंगल देव इस नक्षत्र में 24 सितंबर 2026 तक विराजमान रहेंगे. गुरु के नक्षत्र में मंगल का यह गोचर मुख्य रूप से 5 राशियों के लिए बेहद भाग्यशाली और धन-लाभ कराने वाला साबित हो सकता है. आइए जानते हैं कि इस दौरान किन राशियों की किस्मत चमकने वाली है.

मेष राशि: मेष राशि के जातकों के लिए यह समय आर्थिक रूप से शानदार रहेगा. आपको अचानक कहीं से अटका हुआ धन मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में नई पहचान मिलेगी और व्यापारियों के लिए बिजनेस विस्तार के नए रास्ते खुलेंगे.

कर्क राशि: आपके लिए यह गोचर सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी लाएगा. जमीन, मकान या नया वाहन खरीदने का सपना पूरा हो सकता है. करियर में किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से बड़ा लाभ मिलने के योग हैं. पारिवारिक विवाद भी सुलझेंगे.

वृश्चिक राशि: कार्यक्षेत्र में लंबे समय से आ रही बाधाएं दूर होंगी. नौकरी में नई जिम्मेदारी या प्रमोशन मिल सकता है. वरिष्ठ अधिकारियों से आपको सराहना मिलेगी, जिससे आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होगी.