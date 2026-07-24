मंगल का महागोचर: आज से बदलेगी इन 5 राशियों की किस्मत, मंगल देव खुद कराएंगे छप्परफाड़ मुनाफा!
मंगल देव आज से लेकर 12 अगस्त 2026 तक मृगशिरा नक्षत्र में विराजमान रहेंगे.
Published : July 24, 2026 at 5:17 PM IST
हैदराबाद: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के सेनापति माने जाने वाले मंगल देव ने आज, 24 जुलाई 2026 को, एक अत्यंत महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन किया है. मंगल ग्रह रोहिणी नक्षत्र से निकलकर अपने स्वयं के स्वामित्व वाले मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं. मंगल का अपने ही नक्षत्र में आना एक अत्यंत शक्तिशाली 'महागोचर' माना जाता है. ज्योतिषियों के अनुसार, यह गोचर मानव जीवन, प्रकृति और देश-दुनिया पर गहरा प्रभाव डालेगा.
मृगशिरा नक्षत्र का ज्योतिषीय महत्व
लखनऊ के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य उमाकांत मिश्रा का कहना है कि, मृगशिरा नक्षत्र आकाशगंगा का पांचवां नक्षत्र है. इसका प्रतीक 'हिरण का सिर' होता है, जो निरंतर खोज, जिज्ञासा, सतर्कता और गतिशीलता को दर्शाता है. चूंकि इस नक्षत्र के स्वामी खुद मंगल देव हैं, इसलिए इस गोचर के दौरान मंगल की सकारात्मक ऊर्जा, पराक्रम और साहस में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिलेगी. लोग अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक केंद्रित और दृढ़ निश्चयी होंगे. लंबे समय से रुके हुए और अटके हुए कार्यों को गति मिलेगी.
गोचर की अवधि और खगोलीय स्थिति
मंगल देव आज से लेकर 12 अगस्त 2026 तक इसी नक्षत्र में विराजमान रहेंगे. इस यात्रा के दौरान, वे शुरुआत में वृषभ राशि के अंतिम चरणों में गोचर करेंगे और अगस्त के पहले सप्ताह में मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे. इस वजह से भूमि, भवन, निर्माण, सेना, पुलिस और तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े लोगों को इस अवधि में बड़ी सफलता या बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.
इन 5 राशियों को मिलेगा बम्पर लाभ
यह महागोचर वैसे तो सभी 12 राशियों को प्रभावित करेगा, लेकिन पांच विशेष राशियों के लिए यह वरदान साबित होने वाला है:
- मेष राशि: आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी और नए अवसर मिलेंगे.
- वृषभ राशि: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. पैतृक संपत्ति से लाभ मिल सकता है. वाणी में प्रभाव बढ़ेगा.
- सिंह राशि: समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. व्यापार में बड़ा मुनाफा होने के योग हैं. नए निवेश के लिए समय उत्तम है.
- कन्या राशि: भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. नौकरीपेशा लोगों का ट्रांसफर या प्रमोशन हो सकता है. विदेश यात्रा के योग बनेंगे.
- मकर राशि: शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी. कोर्ट-कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी. पुरानी बीमारियों से राहत मिल सकती है.
सावधानी: मंगल की अत्यधिक ऊर्जा के कारण लोगों में गुस्सा और जल्दबाजी बढ़ सकती है. इसलिए इस दौरान वाहन चलाते समय और वाद-विवाद से बचने के लिए आत्म-नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है.
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