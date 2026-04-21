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मंगल का राशि परिवर्तन: इन राशियों के खुलेंगे भाग्य, बैंक बैलेंस में बढ़ोत्तरी, मिलेगा मान-सम्मान

हैदराबाद: हिंदू शास्त्र में हर ग्रह की अपनी एक अलग ही भूमिका होती है. यह ग्रह सभी जातकों को प्रभावित भी करते हैं. ऐसा कहा गया है कि प्रत्येक ग्रह एक निश्चित समय तक एक ग्रह में रहते हैं और उसके बाद राशि परिवर्तन करते हैं. हम आज बात कर रहे हैं ग्रहों के सेनापति मंगल की.