14 जनवरी को सूर्य करेंगे मकर राशि में प्रवेश, एकादशी और खिचड़ी को लेकर क्यों हैं कन्फ्यूजन?

आचार्य विजय कुमार ने बताया कि, 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पुण्य काल दोपहर 3:13 बजे से शाम 5:45 बजे तक रहेगा. इस दौरान कुल 2 घंटे 32 मिनट का समय स्नान, दान और धार्मिक कार्यों के लिए शुभ माना गया है. वहीं, मकर संक्रान्ति का महा पुण्य काल दोपहर 3:13 बजे से शाम 4:58 बजे तक रहेगा. यह अवधि 1 घंटा 45 मिनट की होगी, जिसे विशेष रूप से पुण्य फल देने वाला माना जाता है. इस दौरान किए गए स्नान, दान और धार्मिक कर्मों को विशेष फलदायी माना गया है. शास्त्रों में मान्यता है कि इस समय किया गया दान कई गुना पुण्य देता है.

आचार्य विजय कुमार ने बताया कि, "हिंदू पंचांग के अनुसार 14 जनवरी को दोपहर 3 बजकर 7 मिनट पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे. पंचांग के अनुसार सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना ही मकर संक्रांति कहलाता है. इस साल सूर्य भगवान का मकर राशि में प्रवेश दोपहर बाद हो रहा है. इसी वजह से मकर संक्रांति की तारीख को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है. 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति का त्यौहार शुरू हो जाएगा और उदया तिथि के अनुसार स्नान-दान, पूजा-पाठ और धार्मिक कार्यों के लिए 15 जनवरी को भी शुभ माना जा गया है. मकर संक्रांति को लेकर 14 और 15 जनवरी दोनों ही दिन का अपना विशेष महत्व है."

कुल्लू: देशभर में जहां लोहड़ी का पर्व धूमधाम से मनाया गया तो वही 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्योहार भी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा. बुधवार, 14 जनवरी को दोपहर बाद भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे. उसके बाद मकर संक्रांति का त्योहार शुरू हो जाएगा. वहीं, 15 जनवरी को उदया तिथि होने के चलते स्नान और दान आदि शुभ कार्य भी किए जाएंगे. आचार्य विजय कुमार ने बताया कि, संक्रांति में खिचड़ी का विशेष महत्व है लेकिन, 14 जनवरी को एकादशी होने के चलते कई जगह पर लोग इस दिन चावल का सेवन नहीं करते हैं. ऐसे में 15 जनवरी को भी लोग माह की दाल और चावल से बनी खिचड़ी का सेवन कर सकते हैं.

आचार्य विजय कुमार ने बताया कि, उदया तिथि के अनुसार 15 जनवरी की सुबह स्नान, दान और पूजा के लिए सबसे विशेष समय रहेगा. इस दिन प्रातः स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना, तिल-गुड़ का दान करना और पूजा-पाठ करना विशेष रूप से शुभ माना गया है. इसके अलावा भगवान सूर्य को अर्घ्य देना भी समस्त पापों को नष्ट करने वाला कहा गया है.

मकर संक्रांति पर किस राशि के जातकों को मिलेगी खुशखबरी?

आचार्य विजय कुमार के अनुसार, मकर संक्रांति के अवसर पर से मेष राशि के जातकों को नौकरी में पदोन्नति मिलेगी और उन्हें रोजगार के नए अवसर भी प्रदान होंगे. उन्हें जीवन में नई जिम्मेदारी भी निभानी पड़ सकती है और उनके जो पुराने काम रुके हुए थे, वो भी अब पूरे होंगे. कार्यालय में अधिकारियों और घर में पिता पक्ष से सहयोग मिलेगा और उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा.

आचार्य विजय ने बताया कि, इस साल की मकर संक्रांति के अवसर पर सिंह राशि के जातक का का भाग्य मजबूत होगा और उन्हें शिक्षा में भी अच्छे अवसर मिलेंगे. इसके अलावा उन्हें प्रतियोगी परीक्षा और विदेश यात्रा का भी लाभ मिल सकता है. सिंह राशि के जातक का इस साल धार्मिक कार्यों में मन लगेगा और किसी भी कार्य को करने से पहले वो अपने से बड़ों की सलाह अवश्य ले. धन के मामले में फैसला सोचकर कर ले वरना उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है.

आचार्य विजय कुमार कहते हैं, वृश्चिक राशि के जातक के लिए मकर संक्रांति से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और उन्हें अचानक से धन लाभ भी मिलेगा. अगर उनका कोई पैसा रुका हुआ है तो भी भी उन्हें मिल जाएगा. इस साल पारिवारिक तनाव कम होगा और उन्हें मानसिक रूप से राहत भी मिलेगी. इस साल निवेश या कर्ज से जुड़ा कोई पुराना मामला सुलझ सकता है.

आचार्य विजय कुमार ने बताया कि, मकर राशि के जातक के लिए इस मकर संक्रांति से आय के नए साधन बनेंगे और व्यापारियों को उनके काम में फायदा होगा. उनके परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और जातक के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी. इसके अलावा उनके रुके हुए कार्य दोबारा शुरू हो सकते हैं.

