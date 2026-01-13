बाकी त्योहारों की तारीख बदलती है, पर मकर संक्रांति 14 को ही क्यों? जानिए वजह
ज्यादातर हिंदू त्योहार चंद्रमा की चाल पर आधारित होते हैं, लेकिन मकर संक्रांति सूर्य पर आधारित पर्व है.
शिमला: मकर संक्रांति भारत के सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है. यह पर्व सूर्य की चाल से जुड़ा हुआ है और हर साल जनवरी के मध्य में मनाया जाता है. साल 2026 में भी मकर संक्रांति को लेकर लोगों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है. देश के अलग-अलग हिस्सों में इसे विभिन्न नामों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है. लेकिन अक्सर लोगों के मन में सवाल रहता है कि मकर संक्रांति की तारीख लगभग हर साल 14 या 15 जनवरी को ही क्यों होती है और इसका असली महत्व क्या है?
मकर संक्रांति का अर्थ क्या है?
'मकर' एक राशि का नाम है और 'संक्रांति' का अर्थ होता है स्थान परिवर्तन. जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है, उसी क्षण को मकर संक्रांति कहा जाता है. यह पर्व सूर्य की गति पर आधारित है, इसलिए इसे सौर पर्व भी कहा जाता है. ज्योतिषाचार्य महेश भट्टाचार्य बताते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है. इस दौरान एक समय ऐसा आता है जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ने लगता है, जिसे उत्तरायण कहा जाता है. मकर संक्रांति के बाद दिन धीरे-धीरे लंबे और रातें छोटी होने लगती हैं. इसे ठंड के अंत और वसंत ऋतु की शुरुआत का संकेत माना जाता है.
2026 में क्यों खास है मकर संक्रांति?
पंडित रामेश्वर के अनुसार, वर्ष 2026 में मकर संक्रांति का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इस दौरान ग्रहों की स्थिति अत्यंत शुभ बन रही है. सूर्य का मकर राशि में प्रवेश 'देवताओं के दिन' की शुरुआत माना जाता है. इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, तिल और गुड़ का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और पुराने कष्ट दूर होते हैं.
14 या 15 जनवरी को ही क्यों पड़ती है संक्रांति?
ज्योतिषी आनंद शर्मा बताते है कि लोग अक्सर तारीख को लेकर उलझन में रहते हैं. पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं. यही अतिरिक्त 6 घंटे हर साल समय को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, जिससे संक्रांति 14 के बजाय कभी-कभी 15 जनवरी को पड़ती है. 2026 में सूर्य का मकर राशि में प्रवेश ऐसा समय बनाएगा, जो दान-पुण्य के लिए विशेष रूप से शुभ रहेगा. वे आगे बताते हैं कि ज्यादातर हिंदू त्योहार चंद्रमा की चाल पर आधारित होते हैं, इसलिए उनकी तारीखें हर साल बदलती रहती हैं. लेकिन मकर संक्रांति सूर्य पर आधारित पर्व है. इसी कारण इसकी तारीख लगभग स्थिर रहती है.
आनंद शर्मा ने बताया कि 1900 के दशक की शुरुआत में मकर संक्रांति 12 या 13 जनवरी को मनाई जाती थी. 1900 से 1965 के बीच यह 25 बार 13 जनवरी को पड़ी. समय के साथ यह 14 जनवरी और अब 15 जनवरी को भी मनाई जाने लगी है. वैज्ञानिकों का मानना है कि हर 60 से 100 वर्षों में यह पर्व एक दिन आगे खिसकता है.
क्या कहता है विज्ञान?
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) के नाभिकीय खगोल भौतिकी के प्रोफेसर डॉ. शशि के. धीमान बताते हैं, "मकर संक्रांति केवल धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है. खगोल विज्ञान के अनुसार हर वर्ष लगभग 14 जनवरी को सूर्य अपनी वार्षिक गति के दौरान मकर राशि में प्रवेश करता है, जिसे सौर संक्रमण कहा जाता है. पृथ्वी के 23.5 डिग्री अक्षीय झुकाव के कारण इसी समय सूर्य की गति दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर होती है, जिससे दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती हैं. यह एक निश्चित खगोलीय प्रक्रिया है, इसलिए मकर संक्रांति लगभग हर वर्ष 14 जनवरी को ही मनाई जाती है."
वहीं, भूगोल विज्ञान के प्रोफेसर (एचपीयू) और यूजीसी एचआरडीसी के चेयरमैन डॉ. देव दत्त शर्मा के अनुसार, "मकर संक्रांति का सीधा संबंध पृथ्वी के मौसमी चक्र से है. 14 जनवरी के बाद सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध पर अधिक सीधी पड़ने लगती हैं, जिससे तापमान में वृद्धि होती है. इसका असर कृषि, फसलों और मानव जीवनशैली पर साफ दिखाई देता है. इसी कारण भारत जैसे कृषि प्रधान देश में मकर संक्रांति को नई फसल और नए ऋतु चक्र की शुरुआत माना जाता है."
धर्म के साथ सेहत से भी जुड़ा पर्व
एस्ट्रोलॉजर पल्लवी का कहना है कि मकर संक्रांति सिर्फ धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि इसका संबंध सेहत से भी है. सूर्य की स्थिति बदलने से शरीर की ऊर्जा में परिवर्तन होता है. इस समय तिल और गुड़ का सेवन शरीर को गर्मी देता है और मानसिक शांति भी प्रदान करता है.
मकर संक्रांति: देश के अलग-अलग रंग
भारत के अलग-अलग राज्यों में मकर संक्रांति को अलग-अलग नामों से मनाया जाता है. गुजरात में इसे उत्तरायण कहा जाता है, जहां पतंग उड़ाने की परंपरा है. असम में माघ बिहू मनाया जाता है, जिसमें सामूहिक भोज होता है. तमिलनाडु में पोंगल के रूप में किसान प्रकृति और पशुओं की पूजा करते हैं. उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा स्नान और खिचड़ी खाने की परंपरा है.
सूर्य की चाल और मौसम का संबंध
मकर संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है. इससे उत्तरी गोलार्ध में सूर्यास्त देर से होता है और दिन लंबे होने लगते हैं. 21 मार्च (इक्विनॉक्स) को दिन और रात बराबर होते हैं, जबकि 21 जून (समर सोलिस्टिस) को साल का सबसे लंबा दिन होता है. मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है, जो धर्म, विज्ञान और प्रकृति तीनों को जोड़ता है. 2026 में यह त्योहार न केवल आध्यात्मिक रूप से, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी खास माना जा रहा है. यही कारण है कि सदियों से यह पर्व भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान बनाए हुए है.
