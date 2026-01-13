ETV Bharat / spiritual

बाकी त्योहारों की तारीख बदलती है, पर मकर संक्रांति 14 को ही क्यों? जानिए वजह

शिमला: मकर संक्रांति भारत के सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है. यह पर्व सूर्य की चाल से जुड़ा हुआ है और हर साल जनवरी के मध्य में मनाया जाता है. साल 2026 में भी मकर संक्रांति को लेकर लोगों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है. देश के अलग-अलग हिस्सों में इसे विभिन्न नामों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है. लेकिन अक्सर लोगों के मन में सवाल रहता है कि मकर संक्रांति की तारीख लगभग हर साल 14 या 15 जनवरी को ही क्यों होती है और इसका असली महत्व क्या है?

मकर संक्रांति का अर्थ क्या है?

'मकर' एक राशि का नाम है और 'संक्रांति' का अर्थ होता है स्थान परिवर्तन. जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है, उसी क्षण को मकर संक्रांति कहा जाता है. यह पर्व सूर्य की गति पर आधारित है, इसलिए इसे सौर पर्व भी कहा जाता है. ज्योतिषाचार्य महेश भट्टाचार्य बताते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है. इस दौरान एक समय ऐसा आता है जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ने लगता है, जिसे उत्तरायण कहा जाता है. मकर संक्रांति के बाद दिन धीरे-धीरे लंबे और रातें छोटी होने लगती हैं. इसे ठंड के अंत और वसंत ऋतु की शुरुआत का संकेत माना जाता है.

14 या 15 जनवरी को ही क्यों पड़ती है संक्रांति? (ETV BHARAT)

2026 में क्यों खास है मकर संक्रांति?

पंडित रामेश्वर के अनुसार, वर्ष 2026 में मकर संक्रांति का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इस दौरान ग्रहों की स्थिति अत्यंत शुभ बन रही है. सूर्य का मकर राशि में प्रवेश 'देवताओं के दिन' की शुरुआत माना जाता है. इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, तिल और गुड़ का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और पुराने कष्ट दूर होते हैं.

14 या 15 जनवरी को ही क्यों पड़ती है संक्रांति?

ज्योतिषी आनंद शर्मा बताते है कि लोग अक्सर तारीख को लेकर उलझन में रहते हैं. पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं. यही अतिरिक्त 6 घंटे हर साल समय को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, जिससे संक्रांति 14 के बजाय कभी-कभी 15 जनवरी को पड़ती है. 2026 में सूर्य का मकर राशि में प्रवेश ऐसा समय बनाएगा, जो दान-पुण्य के लिए विशेष रूप से शुभ रहेगा. वे आगे बताते हैं कि ज्यादातर हिंदू त्योहार चंद्रमा की चाल पर आधारित होते हैं, इसलिए उनकी तारीखें हर साल बदलती रहती हैं. लेकिन मकर संक्रांति सूर्य पर आधारित पर्व है. इसी कारण इसकी तारीख लगभग स्थिर रहती है.