माघ पूर्णिमा पर बन रहे हैं दुर्लभ योग, इन 4 राशि वालों के घर आएगी बंपर धन-संपदा!
माघ पूर्णिमा 1 फरवरी को मनाई जाएगी. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, इस दिन ग्रहों की स्थिति से अत्यंत दुर्लभ और शुभ संयोग बन रहे हैं.
Published : January 24, 2026 at 2:03 PM IST
हैदराबाद: इस वर्ष माघ पूर्णिमा का पर्व विशेष संयोगों के कारण अत्यंत शुभ माना जा रहा है. लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र के अनुसार, माघ पूर्णिमा तिथि का आरंभ 1 फरवरी, रविवार को सुबह 5:52 बजे होगा, जबकि इसका समापन 2 फरवरी को तड़के 3:38 बजे होगा. इस दौरान ग्रह-नक्षत्रों की विशेष स्थिति बन रही है, जिससे इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ गया है.
माघ पूर्णिमा पर बन रहे हैं पांच शुभ योग
इस वर्ष माघ पूर्णिमा के दिन कुल पांच शुभ संयोग बन रहे हैं—
- प्रीति योग: प्रातःकाल से सुबह 10:19 बजे तक
- आयुष्मान योग: 10:19 बजे के बाद
- पुष्य नक्षत्र: सुबह से रात 11:58 बजे तक
- रवि पुष्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग: सुबह 7:09 बजे से रात 11:58 बजे तक
इसके साथ ही चंद्रमा कर्क राशि में और सूर्य मकर राशि में विराजमान रहेंगे. उमाशंकर मिश्र का कहना है कि, इन योगों के प्रभाव से चार राशियों पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा रहने वाली है, जिससे धन, सुख-समृद्धि और करियर में उन्नति के योग बनेंगे.
माघ पूर्णिमा 2026 का राशिफल
मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए माघ पूर्णिमा का दिन उत्साह और सकारात्मकता से भरा रहेगा. इस दिन किए गए प्रयासों में सफलता मिलने के प्रबल संकेत हैं. मेहनत का पूरा फल मिलेगा. रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं और कोई बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लगने की संभावना है.
कार्यस्थल पर सहयोग मिलेगा, जिससे कार्य सरलता से पूरे होंगे. व्यापारियों को नई डील से लाभ हो सकता है. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. शुभ रंग: हरा.
मिथुन राशि
मिथुन राशि के जातकों के लिए यह पूर्णिमा नौकरी और व्यवसाय में नए अवसर लेकर आ सकती है. आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा और आप अपने काम को कुशलता से आगे बढ़ा पाएंगे. पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और मित्रों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा.
चंद्रमा की पूर्ण ऊर्जा के कारण रचनात्मक क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए यह दिन विशेष लाभकारी सिद्ध हो सकता है. शुभ रंग: सफेद.
वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि वालों को इस दिन कोई महत्वपूर्ण जानकारी या सलाह मिल सकती है, जो करियर और व्यवसाय के लिहाज से बेहद फायदेमंद साबित होगी. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे. व्यापार से जुड़े लोगों को अच्छा मुनाफा हो सकता है. लक्ष्य पर केंद्रित रहना लाभकारी रहेगा. शुभ रंग: नीला.
धनु राशि
धनु राशि के लिए माघ पूर्णिमा शुभ संकेत लेकर आई है. मित्रों और परिचितों के सहयोग से कोई अच्छा अवसर या सौदा मिल सकता है. नई योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए यह समय अनुकूल है. निवेश के लिहाज से भी दिन अच्छा माना जा रहा है. परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने से रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.
