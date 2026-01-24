ETV Bharat / spiritual

माघ पूर्णिमा पर बन रहे हैं दुर्लभ योग, इन 4 राशि वालों के घर आएगी बंपर धन-संपदा!

हैदराबाद: इस वर्ष माघ पूर्णिमा का पर्व विशेष संयोगों के कारण अत्यंत शुभ माना जा रहा है. लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र के अनुसार, माघ पूर्णिमा तिथि का आरंभ 1 फरवरी, रविवार को सुबह 5:52 बजे होगा, जबकि इसका समापन 2 फरवरी को तड़के 3:38 बजे होगा. इस दौरान ग्रह-नक्षत्रों की विशेष स्थिति बन रही है, जिससे इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ गया है. माघ पूर्णिमा पर बन रहे हैं पांच शुभ योग

इस वर्ष माघ पूर्णिमा के दिन कुल पांच शुभ संयोग बन रहे हैं— प्रीति योग: प्रातःकाल से सुबह 10:19 बजे तक

आयुष्मान योग: 10:19 बजे के बाद

पुष्य नक्षत्र: सुबह से रात 11:58 बजे तक

रवि पुष्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग: सुबह 7:09 बजे से रात 11:58 बजे तक इसके साथ ही चंद्रमा कर्क राशि में और सूर्य मकर राशि में विराजमान रहेंगे. उमाशंकर मिश्र का कहना है कि, इन योगों के प्रभाव से चार राशियों पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा रहने वाली है, जिससे धन, सुख-समृद्धि और करियर में उन्नति के योग बनेंगे. माघ पूर्णिमा 2026 का राशिफल मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए माघ पूर्णिमा का दिन उत्साह और सकारात्मकता से भरा रहेगा. इस दिन किए गए प्रयासों में सफलता मिलने के प्रबल संकेत हैं. मेहनत का पूरा फल मिलेगा. रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं और कोई बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लगने की संभावना है.