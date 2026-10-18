भगवान शिव के ससुर राजा दक्ष की कुलदेवी हैं मां शीतला, माना जाता है आरोग्य की देवी, जानिए इतिहास
हरिद्वार में स्थित मां शीतला देवी भगवान शिव के ससुर राजा दक्ष की कुलदेवी हैं. नवरात्र पर मंदिर में भारी भीड़ उमड़ रही है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 18, 2026 at 11:02 AM IST
हरिद्वार: धर्मनगरी हरिद्वार में देवियों के कई प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं. इसलिए हरिद्वार को सिद्धपीठों की स्थली माना जाता है. यहां कनखल की धरती भगवान शिव, माता सती और उनके ससुर राजा दक्ष प्रजापति से जुड़ी अनेक पौराणिक कथाओं को अपने भीतर समेटे हुए हैं. दक्षेश्वर महादेव मंदिर के समीप स्थित मां शीतला देवी का सिद्धपीठ श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है. मान्यता है कि मां शीतला राजा दक्ष प्रजापति की कुलदेवी थी. इन्हें आरोग्य की देवी के साथ ही हरिद्वार की कुल देवी भी माना जाता है. इसी स्थान पर माता सती के जन्म की मान्यता भी जुड़ी है. नवरात्र के दिनों में मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है. भक्त मां के दर्शन कर परिवार की सुख समृद्धि, संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं.
कनखल को भगवान शिव का ससुराल कहा जाता है. यहां स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर राजा दक्ष प्रजापति और माता सती की पौराणिक कथा से जुड़ा है. मंदिर के पास ही स्थित मां शीतला देवी के मंदिर को राजा दक्ष की कुलदेवी का स्थान माना जाता है. मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित राकेश गिरी के मुताबिक, राजा दक्ष ने मां शीतला की कठोर तपस्या की थी. उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां ने उन्हें संतान प्राप्ति का फल दिया और इसी स्थान पर माता सती का जन्म हुआ था. इसी मान्यता के कारण यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है. राजा दक्ष प्रजापति के साथ ही माता शीतला को हरिद्वार की कुल देवी भी माना जाता है. वर्षों से लोग यहां पहुंचकर मां की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं.
पंडित राकेश गिरी ने बताया कि, मां शीतला को सनातन परंपरा में आरोग्य की देवी के रूप में पूजा जाता है. इस मंदिर में विशेष रूप से संतान के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना लेकर श्रद्धालु पहुंचते हैं. मंदिर में सामान्य दिनों में भी श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, जबकि सावन, नवरात्र और शीतला अष्टमी जैसे अवसरों पर पूजा अर्चना का विशेष महत्व रहता है.
मां का पंचामृत से अभिषेक कर पूजा की जाती है और नवरात्र में प्रतिदिन 56 भोग लगाए जाते हैं. फल, फूल और सब्जियों से भी मां का श्रृंगार किया जाता है.
-पंडित राकेश गिरी, मुख्य पुजारी, शीतला मंदिर-
नवरात्र के दिनों में मां शीतला के मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जाती है. श्रद्धालु मां के दर्शन कर चुनरी, पुष्प और प्रसाद अर्पित करते हैं. मंदिर में नवरात्र के दौरान 56 प्रकार के भोग लगाए जाने की परंपरा का भी उल्लेख मिलता है. नवरात्र के दिनों में लोगों की भीड़ यहां उमड़ रही है. हरिद्वार के साथ ही दूर दराज से लोग माता शीतला के दर्शन करने पहुंच रहे हैं.
कनखल आने वाले श्रद्धालु मां शीतला के दर्शन के साथ समीप स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भी पूजा अर्चना करते हैं. गंगा किनारे दोनों मंदिरों का आसपास होना श्रद्धालुओं के लिए इस क्षेत्र को खास बनाता है. नवरात्र के अवसर पर मंदिर परिसर में भक्तिमय वातावरण बना हुआ है. राजा दक्ष तथा माता सती से जुड़ी पौराणिक मान्यताओं के कारण मां शीतला का यह मंदिर हरिद्वार के प्रमुख धार्मिक स्थलों में अपनी अलग पहचान रखता है.
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