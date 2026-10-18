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भगवान शिव के ससुर राजा दक्ष की कुलदेवी हैं मां शीतला, माना जाता है आरोग्य की देवी, जानिए इतिहास

भगवान शिव के ससुर राजा दक्ष की कुलदेवी हैं मां शीतला ( PHOTO- ETV Bharat )

हरिद्वार: धर्मनगरी हरिद्वार में देवियों के कई प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं. इसलिए हरिद्वार को सिद्धपीठों की स्थली माना जाता है. यहां कनखल की धरती भगवान शिव, माता सती और उनके ससुर राजा दक्ष प्रजापति से जुड़ी अनेक पौराणिक कथाओं को अपने भीतर समेटे हुए हैं. दक्षेश्वर महादेव मंदिर के समीप स्थित मां शीतला देवी का सिद्धपीठ श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है. मान्यता है कि मां शीतला राजा दक्ष प्रजापति की कुलदेवी थी. इन्हें आरोग्य की देवी के साथ ही हरिद्वार की कुल देवी भी माना जाता है. इसी स्थान पर माता सती के जन्म की मान्यता भी जुड़ी है. नवरात्र के दिनों में मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है. भक्त मां के दर्शन कर परिवार की सुख समृद्धि, संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं.

कनखल को भगवान शिव का ससुराल कहा जाता है. यहां स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर राजा दक्ष प्रजापति और माता सती की पौराणिक कथा से जुड़ा है. मंदिर के पास ही स्थित मां शीतला देवी के मंदिर को राजा दक्ष की कुलदेवी का स्थान माना जाता है. मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित राकेश गिरी के मुताबिक, राजा दक्ष ने मां शीतला की कठोर तपस्या की थी. उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां ने उन्हें संतान प्राप्ति का फल दिया और इसी स्थान पर माता सती का जन्म हुआ था. इसी मान्यता के कारण यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है. राजा दक्ष प्रजापति के साथ ही माता शीतला को हरिद्वार की कुल देवी भी माना जाता है. वर्षों से लोग यहां पहुंचकर मां की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं.