होली पर चंद्र ग्रहण का साया, 9 घंटे पहले शुरू होगा सूतक काल, जानें आपकी राशि पर क्या होगा असर

Published : February 19, 2026 at 3:30 PM IST

नई दिल्ली: भारतीय जनमानस के लिए साल 2026 का होली पर्व खगोलीय और ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद चुनौतीपूर्ण और महत्वपूर्ण रहने वाला है. इस वर्ष बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक 'होली' का त्योहार चंद्र ग्रहण और भद्रा काल के दुर्लभ संयोग के बीच मनाया जाएगा. इन ज्योतिषीय अड़चनों के कारण आम लोगों के बीच होलिका दहन की तारीख और रंगों की होली को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है.

शुभ मुहूर्त और तिथियों का गणित
हिंदू पंचांग के अनुसार, फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 2 मार्च 2026 को शाम 05:55 बजे होगा और इसका समापन 3 मार्च को शाम 05:07 बजे होगा. आमतौर पर होलिका दहन पूर्णिमा की रात को किया जाता है, लेकिन इस बार 3 मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जिसने त्योहार की गणित को बदल दिया है.

भद्रा और ग्रहण: दोहरी चुनौती
ज्योतिषीय गणनाओं के मुताबिक, 2 मार्च को शाम 05:56 बजे से भद्रा काल शुरू हो जाएगा, जो अगले दिन 3 मार्च की सुबह 05:28 बजे तक रहेगा. हिंदू धर्म में भद्रा और ग्रहण दोनों को ही अशुभ माना जाता है. 3 मार्च को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारतीय समयानुसार दोपहर 03:20 बजे शुरू होगा और शाम 06:47 बजे समाप्त होगा. ग्रहण से 9 घंटे पहले यानी सुबह 06:20 बजे से ही सूतक काल लग जाएगा, जिससे पूरा दिन धार्मिक कार्यों के लिए वर्जित रहेगा.

कब होगा होलिका दहन और रंगों का उत्सव?
विद्वानों और ज्योतिषियों का मत है कि चूंकि 3 मार्च को पूरा दिन ग्रहण और सूतक के साये में रहेगा, इसलिए होलिका दहन 2 मार्च की रात को करना ही शास्त्रसम्मत होगा. वहीं, ग्रहण के दोष और अशुद्धि से बचने के लिए रंगों वाली होली या धुलेंडी का उत्सव 4 मार्च 2026 को मनाया जाएगा. फाल्गुन पूर्णिमा वर्ष का अंतिम दिन होता है, जिसके बाद चैत्र प्रतिपदा से नए उल्लास के साथ होली खेली जाएगी.

राशियों पर असर और सावधानी
ज्योतिष विशेषज्ञ उमाशंकर मिश्र के अनुसार, यह ग्रहण सिंह राशि और पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में लग रहा है. इसका सर्वाधिक प्रभाव सिंह राशि वालों के स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर पड़ सकता है. इसके अलावा:

  • मेष राशि: आर्थिक दबाव और फिजूलखर्ची से बचें.
  • कर्क राशि: व्यापार में निवेश और लेन-देन में सावधानी रखें.
  • वृश्चिक राशि: कार्यक्षेत्र में वाद-विवाद और मानसिक तनाव की संभावना.
  • मीन राशि: क्रोध पर नियंत्रण रखें और पारिवारिक कलह से बचें.

उमाशंकर मिश्र का कहना है कि, ग्रहण काल के दौरान मंत्र जप और मानसिक पूजा श्रेष्ठ मानी गई है. ग्रहण समाप्त होने के बाद (शाम 06:47 बजे के बाद) पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करें, स्नान करें और दान-पुण्य करें. इसके बाद ही अगले दिन यानी 4 मार्च को सुरक्षित और हर्षोल्लास के साथ होली का आनंद लें.

