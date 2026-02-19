ETV Bharat / spiritual

होली पर चंद्र ग्रहण का साया, 9 घंटे पहले शुरू होगा सूतक काल, जानें आपकी राशि पर क्या होगा असर

नई दिल्ली: भारतीय जनमानस के लिए साल 2026 का होली पर्व खगोलीय और ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद चुनौतीपूर्ण और महत्वपूर्ण रहने वाला है. इस वर्ष बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक 'होली' का त्योहार चंद्र ग्रहण और भद्रा काल के दुर्लभ संयोग के बीच मनाया जाएगा. इन ज्योतिषीय अड़चनों के कारण आम लोगों के बीच होलिका दहन की तारीख और रंगों की होली को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है.

शुभ मुहूर्त और तिथियों का गणित

हिंदू पंचांग के अनुसार, फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 2 मार्च 2026 को शाम 05:55 बजे होगा और इसका समापन 3 मार्च को शाम 05:07 बजे होगा. आमतौर पर होलिका दहन पूर्णिमा की रात को किया जाता है, लेकिन इस बार 3 मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जिसने त्योहार की गणित को बदल दिया है.

भद्रा और ग्रहण: दोहरी चुनौती

ज्योतिषीय गणनाओं के मुताबिक, 2 मार्च को शाम 05:56 बजे से भद्रा काल शुरू हो जाएगा, जो अगले दिन 3 मार्च की सुबह 05:28 बजे तक रहेगा. हिंदू धर्म में भद्रा और ग्रहण दोनों को ही अशुभ माना जाता है. 3 मार्च को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारतीय समयानुसार दोपहर 03:20 बजे शुरू होगा और शाम 06:47 बजे समाप्त होगा. ग्रहण से 9 घंटे पहले यानी सुबह 06:20 बजे से ही सूतक काल लग जाएगा, जिससे पूरा दिन धार्मिक कार्यों के लिए वर्जित रहेगा.

कब होगा होलिका दहन और रंगों का उत्सव?

विद्वानों और ज्योतिषियों का मत है कि चूंकि 3 मार्च को पूरा दिन ग्रहण और सूतक के साये में रहेगा, इसलिए होलिका दहन 2 मार्च की रात को करना ही शास्त्रसम्मत होगा. वहीं, ग्रहण के दोष और अशुद्धि से बचने के लिए रंगों वाली होली या धुलेंडी का उत्सव 4 मार्च 2026 को मनाया जाएगा. फाल्गुन पूर्णिमा वर्ष का अंतिम दिन होता है, जिसके बाद चैत्र प्रतिपदा से नए उल्लास के साथ होली खेली जाएगी.