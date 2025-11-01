ETV Bharat / spiritual

देवउठनी एकादशी: आज से शुरू होंगे विवाह और मांगलिक कार्य, 4 माह बाद निंद्रा से जागे भगवान विष्णु

देवउठनी एकादशी के दिन चातुर्मास समाप्त होता है. इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और फिर से सृष्टि का संचालन करते हैं. ऐसे में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 1 नवंबर को सुबह 9 बजकर 12 मिनट पर शुरू हुई हैं, जो 2 नवंबर को शाम 7 बजकर 32 मिनट पर समाप्त हो जाएगी. ऐसे में गृहस्थ लोग 1 नवंबर को और वैष्णव संप्रदाय के लोग 2 नवंबर को देवउठनी एकादशी का व्रत रखेंगे.

कुल्लू: सनातन धर्म में एकादशी तिथि का खास महत्व है और हर महीने के कृष्ण व शुक्ल पक्ष की एकादशी को भक्तों के द्वारा व्रत किया जाता है. ताकि उन्हें भगवान विष्णु की कृपा हासिल हो. इस तरह से साल में कुल 24 एकादशी व्रत पड़ते हैं. हर एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और हर एकादशी व्रत का अलग-अलग महत्व होता है. लेकिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विशेष महत्व है, जिसे देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है.

आचार्य विजय कुमार ने कहा, 'गृहस्थ लोग पंचांग के अनुसार और वैष्णव परंपरा के साधक व्रत का पारण करते हैं. देवउठनी एकादशी के दिन भक्त अन्न, गुड़, वस्त्र, और मौसमी फलों जैसे गन्ना, सिंघाड़ा व शकरकंद आदि का दान कर सकते हैं, जो इस दिन काफी शुभ माना गया है. इसके साथ ही इस दिन पर धन व पीले रंग के वस्त्रों का दान करना भी उत्तम माना गया है. इस दिन किए गए दान से साधक को भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है, जिससे घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है'.

आचार्य विजय कुमार ने बताया कि इस चातुर्मास का मतलब भगवान विष्णु का सोना-जागना नहीं होता. बल्कि भक्तों की भावना के अनुसार, जब विष्णु रूपी सूर्य वर्षाकाल में बादलों से ढक जाते हैं और जब तक मेघों से मुक्त नहीं होते हैं. तब तक चार महीनों का समय भगवान का शयन काल माना जाता है. इसी को चातुर्मास्य व्रत भी कहते हैं. यह एक प्रकार से अपने भीतर के देवत्व को जगाने का भी समय है.

देवउठनी एकादशी पर क्या करें और क्या ना करें?

उन्होंने कहा कि भक्त को एकादशी की रात्रि में यथा सामर्थ्य जागरण करना चाहिए. आलस्य त्याग कर उत्साहित होकर यथोपचार पूजन, प्रदक्षिणा, प्रार्थना, पुष्पांजलि, आरती आदि करनी चाहिए. इस दिन विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ, भगवत गीता का पाठ, भगवान के अष्टाक्षर तथा द्वादशाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए. इस दिन बार-बार जलपान, अधिक मात्रा में फलाहार, अपवित्रता, असत्य भाषण, तांबूल भक्षण और दिन में शयन से विरक्त रहना चाहिए. कुछ लोग भगवान के जागने के बाद तुलसी विवाह भी करते हैं.

आचार्य विजय कुमार ने बताया, 'पद्मपुराण उत्तरखंड, नारद पुराण एवं ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार एकादशी व्रत उस नौका की भांति है, जिसका आश्रय लेकर जीवात्मा भवसागर को पार कर जाता है. महाभारत के अनुसार कलिकाल में प्राण अन्न में निवास करते हैं. अतः निष्ठापूर्वक अन्य व्रत करने अत्यंत कठिन होने से अल्प कष्टकर लेकिन अधिक फल देने वाला एकादशी व्रत है. क्योंकि पुराणों का सार है कि एकादशी को अन्न का त्याग संभव न हो तो केवल चावल का त्याग करना चाहिए. ऐसे में कार्तिक मास का यह व्रत सर्वश्रेष्ठ है.

आचार्य विजय कुमार ने बताया, 'चार माह पहले जब भगवान विष्णु शयन पर चले जाते हैं तो इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है. लेकिन अब भगवान विष्णु के शयन से वापस आने के बाद शादी विवाह के साथ-साथ नए घर में प्रवेश, यज्ञोपवीत संस्कार भी शुरू हो जाते हैं. लोगों को भी देव उठनी एकादशी का इंतजार रहता है. ताकि वह शुभ कार्यों को फिर से शुरू कर सके'.

ये भी पढ़ें: अंतरराष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले का आगाज, दिल्ली से सीएम सुक्खू ने वर्चुअली करोड़ों की योजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास