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मई के अंत में इन 4 राशियों की लगेगी लॉटरी! बुध-शुक्र की युति से घर आएगी छप्परफाड़ दौलत

हैदराबाद: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मई 2026 का अंत देश-दुनिया सहित सभी राशियों के लिए बेहद खास और बड़े बदलावों वाला रहने वाला है. दृिक पंचांग की गणना के अनुसार, आगामी 29 मई 2026 को बुद्धि, तर्क और व्यापार के कारक ग्रह 'बुध' अपनी स्वराशि मिथुन में गोचर करने जा रहे हैं. मिथुन राशि में पहले से ही सुख-समृद्धि और धन-वैभव के दाता 'शुक्र' विराजमान रहेंगे. ऐसे में बुध और शुक्र की इस युति से ब्रह्मांड में एक बेहद शुभ और दुर्लभ राजयोग का निर्माण होने जा रहा है, जिसे ज्योतिष में 'लक्ष्मी नारायण राजयोग' कहा जाता है.

क्या है लक्ष्मी नारायण राजयोग का महत्व?

वैदिक ज्योतिष में बुध को वाणी, बुद्धिमत्ता, संचार और व्यापारिक कौशल का प्रतीक माना गया है, जबकि शुक्र देव ऐश्वर्या, आकर्षण, धन और भौतिक सुख-सुविधाओं के कारक हैं. जब भी ये दोनों मित्र ग्रह एक साथ आते हैं, तो व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता में अभूतपूर्व सुधार होता है. यह योग मुख्य रूप से आर्थिक उन्नति, नए व्यापारिक समझौतों और करियर में बड़े उछाल का संकेत देता है. चूंकि यह संयोग बुध की अपनी ही राशि मिथुन में बन रहा है, इसलिए इसका प्रभाव और भी अधिक शक्तिशाली और सकारात्मक होगा.

मई के मध्य से दिखेगा असर

लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र के अनुसार, इस महायुति का प्रभाव सिर्फ 29 मई तक सीमित नहीं रहेगा. इसका असर मई के मध्य से शुरू होकर जून के शुरुआती सप्ताह तक दिखाई देगा. हालांकि, 29 मई को बुध के राशि परिवर्तन करते ही यह राजयोग पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाएगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार में भी बड़े सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

इन 4 राशियों को मिलेगा बंपर लाभ

मिथुन राशि

यह राजयोग इसी राशि में बनने जा रहा है. मिथुन राशि के जातकों को करियर में नए अवसर, वेतन वृद्धि और पदोन्नति मिल सकती है. आत्मविश्वास चरम पर रहेगा और लंबे समय से रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे.

तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए यह समय आर्थिक रूप से स्वर्णिम सिद्ध होगा. पुराने किए गए निवेश से बड़ा मुनाफा मिल सकता है. बैंक बैलेंस बढ़ेगा और पारिवारिक रिश्तों में मधुरता आएगी.