कैसा रहेगा आपके लिए नया साल? 12 राशियों पर होगा अलग-अलग प्रभाव, कई सिद्ध योग का हो रहा निर्माण!

कुल्लू: नये साल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. चंद घंटे में नया साल दस्तक देने वाला है. 1 जनवरी 2026 को देश भर में लोग नये साल का जश्न मनाएंगे. वहीं, कई लोग साल के पहले दिन पर नये काम की भी शुरुआत भी करते हैं. ऐसे में आने वाला नया साल आपके लिए कैसा होगा? आइए जानते हैं.

आचार्य दीप कुमार का कहना हैं, 'हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार नये साल में रवि योग, सर्वार्थसिद्धि योग, त्रिपुष्कर योग और रवि पुष्य योग योग बन रहे हैं. ग्रहों की दृष्टि से भी नया साल बहुत ही खास रहने वाला है. क्योंकि इस साल में देवगुरु बृहस्पति, राहु और केतु ये सभी बड़े ग्रह गोचर करेंगे. ऐसे में इन सभी का प्रभाव 12 राशियों के जातक पर देखने को मिलेगा'.

मेष राशि

मेष राशि के जातक के लिए साल 2026 धन के मामले में कुछ खास नहीं रहेगा. उन्हें आर्थिक स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है. लेकिन उनके लिए सहायता भी मिलती रहेगी. जिस कारण उनकी समस्याएं सुलझती रहेगी. मेष राशि के लिए यह साल संपत्ति से जुड़े मामलों में अच्छा रह सकता हैं, जिससे उनका भविष्य भी काफी बेहतर होगा. इसके अलावा उनकी नौकरी या कार्यक्षेत्र में बदलाव और स्थान परिवर्तन के योग हैं. ऐसे में नया साल उनके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा.

वृष राशि

वृष राशि का जातक के लिए नया साल राहत लेकर आएगा. इस राशि के जातक की नये साल में आर्थिक समस्याएं, कर्ज और अटके हुए मामले सुलझने की अच्छी संभावना है. इसके अलावा संपत्ति, वाहन और धन के योग मजबूत हैं. वृष राशि के जातक का पूरा साल करियर स्थिर रहेगा और व्यापार में सुधार के संकेत हैं. वो नए साल में अपना नया काम शुरू कर सकते हैं.

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातक के जीवन में इस साल बड़े बदलाव आएंगे और उनके करियर में भी खास परिवर्तन होगा. यह बदलाव आगे चलकर मिथुन राशि को बड़ी सफलता देगा और इस साल धन का प्रवाह ठीक रहेगा. लेकिन उन्हें पूरा साल अपने खर्च पर नियंत्रण जरूरी होगा. इसके अलावा घर या संपत्ति से जुड़े फैसले लिए जा सकते हैं.

कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों की बात करें तो यह साल उन्हें आर्थिक स्थिति में काफी सुधार देगा और उन्हें कर्ज की समस्या से भी मुक्ति मिलेगी. वहीं, उनके जो भी कार्य रुके होंगे. वह भी इस साल पूरे होने की संभावना बनी हुई है. कर्क राशि के जातक के अगर कहीं पर पैसे फंसे होंगे तो वह उन्हें वापस मिलेंगे. लेकिन व्यापार या करियर को लेकर कोई भी बड़ा निर्णय लेने से वह बचे.

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए यह साल मेहनत भरा होगा और उनके स्थान परिवर्तन की भी संभावना बनी हुई है. इसके अलावा स्वास्थ्य की और भी उन्हें खास ध्यान देना होगा तथा पारिवारिक जिम्मेदारियां पर भी उनका काफी खर्च होगा. इस साल करियर में कोई भी बदलाव न करें और पूरा साल कर्ज लेने से भी बचें. वरना उन्हें आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ेगा.

कन्या राशि