इस दिन से लग जाएगा खरमास, एक महीने रुकेंगे सभी शुभ काम—नए साल में बजेगी शहनाई

हैदराबाद: सनातन धर्म में खरमास का विशेष महत्व माना गया है. हर वर्ष सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करने के साथ ही खरमास या मलमास की अवधि आरंभ होती है. वर्ष 2025 में यह अवधि 16 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 15 जनवरी 2026 तक चलेगी. इस पूरे समय में किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य करने पर शास्त्रीय रूप से रोक होती है.

लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र के अनुसार, खरमास के दौरान किए गए शुभ कार्यों का फल मनुष्य को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता. माना जाता है कि इस अवधि में ग्रहों की स्थिति मांगलिक कार्यों के लिए अनुकूल नहीं रहती, जिसके कारण जीवन में बाधाएं या परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं. इसी कारण विवाह, उपनयन, गृह प्रवेश, गृह आरंभ, दुरागमन आदि जैसे किसी भी शुभ कार्य को इस महीने में करने से मना किया गया है.

खरमास क्यों माना जाता है अशुभ?

ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र बताते हैं कि खरमास की अवधि में सूर्य देव धनु राशि में स्थित रहते हैं. इस दौरान सूर्य अपनी उर्जा और तेज कुछ कम कर देते हैं, जिससे शुभ कार्यों की सकारात्मकता भी प्रभावित होती है. इसी कारण शास्त्रों में इस समय को ‘अशुभ’ बताया गया है.

डॉ. उमाशंकर के अनुसार, खरमास में देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना, जप–तप, दान–पुण्य और धार्मिक अनुष्ठानों का विशेष महत्व रहता है, लेकिन विवाह, गृह प्रवेश, व्यवसाय की शुरुआत, वाहन या संपत्ति की खरीदारी जैसे कार्य प्रतिबंधित माने गए हैं.

कब से शुरू होंगे शुभ काम?

खरमास की अवधि 16 जनवरी 2026 को समाप्त होगी. इसके तुरंत बाद ही शुभ कार्यों की शुरुआत की जा सकती है. हालांकि, इस बीच माघ गुप्त नवरात्रि 19 जनवरी से शुरू होगी. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 27 जनवरी तक अशुद्ध काल रहेगा.