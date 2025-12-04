ETV Bharat / spiritual

इस दिन से लग जाएगा खरमास, एक महीने रुकेंगे सभी शुभ काम—नए साल में बजेगी शहनाई

खरमास 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक रहेगा. इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य वर्जित हैं.

सांकेतिक फोटो (canva)
Published : December 4, 2025 at 3:16 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: सनातन धर्म में खरमास का विशेष महत्व माना गया है. हर वर्ष सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करने के साथ ही खरमास या मलमास की अवधि आरंभ होती है. वर्ष 2025 में यह अवधि 16 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 15 जनवरी 2026 तक चलेगी. इस पूरे समय में किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य करने पर शास्त्रीय रूप से रोक होती है.

लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र के अनुसार, खरमास के दौरान किए गए शुभ कार्यों का फल मनुष्य को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता. माना जाता है कि इस अवधि में ग्रहों की स्थिति मांगलिक कार्यों के लिए अनुकूल नहीं रहती, जिसके कारण जीवन में बाधाएं या परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं. इसी कारण विवाह, उपनयन, गृह प्रवेश, गृह आरंभ, दुरागमन आदि जैसे किसी भी शुभ कार्य को इस महीने में करने से मना किया गया है.

खरमास क्यों माना जाता है अशुभ?
ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र बताते हैं कि खरमास की अवधि में सूर्य देव धनु राशि में स्थित रहते हैं. इस दौरान सूर्य अपनी उर्जा और तेज कुछ कम कर देते हैं, जिससे शुभ कार्यों की सकारात्मकता भी प्रभावित होती है. इसी कारण शास्त्रों में इस समय को ‘अशुभ’ बताया गया है.

डॉ. उमाशंकर के अनुसार, खरमास में देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना, जप–तप, दान–पुण्य और धार्मिक अनुष्ठानों का विशेष महत्व रहता है, लेकिन विवाह, गृह प्रवेश, व्यवसाय की शुरुआत, वाहन या संपत्ति की खरीदारी जैसे कार्य प्रतिबंधित माने गए हैं.

कब से शुरू होंगे शुभ काम?
खरमास की अवधि 16 जनवरी 2026 को समाप्त होगी. इसके तुरंत बाद ही शुभ कार्यों की शुरुआत की जा सकती है. हालांकि, इस बीच माघ गुप्त नवरात्रि 19 जनवरी से शुरू होगी. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 27 जनवरी तक अशुद्ध काल रहेगा.

28 जनवरी 2026 से शुद्ध काल आरंभ हो जाएगा, जिसके बाद विवाह, गृह प्रवेश, उपनयन और सभी तरह के मांगलिक कार्य शुरू हो सकते हैं. इस समय से ज्योतिषीय लग्न और मुहूर्त पुनः अनुकूल हो जाते हैं, जिससे शुभ काम करने के लिए अच्छी तिथियां उपलब्ध होने लगती हैं.

लोग क्यों करते हैं इंतज़ार?
खरमास के दौरान लोग शुभ कार्यों से दूरी बनाकर रखते हैं और इस अवधि के समाप्त होने का इंतजार करते हैं. इसके पीछे यह मान्यता है कि शुभ कार्य तभी किए जाने चाहिए जब ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति अनुकूल हो, ताकि कार्य सफल और फलदायी हों.

कुल मिलाकर, 16 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 15 जनवरी 2026 तक का समय धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अशुभ माना गया है. इस दौरान केवल धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों का ही महत्व होगा, जबकि सभी मांगलिक कार्य नए साल के शुभ मुहूर्तों के साथ 16 जनवरी 2026 के बाद शुरू होंगे.

संपादक की पसंद

