खरमास में इन 3 राशि वालों के जीवन में बढ़ सकती हैं परेशानियां, धन और करियर पर असर!

हैदराबाद: दिसंबर का महीना ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विशेष महत्व रखता है. द्रिक पंचांग के अनुसार 16 दिसंबर को सुबह 4 बजकर 27 मिनट पर सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे. इस खगोलीय घटना के साथ ही खरमास की शुरुआत हो जाएगी. लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र के अनुसार, जब सूर्य धनु राशि में गोचर करते हैं, तब सूर्य का प्रभाव कम हो जाता है और इस दौरान मांगलिक कार्यों पर भी रोक लग जाती है.

वृषभ राशि वालों के लिए सावधानी

डॉ. उमाशंकर मिश्र का कहना है कि, खरमास के दौरान वृषभ राशि वालों को विशेष सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है. इस समय उनके कार्यक्षेत्र में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं. नई जिम्मेदारियों के कारण तनाव बढ़ सकता है और सहकर्मियों के साथ बहस होने की संभावना रहती है. किसी नए बिजनेस में पैसे लगाने से बचना चाहिए. रिश्तों में परेशानी आने से दांपत्य जीवन में नोक-झोंक हो सकती है. इसके साथ ही दुर्घटना का खतरा भी बना रह सकता है.

मकर राशि वालों को रखें सतर्क

मकर राशि के जातकों को स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा. पेट से जुड़ी समस्याएं इस समय उभर सकती हैं. वाणी पर संयम न रखने पर विवादों में फंसने की संभावना रहती है. मानसिक तनाव और परिवार के साथ मनमुटाव की स्थिति भी बन सकती है. इस दौरान विदेश यात्रा से बचने की सलाह दी जा रही है.