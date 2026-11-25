ETV Bharat / spiritual

सैलरी में बंपर उछाल और बैंक बैलेंस होगा डबल! 5 दिसंबर से केतु की उल्टी चाल इन 3 राशियों को बनाएगी मालामाल

केतु ( created with canva )

हैदराबाद: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में छाया ग्रह के रूप में जाने जाने वाले केतु जल्द ही अपनी राशि बदलने जा रहे हैं. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 5 दिसंबर 2026 को केतु सिंह राशि से निकलकर चंद्रमा के स्वामित्व वाली कर्क राशि में प्रवेश करेंगे. हमेशा वक्री यानी उल्टी चाल चलने वाले केतु का यह गोचर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि वे पूरे साल 2027 में इसी राशि में बने रहेंगे.

कर्क राशि में केतु की लगभग 18 महीने की यह लंबी मौजूदगी सभी 12 राशियों को प्रभावित करेगी. हालांकि, ज्योतिषीय आकलन के मुताबिक तीन राशियों के जातकों के लिए यह समय अत्यंत शुभ साबित होने वाला है. इस अवधि में इन्हें करियर में बड़ी तरक्की और अप्रत्याशित आर्थिक लाभ मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं. आइए जानते हैं लखनऊ के ज्यातिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र से कौन हैं वे तीन भाग्यशाली राशियां.