सैलरी में बंपर उछाल और बैंक बैलेंस होगा डबल! 5 दिसंबर से केतु की उल्टी चाल इन 3 राशियों को बनाएगी मालामाल
लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र के अनुसार, 5 दिसंबर को केतु का गोचर 18 महीने तक इन 3 राशियों की किस्मत चमकाएगा.
Published : November 25, 2026 at 1:33 PM IST
हैदराबाद: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में छाया ग्रह के रूप में जाने जाने वाले केतु जल्द ही अपनी राशि बदलने जा रहे हैं. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 5 दिसंबर 2026 को केतु सिंह राशि से निकलकर चंद्रमा के स्वामित्व वाली कर्क राशि में प्रवेश करेंगे. हमेशा वक्री यानी उल्टी चाल चलने वाले केतु का यह गोचर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि वे पूरे साल 2027 में इसी राशि में बने रहेंगे.
कर्क राशि में केतु की लगभग 18 महीने की यह लंबी मौजूदगी सभी 12 राशियों को प्रभावित करेगी. हालांकि, ज्योतिषीय आकलन के मुताबिक तीन राशियों के जातकों के लिए यह समय अत्यंत शुभ साबित होने वाला है. इस अवधि में इन्हें करियर में बड़ी तरक्की और अप्रत्याशित आर्थिक लाभ मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं. आइए जानते हैं लखनऊ के ज्यातिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र से कौन हैं वे तीन भाग्यशाली राशियां.
1. वृषभ राशि
वृषभ राशि के जातकों के लिए केतु का यह राशि परिवर्तन आर्थिक मजबूती लेकर आएगा. लंबे समय से चली आ रही पैसों की तंगी दूर होगी और आय के नए माध्यम बनने से बचत व बैंक बैलेंस में तेजी से इजाफा होगा. व्यापार जगत से जुड़े लोगों को बड़ा मुनाफा होने की उम्मीद है. यदि आपका कोई काम लंबे समय से अटका हुआ था, तो वह इस दौरान गति पकड़ेगा और नए व्यवसाय की शुरुआत के लिए भी समय अनुकूल रहेगा.
2. कन्या राशि
कन्या राशि वालों के लिए आने वाले डेढ़ साल करियर के लिहाज से स्वर्णिम साबित हो सकते हैं. नौकरीपेशा जातकों को पदोन्नति के साथ-साथ वेतन वृद्धि का तोहफा मिल सकता है. कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. जो युवा या प्रोफेशनल नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें प्रतिष्ठित संस्थानों से बेहतर प्रस्ताव मिल सकते हैं. आमदनी के अतिरिक्त स्रोत खुलने से जीवन स्तर में सुधार होगा.
3. कुंभ राशि
कुंभ राशि के जातकों के लिए केतु का गोचर सुख-समृद्धि के द्वार खोलेगा. पुरानी आर्थिक परेशानियों से निजात मिलेगी और धन संचय करने में सफलता हासिल होगी. कारोबार में आ रही बाधाएं समाप्त होंगी और मुनाफे का ग्राफ ऊपर जाएगा. नौकरी और व्यापार दोनों ही क्षेत्रों में उन्नति के नए अवसर प्राप्त होंगे. यदि आप किसी नई व्यावसायिक योजना पर काम शुरू करना चाहते हैं, तो यह समय आपके पक्ष में रहेगा.
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