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केतु का मघा नक्षत्र में प्रवेश, आज से इन 4 राशियों की लगेगी लॉटरी, करियर में उछाल और बैंक बैलेंस में बढ़ोत्तरी!

हैदराबाद: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों और नक्षत्रों के परिवर्तन का विशेष महत्व माना जाता है. ग्रहों की चाल में होने वाला एक छोटा सा बदलाव भी मानव जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है. इसी कड़ी में आज, 20 अप्रैल 2026 को एक अत्यंत महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना होने जा रही है. छाया ग्रह केतु आज अपने स्वयं के नक्षत्र 'मघा' में प्रवेश कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र के अनुसार, केतु का यह गोचर कुछ भाग्यशाली राशियों के लिए 'पैसा ही पैसा' और अपार खुशियां लेकर आने वाला है.

मघा नक्षत्र और केतु का संबंध

केतु को एक रहस्यमयी और आध्यात्मिक ग्रह माना जाता है, जो अचानक होने वाली घटनाओं का कारक है. वहीं 'मघा' नक्षत्र राजसी ठाठ-बाट, पूर्वजों (पितरों) के आशीर्वाद और अधिकार का प्रतीक है. जब केतु अपने ही नक्षत्र मघा में गोचर करते हैं, तो इसका प्रभाव और भी शक्तिशाली हो जाता है. यह समय न केवल आर्थिक लाभ के लिए, बल्कि करियर में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए भी श्रेष्ठ माना जा रहा है.

इन राशियों पर बरसेगी कृपा

इस गोचर से मुख्य रूप से चार राशियां सबसे अधिक लाभान्वित होने वाली हैं:

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है. लंबे समय से अटके हुए कार्य अब गति पकड़ेंगे. यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था, तो उसके वापस मिलने के प्रबल योग हैं. आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिससे आप कार्यक्षेत्र में बेहतर निर्णय ले पाएंगे.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए मानसिक चिंताओं से मुक्ति का समय आ गया है. धन लाभ के नए अवसर प्राप्त होंगे. पारिवारिक जीवन में सुख-शांति रहेगी और आपको अपने निवेश से बड़ा मुनाफा मिल सकता है.