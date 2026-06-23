सावधान! 26 जून को बन रहा महा-अशुभ 'केंद्र योग', इन 4 राशियों पर टूटेगा मुसीबतों का पहाड़!
ज्योतिषाचार्य के अनुसार, 26 जून को सूर्य-वरुण का अशुभ 'केंद्र योग' बनेगा, जिससे कई राशि वालों को मानसिक व आर्थिक परेशानियां झेलनी पड़ेंगी.
Published : June 23, 2026 at 11:56 AM IST
हैदराबाद: ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, आगामी 26 जून 2026 को अंतरिक्ष में एक अत्यंत दुर्लभ और संवेदनशील खगोलीय घटना होने जा रही है. द्रिक पंचांग के मुताबिक, इस दिन सूर्य देव और वरुण ग्रह (नेप्च्यून) एक-दूसरे से ठीक 90 डिग्री के कोण पर आ जाएंगे. वैदिक ज्योतिष में इस स्थिति को 'केंद्र योग' या 'समकोण दृष्टि योग' कहा जाता है. लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र के अनुसार ग्रहों का यह टकराव कुछ राशि के जातकों के जीवन में बड़ा उथल-पुथल मचा सकता है, जिससे उनका 'बुरा वक्त' शुरू होने की आशंका है.
क्या होता है केंद्र योग और क्यों है यह खतरनाक?
ज्योतिषाचार्य का कहना है कि, जब दो प्रमुख ग्रह एक-दूसरे से चौथे या दसवें भाव की दूरी पर होते हैं, तो उनके बीच आंतरिक तनाव पैदा होता है. ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, मान-सम्मान, पिता और जीवन ऊर्जा का कारक माना गया है. दूसरी ओर, वरुण ग्रह भ्रम, रहस्य, अवचेतन मन और कल्पना का प्रतिनिधित्व करता है. इन दोनों का समकोण पर आना व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर करता है और चारों तरफ भ्रम की स्थिति पैदा करता है.
इन 4 राशियों को रहना होगा बेहद सावधान
- मेष: इस राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में संभलकर रहना होगा. सहकर्मियों और उच्च अधिकारियों से मतभेद हो सकते हैं. साथ ही पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं.
- मिथुन: करियर को लेकर मन में असमंजस रहेगा. बने-बनाए काम अचानक अटक सकते हैं. इस दौरान व्यापार में कोई भी बड़ा निवेश करने से बचना चाहिए.
- कन्या: साझेदारी के कामों में तनाव आ सकता है. वैवाहिक जीवन में गलतफहमियां बढ़ने से जीवनसाथी के साथ विवाद हो सकता है. वाणी पर नियंत्रण रखें.
- धनु: पारिवारिक सुख-शांति प्रभावित हो सकती है. संपत्ति या जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में कोर्ट-कचहरी या विवाद की आशंका बन रही है.
अशुभ प्रभाव से बचने के अचूक उपाय
इस नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए जातकों को 26 जून के आसपास विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. रोजाना सुबह तांबे के लोटे से सूर्य देव को अर्घ्य दें, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा. वरुण जनित मानसिक तनाव से बचने के लिए नियमित ध्यान और प्राणायाम करें. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अवधि में किसी भी तरह के बड़े वित्तीय लेन-देन, निवेश या कागजी कार्रवाई से पूरी तरह दूर रहें.
यह भी पढ़ें- 20 जून 2026 का राशिफल: आज मकर राशि का मौज-मस्ती में बीतेगा दिन, बिजनेस में होगा लाभ