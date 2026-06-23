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सावधान! 26 जून को बन रहा महा-अशुभ 'केंद्र योग', इन 4 राशियों पर टूटेगा मुसीबतों का पहाड़!

हैदराबाद: ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, आगामी 26 जून 2026 को अंतरिक्ष में एक अत्यंत दुर्लभ और संवेदनशील खगोलीय घटना होने जा रही है. द्रिक पंचांग के मुताबिक, इस दिन सूर्य देव और वरुण ग्रह (नेप्च्यून) एक-दूसरे से ठीक 90 डिग्री के कोण पर आ जाएंगे. वैदिक ज्योतिष में इस स्थिति को 'केंद्र योग' या 'समकोण दृष्टि योग' कहा जाता है. लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र के अनुसार ग्रहों का यह टकराव कुछ राशि के जातकों के जीवन में बड़ा उथल-पुथल मचा सकता है, जिससे उनका 'बुरा वक्त' शुरू होने की आशंका है.

क्या होता है केंद्र योग और क्यों है यह खतरनाक?

ज्योतिषाचार्य का कहना है कि, जब दो प्रमुख ग्रह एक-दूसरे से चौथे या दसवें भाव की दूरी पर होते हैं, तो उनके बीच आंतरिक तनाव पैदा होता है. ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, मान-सम्मान, पिता और जीवन ऊर्जा का कारक माना गया है. दूसरी ओर, वरुण ग्रह भ्रम, रहस्य, अवचेतन मन और कल्पना का प्रतिनिधित्व करता है. इन दोनों का समकोण पर आना व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर करता है और चारों तरफ भ्रम की स्थिति पैदा करता है.

इन 4 राशियों को रहना होगा बेहद सावधान