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देव दीपावली 2026: गंगा घाट नहीं जा पा रहे हैं तो घर के इन 5 कोनों में जरूर जलाएं दीपक, बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा

देव दीपावली 2026 ( Canva )

हैदराबाद: हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है. इस पावन अवसर पर पवित्र नदियों में स्नान, दान और दीपदान करने की सदियों पुरानी परंपरा रही है. विशेष रूप से धर्म नगरी वाराणसी में कार्तिक पूर्णिमा की शाम को 'देव दीपावली' के रूप में भव्यता के साथ मनाया जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन सभी देवता स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरते हैं और उनके स्वागत के लिए काशी के गंगा घाटों को लाखों दीयों की रोशनी से जगमग किया जाता है.

हालांकि, जो श्रद्धालु इस अवसर पर गंगा या किसी अन्य पवित्र नदी के घाट पर जाने में असमर्थ हैं, वे अपने घर पर ही कुछ विशेष स्थानों पर दीपदान करके इस महापर्व का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं. लखनऊ के ज्यातिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा की शाम घर की पांच प्रमुख जगहों पर दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है.

1. घर का मुख्य द्वार: कार्तिक पूर्णिमा की संध्या को घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर दीपक प्रज्वलित करना चाहिए. मान्यता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और माता लक्ष्मी का आगमन होता है. इस दिन मुख्य द्वार पर रंगोली बनाना भी मंगलकारी माना जाता है. सुरक्षा की दृष्टि से दीपक को ऐसे स्थान पर रखें जहां तेज हवा से वह बुझे नहीं. 2. तुलसी का पौधा: सनातन धर्म में तुलसी को अत्यंत पूजनीय स्थान प्राप्त है. कार्तिक मास में तुलसी पूजा का विशेष विधान है. पूर्णिमा की शाम तुलसी के पौधे के समीप शुद्ध घी या तिल के तेल का दीपक जलाकर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करें. ध्यान रखें कि दीपक पौधे से थोड़ी दूरी पर हो ताकि उसकी आंच से पत्तों को नुकसान न पहुंचे. 3. घर का पूजा स्थल: इस दिन घर के मंदिर में भगवान विष्णु और भगवान शिव की विधिवत आराधना के साथ घी का दीपक जरूर जलाएं. इससे पारिवारिक कलह दूर होती है और घर में सुख-शांति का वातावरण बना रहता है.