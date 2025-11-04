ETV Bharat / spiritual

कार्तिक पूर्णिमा 2025 पर सर्वार्थ सिद्धि योग, इस पहर करें पूजा, होगा लाभ, जानें भद्रा का साया रहेगा या नहीं

कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी के तट पर जाकर स्नान करना सर्वोत्तम रहता है. विस्तार से जानिए पूजा-विधि.

KARTIK PURNIMA 2025
कार्तिक पूर्णिमा 2025 पर सर्वार्थ सिद्धि योग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 4, 2025 at 10:11 AM IST

3 Min Read
हैदराबाद: सनातन धर्म में हर महीने आने वाली पूर्णिमा तिथि का महत्व है, लेकिन कार्तिक महीने की पूर्णिमा का अपना विशेष महत्व है. बता दें, पूर्णिमा तिथि का संबंध चंद्रमा से होता और चंद्रमा मन का कारक माना जाता है. ऐसी मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों खासकर गंगा स्नान से जातकों को पुण्य मिलता है.

इस संबंध में लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र ने बताया कि इस बार कार्तिक माह की पूर्णिमा बेहद दुर्लभ मानी जा रही है. उन्होंने कहा कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष को कार्तिक पूर्णिमा मनाई जाएगी, जो बुधवार 5 नवंबर 2025 को पड़ रही है. ज्योतिषाचार्य ने आगे बताया कि इस बार बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा पर भद्रा को कोई साया नहीं होगा.

जानिए भद्रा का साया रहेगा या नहीं
डॉ. उमाशंकर मिश्र ने बताया कि पूर्णिमा तिथि मंगलवार 4 नवंबर 2025 को रात 10 बजकर 35 मिनट से शुरू हो रही है. वहीं, इसका समापन अगले दिन बुधवार 5 नवंबर 2025 को शाम 6 बजकर 49 मिनट पर होगा. भद्रा काल की बात करें तो यह सुबह 6 बजकर 35 मिनट से लगेगी, जो सुबह 8 बजकर 45 मिनट तक जारी रहेगी. उन्होंने कहा कि भद्रा का साया पृथ्वीलोक पर नहीं रहेगा. इस वजह से सभी शुभ कार्य हो सकेंगे.

जानिए पूजा और स्नान-दान का शुभ मुहूर्त
ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र ने बताया कि कार्तिक पूजा के दिन पूजा और स्नान-दान करने से पुण्य मिलता है. इस बार शुभ मुहूर्त में यह संयोग बन रहा है. उन्होंने कहा कि प्रात:काल 4 बजकर 51 मिनट से शुरू होगा, जो 5 बजकर 44 मिनट तक रहेगा. उन्होंने कहा कि इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है. जो सुबह 6 बजकर 35 मिनट से शुरू होगा और अगले दिन 6 बजकर 36 मिनट कर रहेगा. इस दौरान प्रदोष काल भी लगेगा. दोनों मुहूर्त में पूजा-पाठ किया जा सकेगा.

जानिए पूजा-विधि
ज्योतिषाचार्य के मुताबिक सबसे पहले प्रात: काल उठकर स्नान आदि से निवृत हो जाएं. संभव हो किसी पवित्र नदी, सरोवर में स्नान करें. अगर ऐसा ना हो सके तो घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिला लें. उसके बाद घर के मंदिर में बैठकर पूजा का संकल्प लें. जैसे कि पहले बताया कि पूर्णिमा का संबंध चंद्रमा से होता है इसलिए रात को जब चंद्र दर्शन करें तो उसे प्रणाम करें. उसके बाद अगर संभव हो सके तो पवित्र नदी के तट पर जाकर दीपदान अवश्य करें. ऐसा करने से मन संबंधी परेशानियां दूर होंगी और कुंडली में चंद्रमा बलवान होगा.

