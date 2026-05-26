12 साल बाद गुरु का महागोचर, 2 जून से 6 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन! मां लक्ष्मी की कृपा से चमकेगा करियर, बढ़ेगा बैंक बैलेंस
2 जून 2026 से गुरु का कर्क राशि में महागोचर 6 राशियों की किस्मत बदलेगा, जिससे भारी धनलाभ और करियर में बड़ी तरक्की मिलेगी.
Published : May 26, 2026 at 2:53 PM IST
हैदराबाद: ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को भाग्य, ज्ञान, संतान और समृद्धि का कारक माना जाता है. 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति एक बेहद महत्वपूर्ण गोचर करने जा रहे हैं. इस दिन सुबह 02:25 बजे गुरु ग्रह मिथुन राशि से निकलकर अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे. लगभग 12 साल बाद होने वाली इस ज्योतिषीय घटना से बेहद शुभ 'हंस राजयोग' का निर्माण हो रहा है. लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र के अनुसार, गुरु का यह गोचर 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक रहेगा, जो मुख्य रूप से 6 राशियों के जीवन को पूरी तरह बदल देगा. इन जातकों पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसेगी.
इन 6 राशियों के खुलेंगे भाग्य के द्वार
मेष राशि
मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर सुख-सुविधाओं को बढ़ाने वाला साबित होगा. मां लक्ष्मी की कृपा से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. नया वाहन या मकान खरीदने के प्रबल योग बनेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा.
कर्क राशि
गुरु का गोचर इसी राशि में हो रहा है, जहां वे उच्च के होते हैं. कर्क राशि के जातकों के आत्मविश्वास में भारी वृद्धि होगी. लंबे समय से बेरोजगार लोगों को मनचाही नौकरी की अच्छी खबर मिलेगी. आय के नए स्रोत बनेंगे और पुराना कर्ज खत्म होगा.
सिंह राशि
जो लोग लंबे समय से रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, उनकी खोज अब समाप्त होगी. इस अवधि में विदेशों से जुड़े व्यापार या एक्सपोर्ट-इंपोर्ट के काम से जुड़े लोगों को भारी मुनाफा होगा. करियर के सिलसिले में यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं.
तुला राशि
तुला राशि वालों के लिए यह गोचर किसी वरदान से कम नहीं है. आपको नौकरी के बड़े और आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं. पदोन्नति (प्रमोशन) के साथ सैलरी में बड़ी वृद्धि होने के संकेत हैं. पैसों से जुड़ी सभी दिक्कतें दूर होंगी.
वृश्चिक राशि
समाज और कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव और मान-सम्मान बढ़ेगा. व्यापारियों को इस अवधि में बड़ा आर्थिक लाभ होगा, जिससे बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी. परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा और आपके फैसले सही साबित होंगे.
मीन राशि
चूंकि गुरु मीन राशि के स्वामी हैं, इसलिए इसका शुभ प्रभाव आपके मान-प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा. नौकरी और बिजनेस में आलस्य से बचें, क्योंकि आपकी थोड़ी सी मेहनत आपको तुरंत बड़ा फायदा पहुंचाएगी. धन आगमन के रास्ते सुगम होंगे.
विशेष ध्यान दें: 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच 14 जुलाई से 12 अगस्त 2026 तक गुरु ग्रह अस्त रहेंगे. इस अस्त काल के दौरान कोई भी नया व्यापार शुरू करने या मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए.
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