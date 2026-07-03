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JULY VRAT TYOHAR 2026: जुलाई में देवशयनी एकादशी, गुप्त नवरात्रि और गुरु पूर्णिमा समेत कई बड़े त्योहार, जानिए क्या है मान्यताएं?

कुल्लू: सनातन धर्म में हर महीने विभिन्न प्रकार के तीज त्योहार मनाए जाते हैं. ऐसे में जुलाई महीने में भी कई धार्मिक त्योहारों का आयोजन होगा. वहीं, इन त्योहारों के अवसर पर भक्तों के द्वारा विभिन्न देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने का भी विधान है. ताकि उन्हें देवी देवताओं की कृपा मिल सके. ऐसे में जुलाई महीने में देवशयनी एकादशी, गुप्त नवरात्रि, गुरु पूर्णिमा, योगिनी एकादशी और वरदा चतुर्थी सहित कई धार्मिक पर्व मनाए जाएंगे.

आचार्य विजय कुमार ने बताया कि, 10 जुलाई को भगवान विष्णु को समर्पित योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88 हजार ब्राह्मणों को भोजन करवाने का शुभ फल मिलता है. आषाढ़ महीने में पड़ने वाली योगिनी एकादशी का व्रत विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है. यह व्रत आषाढ़ कृष्ण के ग्यारहवें दिन रखा जाता है और जो व्यक्ति इस व्रत का पालन पूरे श्रद्धा भाव से करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं.

12 जुलाई मासिक शिवरात्रि के साथ-साथ प्रदोष व्रत रखा जाएगा और भक्त भगवान शिव की आराधना करेंगे. इस बार 12 जुलाई को एक बेहद दुर्लभ संयोग बन रहा है. इस दिन रवि प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि दोनों एक साथ पड़ रहे हैं. रविवार के दिन प्रदोष व्रत होने से यह 'रवि प्रदोष' कहलाता है. जो सुख, समृद्धि और अच्छी सेहत का आशीर्वाद देता है.

14 जुलाई भौमवती अमावस्या मनाई जाएगी. मंगलवार का दिन मंगल ग्रह को समर्पित है और इसका एक अन्‍य नाम भौम भी है. इसलिए इस दिन मंगल ग्रह की शांति के लिए भी पूजा का विशेष महत्‍व बताया गया है. इससे मंगल दोष का प्रभाव कम होता है. पितृ दोष और मंगल दोष के प्रभाव को कम करने के लिए भौमवती अमावस्‍या पर पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करना शुभ होता है. साथ ही तिल के तेल का दीपक जलाना भी लाभकारी होता है.

इसके अलावा 15 जुलाई गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होगी और भक्त माता दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा-अर्चना करेंगे. पूरे साल में कुल 4 नवरात्रि आती हैं जिनमें दो गुप्त नवरात्रि होती है. इनमें एक आषाढ़ में और एक माघ माह में आती है. ये दिन तंत्र मंत्र के साधकों के लिए बेहद विशेष और महत्वपूर्ण होते हैं. चैत्र और शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है. वहीं, माघ और आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में देवी की दस महाविद्याओं की साधना की जाती है. इस दौरान तंत्र साधना करने वाले साधक विशेष साधनाएं करते हैं और देवी की आराधना करते हैं. मान्यता है कि इन नौ दिनों में देवी की दस महाविद्याओं की साधना करने से अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति होती है.