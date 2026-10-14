नवरात्रि पर मनसा देवी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़, पूजा और मन्नत का धागा बांधने पहुंच रहे भक्त, जानें मान्यता
शारदीय नवरात्रि पर मनसा देवी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है. मंदिर की पौराणिक मान्यता महिषासुर राक्षस के वध से जुड़ी है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 14, 2026 at 11:40 AM IST
हरिद्वार: उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार में शारदीय नवरात्र के अवसर पर देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है. शिवालिक पर्वत श्रेणी पर स्थित मां मनसा देवी मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है. देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु मां के दर्शन करने और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना लेकर पहुंच रहे हैं. मंदिर परिसर में माता के जयकारे गूंज रहे हैं. नवरात्र के चलते मंदिर में भक्तिमय माहौल बना हुआ है. सुबह श्याम भव्य आरती हो रही है.
वैसे तो सालभर सिद्धपीठ मां मनसा देवी के मंदिर में भक्तों की भीड़ जमा रहती है, लेकिन नवरात्र के दौरान रौनक और भी ज्यादा बढ़ जाती है. हरिद्वार के प्रमुख सिद्धपीठों में शामिल मां मनसा देवी मंदिर श्रद्धालुओं की गहरी आस्था का केंद्र है. मान्यता है कि मां के दरबार में सच्चे मन से मांगी गई मुराद पूरी होती है. यही वजह है कि नवरात्र के दिनों में यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. भक्त मां के दर्शन कर परिवार की सुख समृद्धि, खुशहाली और जीवन में आने वाली परेशानियों से मुक्ति की कामना करते हैं.
राक्षस महिषासुर के वध से जुड़ी है पौराणिक मान्यता: मां मनसा देवी मंदिर की महिमा को लेकर पौराणिक मान्यता प्रचलित है. मान्यता के मुताबिक, प्राचीन काल में महिषासुर नामक राक्षस के अत्याचारों से देवता और मनुष्य परेशान थे. इससे मुक्ति दिलाने के लिए देवताओं ने मां दुर्गा से प्रार्थना की. इसके बाद मां दुर्गा ने अवतार लेकर महिषासुर का वध किया और देवताओं व मनुष्यों को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई.
मंदिर से जुड़ी मान्यता के मुताबिक, मां दुर्गा के इस स्वरूप का प्राकट्य देवताओं की मनोकामना से हुआ था. इसी कारण उनका नाम मनसा देवी पड़ा. शिवालिक पर्वत पर स्थित मां का यह मंदिर लंबे समय से श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है.
निरंजनी अखाड़ा करता है मंदिर का संचालन: मां मनसा देवी मंदिर का संचालन निरंजनी अखाड़े की ओर से किया जाता है. अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव श्रीमहंत रवींद्रपुरी महाराज ने बताया कि,
मान्यता है कि मां मनसा देवी ने महिषासुर का वध करने के बाद इसी स्थान पर विश्राम और योगध्यान किया था. यह एक सिद्धपीठ है, जहां देशभर से श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचते हैं और मां का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं.
-श्रीमहंत रवींद्रपुरी महाराज, सचिव, निरंजनी अखाड़ा-
धर्मनगरी हरिद्वार में मां गंगा के साथ ही अनेक देवी देवताओं के मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था के प्रमुख केंद्र है. नवरात्र के दौरान इन मंदिरों की रौनक और बढ़ जाती है. मां मनसा देवी मंदिर में भी भक्तों की भीड़, पूजा अर्चना और जय माता दी के जयकारों के बीच पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है. दूर दराज से लोग मां मनसा देवी के दर्शन करने मंदिर पहुंच रहे हैं.
मन्नत पूरी होने पर धागा खोलने पहुंचते हैं भक्त: मां मनसा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था का एक विशेष रूप मन्नत का धागा बांधने की परंपरा में दिखाई देता है. भक्त अपनी मनोकामना लेकर मां के दरबार में मत्था टेकते हैं और मंदिर परिसर में धागा बांधकर मुराद पूरी होने की प्रार्थना करते हैं. मान्यता है कि मनोकामना पूरी होने के बाद श्रद्धालु दोबारा मंदिर पहुंचकर धागे को खोलते हैं. नवरात्र के दौरान बड़ी संख्या में भक्त इस परंपरा का पालन करते हैं.
क्योंकि मनसा देवी मंदिर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है इसलिए मंदिर जाने के लिए श्रद्धालु दो रास्तों का इस्तेमाल करते हैं. एक रास्ता पहाड़ियों के बीच से पैदल मंदिर तक जाता है. दूसरा रास्ता रोपवे है. हालांकि पूर्व में मंदिर परिसर में हुए एक हादसे के बाद सीढ़ी मार्ग को प्रशासन ने बंद कर दिया था.
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