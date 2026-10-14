ETV Bharat / spiritual

नवरात्रि पर मनसा देवी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़, पूजा और मन्नत का धागा बांधने पहुंच रहे भक्त, जानें मान्यता

नवरात्रि पर मनसा देवी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ ( VIDEO-ETV Bharat )

हरिद्वार: उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार में शारदीय नवरात्र के अवसर पर देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है. शिवालिक पर्वत श्रेणी पर स्थित मां मनसा देवी मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है. देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु मां के दर्शन करने और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना लेकर पहुंच रहे हैं. मंदिर परिसर में माता के जयकारे गूंज रहे हैं. नवरात्र के चलते मंदिर में भक्तिमय माहौल बना हुआ है. सुबह श्याम भव्य आरती हो रही है.

वैसे तो सालभर सिद्धपीठ मां मनसा देवी के मंदिर में भक्तों की भीड़ जमा रहती है, लेकिन नवरात्र के दौरान रौनक और भी ज्यादा बढ़ जाती है. हरिद्वार के प्रमुख सिद्धपीठों में शामिल मां मनसा देवी मंदिर श्रद्धालुओं की गहरी आस्था का केंद्र है. मान्यता है कि मां के दरबार में सच्चे मन से मांगी गई मुराद पूरी होती है. यही वजह है कि नवरात्र के दिनों में यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. भक्त मां के दर्शन कर परिवार की सुख समृद्धि, खुशहाली और जीवन में आने वाली परेशानियों से मुक्ति की कामना करते हैं.