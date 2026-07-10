ETV Bharat / spiritual

Shani Sade Sati: डरें नहीं... कुंडली में ये एक योग होने पर शनि देव रातों-रात रंक को भी बना देते हैं राजा!

मजबूत शनि होने पर साढ़ेसाती या ढैय्या में व्यक्ति की किस्मत चमक जाती है और उसे राजयोग, अपार धन और सर्वोच्च पद मिलता है.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (getty image)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 10, 2026 at 5:39 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबद: सनातन परंपरा और वैदिक ज्योतिष में शनि देव को लेकर कई तरह के भ्रम और डर का माहौल देखा जाता है. आम जनमानस में यह धारणा घर कर गई है कि शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या शुरू होते ही जीवन में केवल परेशानियां और आर्थिक तंगी ही आती है. हालांकि, ज्योतिष शास्त्र के प्रामाणिक और वैज्ञानिक विश्लेषण इस दावे को पूरी तरह खारिज करते हैं. प्रामाणिक ज्योतिषीय शोधों के अनुसार, शनि देव न्याय के देवता और कर्मफल दाता हैं. यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में ग्रह अनुकूल हों और उसके कर्म सकारात्मक हों, तो साढ़ेसाती और ढैय्या का यही काल उसके जीवन का स्वर्णिम समय साबित होता है, जिसमें व्यक्ति की किस्मत पूरी तरह चमक जाती है.

इस विषय पर प्रकाश डालते हुए लखनऊ के सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य उमाकांत मिश्रा ने एक विशेष बातचीत में कहा:

"शनि देव क्रूर ग्रह नहीं, बल्कि परम न्यायप्रिय और अनुशासन के विधाता हैं. समाज में साढ़ेसाती और ढैय्या को लेकर जो भय फैलाया गया है, वह पूरी तरह निराधार है. यदि जातक की कुंडली में शनि स्वराशि, उच्च राशि या मित्र ग्रहों के प्रभाव में हैं, तो यही काल व्यक्ति के जीवन का महा-टर्निंग पॉइंट साबित होता है. इस अवधि में शनि देव व्यक्ति को कड़ा परिश्रम कराकर सोने की तरह चमकाते हैं. जो लोग ईमानदारी, न्याय और सत्य के मार्ग पर चलते हैं, उन्हें शनि देव राजा जैसा सुख, अकूत धन-संपदा और समाज में सर्वोच्च राजनीतिक या व्यापारिक पद प्रदान करते हैं. इसलिए शनि से डरें नहीं, अपने कर्मों को सुधारें."

राजयोग और अप्रत्याशित सफलता का कारक
वैदिक ज्योतिष के सिद्धांतों के मुताबिक, शनि देव व्यक्ति को केवल दंड नहीं देते, बल्कि उनके अच्छे कार्यों का उचित प्रतिफल भी प्रदान करते हैं. यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में शनि देव मजबूत स्थिति में हों, अपनी उच्च राशि (तुला) में हों या फिर अपनी स्वराशि (मकर और कुंभ) में विराजमान हों, तो साढ़ेसाती का प्रभाव बेहद कल्याणकारी होता है. इतिहास और समसामयिक उदाहरणों पर नजर डालें तो देश-दुनिया के कई शीर्ष राजनेताओं, सफलतम उद्यमियों और वैश्विक सिनेमा के दिग्गजों को उनके जीवन की सबसे बड़ी ऊंचाइयां, सत्ता, पद और अपार धन-संपदा इसी साढ़ेसाती या ढैय्या के दौरान ही प्राप्त हुई है.

यह जानने के लिए कि शनि की साढ़ेसाती आपके लिए शुभ फल देगी या कष्टकारी, ज्योतिष शास्त्र में कुछ बेहद स्पष्ट संकेत बताए गए हैं. आप इन्हें ऐसे समझ सकते हैं:

जीवन में मिलने वाले व्यावहारिक संकेत

  • अचानक बड़ा पद या जिम्मेदारी मिलना: नौकरी में प्रमोशन होना या व्यापार में कोई बड़ी डील फाइनल होना.
  • रुके हुए कार्यों का अचानक बनना: जो काम सालों से अटके थे, वे बिना किसी बाधा के पूरे होने लगते हैं.
  • आध्यात्मिक और गंभीर होना: आपका मन गलत कामों से हटकर धर्म, ध्यान और समाज सेवा में लगने लगता है.
  • सोसाइटी में मान-सम्मान बढ़ना: लोग आपकी सलाह मानने लगते हैं और आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है.
  • प्रॉपर्टी या वाहन सुख: इस अवधि में नया घर, जमीन या बड़ी गाड़ी खरीदना शुभ शनि का सबसे बड़ा संकेत है.

सकारात्मक फल प्राप्ति के प्रामाणिक उपाय
ज्योतिषाचार्य उमाकांत मिश्रा का मानना है कि इस अवधि के दौरान कुछ विशेष और अनुशासित उपायों को अपनाकर नकारात्मक प्रभावों को पूरी तरह शून्य किया जा सकता है:

मंत्र साधना: प्रत्येक शनिवार को "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करने से मानसिक शांति और अनुकूलता मिलती है.

हनुमान आराधना: नियमित रूप से हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना अचूक उपाय है, क्योंकि हनुमान भक्तों पर शनि देव सदैव कृपालु रहते हैं.

सेवा और दान: समाज के वंचित, बुजुर्ग, और जरूरतमंद वर्ग की सहायता करना शनि देव को सबसे अधिक प्रिय है. शनिवार के दिन काली उड़द, सरसों का तेल, या काले तिल का दान भाग्य को मजबूती देता है.

यह भी पढ़ें- 13 जुलाई को 'डबल संकट': आसमान में बनेंगे 2 अशुभ योग, इन 5 राशियों की बढ़ जाएगी मुसीबत!

TAGGED:

SHANI DHAIYA
SHANI SADE SATI REMEDIES
SHANI TRANSIT 2026
SHANI SADE SATI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.