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9 अगस्त 2026 का राशिफल: रविवार को मिथुन राशि को होगा आर्थिक लाभ, मन रहेगा प्रसन्न

रविवार 9 अगस्त 2026 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- 09 अगस्त, 2026 रविवार के दिन मिथुन राशि का चंद्रमा आज आपके लिए तीसरे भाव में होगा. मन अस्थिर रहेगा. दृढ़ निश्चयी नहीं होने से आप किसी भी तरह का कोई निर्णय लेने में असमर्थ रहेंगे. महत्वपूर्ण कार्य स्थगित रखने पड़ेंगे. नौकरी और व्यापार में विरोधियों का सामना करना पड़ेगा. नए काम की शुरुआत करने के लिए प्रेरित होंगे. समान विचारों के व्यक्तियों से बहस हो सकती है. किसी यात्रा पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है. वाणी पर संयम रखने की सलाह दी जाती है. साहित्य लेखन के लिए दिन अनुकूल है. वृषभ- 09 अगस्त, 2026 रविवार के दिन मिथुन राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दूसरे भाव में होगा. हाथ में आया हुआ अवसर कन्फ्यूजन के कारण आप गंवा सकते हैं और उसका लाभ नहीं ले पाएंगे. आज बहुत से विचार आपको परेशान करेंगे. जल्दबाजी में आपका काम बिगड़ सकता है. आज कोई भी नया काम शुरू करना आपके हित में नहीं है. वाद-विवाद या चर्चा में आप जिद्दी बने रहेंगे. इससे आप नुकसान में जा सकते हैं. भाई-बहनों में प्रेम बना रहेगा, हालांकि दोपहर के बाद का समय आपके लिए अच्छा है, लेकिन आज पूरे दिन किसी भी तरह के नए काम में हाथ नहीं डालें. मिथुन- 09 अगस्त, 2026 रविवार के दिन मिथुन राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पहले भाव में होगा. आज का दिन ताजगी और स्फूर्ति से परिपूर्ण रहेगा. स्वादिष्ट भोजन, सुंदर वस्त्र और आभूषण मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. स्वजनों के साथ आपका दिन खूब आनंद में गुजरेगा. दांपत्य जीवन में सुख-संतोष की भावना का अनुभव होगा. आर्थिक लाभ और आयोजनों के लिए दिन अनुकूल है. खर्च अधिक होगा, इसलिए उस पर संयम रखें. आपको नकारात्मक विचारों से दूर रहने की सलाह दी जाती है. कर्क- 09 अगस्त, 2026 रविवार के दिन मिथुन राशि का चंद्रमा आज आपके लिए बारहवें भाव में होगा. आज आप मन में खिन्नता और भय का अनुभव करेंगे. परिवार में मतभेद होने से परिवार का वातावरण तनावपूर्ण रहेगा. मन में किसी बात की दुविधा रहेगी. आप मानसिक रूप से बेचैन रहेंगे. वाणी पर संयम रखें, अन्यथा मतभेद हो सकता है. अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें. आज अत्यधिक खर्च हो सकता है. मानहानि हो सकती है, अतः सावधान रहें. जल्दबाजी से आपको नुकसान हो सकता है. विद्यार्थियों को पढ़ाई में थोड़ी दिक्कत आ सकती है. सिंह- 09 अगस्त, 2026 रविवार के दिन मिथुन राशि का चंद्रमा आज आपके लिए ग्यारहवें भाव में होगा. आज अनिर्णय की स्थिति रह सकती है. आप मिले हुए मौकों का फायदा नहीं उठा सकेंगे. विचारों में ही आपका मन अटका रहेगा. दोस्तों और खासकर महिला मित्रों से आपको लाभ मिलेगा. व्यापार में फायदा होगा. संतान के संबंध में चिंता रह सकती है. अच्छा भोजन प्राप्त होगा. जीवनसाथी के साथ विचारों का तालमेल रखना मुश्किल होगा. स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा. कन्या- 09 अगस्त, 2026 रविवार के दिन मिथुन राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दसवें भाव में होगा. आप सफलतापूर्वक नए काम कर सकेंगे. व्यापारी और नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन लाभदायी है. पदोन्नति की संभावना है. कार्यस्थल पर आपको कोई नया काम मिल सकता है. व्यापार में लाभ मिल सकता है. गृहस्थ जीवन में आनंद का माहौल रहेगा. परिवार में भी प्यार रहेगा. पिता से लाभ के संकेत हैं.