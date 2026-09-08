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8 सितंबर 2026 का राशिफल: आज वृश्चिक राशि हो सकते हैं परेशान, बहस करने से बचें

मंगलवार 8 सितंबर 2026 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- आज 08 सितंबर, 2026 मंगलवार को कर्क राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में है. अत्यधिक संवेदनशीलता के कारण किसी की बातें आपकी भावनाओं को चोट पहुंचा सकती हैं. माता के स्वास्थ्य के संबंध में चिंता रहेगी. स्थायी संपत्ति के संबंध में कोई निर्णय न लेना ही हितकर होगा. आज संपत्ति के दस्तावेज बनवाने में भी ध्यान रखें। किसी बात का डर लगा रहेगा. नए काम की शुरुआत ना ही करें. विद्यार्थियों के लिए समय मिश्रित फल देने वाला है. आपके स्वाभिमान को चोट पहुंचने की संभावना है. प्रेम जीवन में आपके प्रिय के साथ किसी बात की गलतफहमी हो सकती है. वृषभ- आज 08 सितंबर, 2026 मंगलवार को कर्क राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में है. शारीरिक तथा मानसिक रूप से अच्छा अनुभव करेंगे. रिश्तेदारों के साथ समय गुजरेगा. पारिवारिक काम में आपको लाभ होगा. मित्रों के साथ बाहर जाएंगे. वित्तीय मामलों में ध्यान देना पड़ सकता है. सभी काम में सफलता प्राप्त कर सकेंगे. भाग्यवृद्धि होने की संभावना है. प्रियजन की निकटता और सामाजिक जीवन में मान-सम्मान प्राप्त कर सकेंगे. व्यापार में वृद्धि होगी. विरोधियों को मुंह की खानी पड़ेगी. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय लाभ का बना रहेगा. मिथुन- आज 08 सितंबर, 2026 मंगलवार को कर्क राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में है. आपके निर्धारित काम पूरे होने में विलंब होगा. वित्तीय योजनाएं अच्छी तरह पूरी कर सकेंगे. स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेंगे. विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए दिन मध्यम रहेगा. मित्रों और प्रियजनों से मिलकर खुशी अनुभव करेंगे. व्यापार के लिए समय अनुकूल है. आय में वृद्धि होगी. जीवनसाथी के साथ कोई पुराना मतभेद दूर होगा. प्रेम जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए आप प्रयासशील दिखेंगे. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय मध्यम फलदायक है. कर्क- आज 08 सितंबर, 2026 मंगलवार को कर्क राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में है. आप शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे. कार्यस्थल पर मनोबल ऊंचा रहेगा. आप सकारात्मक रहकर सभी काम आसानी से पूरे कर सकेंगे. आपका आज का दिन मित्रों और स्नेहियों के साथ मौज-मस्ती में गुजरेगा. आप अत्यधिक इमोशनल रहेंगे. वैवाहिक जीवन में खुशहाली रहेगी और जीवनसाथी के साथ अच्छा समय गुजरेगा. आप किसी छोटी यात्रा पर जा सकते हैं. वित्तीय लाभ होने के भी योग हैं. सिंह- आज 08 सितंबर, 2026 मंगलवार को कर्क राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में है. किसी बात की चिंता आपको लगी रहेगी. इसका असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है. स्वास्थ्य कमजोर रहने से किसी भी काम में आपका मन नहीं लगेगा. स्वभाव में गुस्से के कारण किसी से विवाद हो सकता है. कानूनी मामलों में सावधान रहना पड़ेगा. अत्यधिक इमोशनल बनकर जल्दबाजी में आप कोई अनावश्यक कदम ना उठाएं. इसका ध्यान रखना पड़ेगा. वाणी और व्यवहार में संयम रखें. कन्या- आज 08 सितंबर, 2026 मंगलवार को कर्क राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में है. आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहने से आपको लाभ होगा. व्यापार और नौकरी करने वाले लोग भी फायदे में रहेंगे. अधिकारी आपसे खुश रहेंगे, इसलिए आपकी पदोन्नति हो सकती है. अविवाहित जातकों के लिए समय अनुकूल है. मित्रों से आर्थिक लाभ के नए द्वार खुलेंगे. किसी रमणीय स्थान पर घूमने जा सकेंगे. आप वैवाहिक जीवन का संपूर्ण आनंद प्राप्त कर सकेंगे. प्रेम जीवन सकारात्मक रहेगा.