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8 मई 2026 का राशिफल: आज कर्क राशि को मिलेगा नए वाहन का सुख, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष- आज 08 मई, 2026 शुक्रवार को मकर राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में है. व्यावसायिक क्षेत्र में सहकर्मियों और भागीदारों के साथ आवश्यक विषयों पर चर्चा होगी. किसी परियोजना को सरकारी लाभ मिलने की संभावना है. कार्यालय से जुड़े कामों के लिए यात्रा के भी योग हैं. परिवार में आनंद का वातावरण छाया रहेग. घर की साज-सजावट और अन्य व्यवस्था में परिवर्तन के जरिए घर में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे. वर्क लोड के कारण थकान का अनुभव होगा. माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा. प्रेम जीवन में संतुष्टी का भाव रहेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन मध्यम है.

वृषभ- आज 08 मई, 2026 शुक्रवार को मकर राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में है. आज नए काम की प्रेरणा मिलेगी. कार्य स्थल पर अपनी बुद्धिमता से आसानी से बड़ा काम पूरा कर पाएंगे. किसी धार्मिक स्थल की यात्रा से मन भक्तिमय हो जाएगा. आगे किसी लंबी यात्रा की योजना आज बना सकते हैं. दूर के रिश्तेदारों या दोस्तों से शुभ समाचार मिलेंगे. विदेश से जुड़े कामों में सफलता मिलेगी. व्यापार में आर्थिक लाभ हो सकता है. निवेश के लिए अभी योजना बनाना ठीक नहीं है. स्वास्थ्य मध्यम रहेगा. घर-परिवार में अच्छा वातावरण बना रहेगा. अपने प्रिय पात्र के साथ समय अच्छा गुजरेगा.

मिथुन- आज 08 मई, 2026 शुक्रवार को मकर राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में है. किसी भी प्रकार के अनिष्ट से बचने के लिए आज क्रोध की भावनाओं को नियंत्रण में रखने की जरूरत है. नई दवाई या चिकित्सा शुरू करने के लिए आज का दिन अनुकूल नहीं है. खर्च बढ़ जाने से आर्थिक तंगी का अनुभव होगा. परिजनों और सहकर्मियों से मनमुटाव होगा. आप मानसिक बेचैनी का अनुभव करेंगे। स्वास्थ्य खराब होगा. ईश्वर की प्रार्थना तथा मंत्र जाप करने से राहत महसूस होगी.

कर्क- आज 08 मई, 2026 शुक्रवार को मकर राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में है. संवेदनशीलता और प्रेम की भावनाओं से हरा-भरा मन आज नए लोगों की ओर अधिक आकर्षित होगा. वैभवी मौज-शौक की वस्तुएं, वस्त्र, आभूषण तथा वाहन आदि की खरीदारी होगी. उत्तम दांपत्यजीवन का साथ मिलेगा. व्यापारियों को विदेश में लाभ होगा. भागीदारी लाभदायक साबित होगी. प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी. नौकरीपेशा लोगों को कोई नया टारगेट मिल सकता है.

सिंह- आज 08 मई, 2026 शुक्रवार को मकर राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में है. संदेह के बादल घिरे होने से कहीं मन नहीं लगेगा. हालांकि घर में शांति का वातावरण होगा. दैनिक कामों में थोड़ा अवरोध आएगा. साधारण कामों के लिए अधिक परिश्रम की आवश्यकता होगी. अधिकारियों के साथ वाद- विवाद में न पड़े. परिवार को समय दें. व्यापार को बढ़ाने की कोई नीति आज काम नहीं करेगी. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे. प्रेम जीवन में संतुष्टि बनी रहेगी. विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है.

कन्या- आज 08 मई, 2026 शुक्रवार को मकर राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में है. आज आपको किसी न किसी कारणवश मन में चिंता रहेगी. विशेष रूप से संतान और स्वास्थ्य के बारे में आप अधिक चिंतित होंगे. पेट संबंधी बीमारियों की शिकायत रहेगी. विद्यार्थियों को पढ़ाई में कठिनाई आएगी. सही समय पर काम पूरा नहीं हो पाएगा. आकस्मिक धन खर्च हो सकता है. शेयर बाजार की गतिविधियों से अभी दूर रहें. प्रिय व्यक्ति के साथ मुलाकात होगी. प्रेम जीवन में सकारात्मकता के लिए अपने प्रिय को भी समय दें.