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8 जून 2026 का राशिफल: सोमवार का दिन मकर राशि के लिए लाभदायक रहेगा, पढ़ें भविष्यफल

कन्या- आज 08 जून, 2026 सोमवार के दिन कुंभ राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में है. परिवार में आनंद एवं उत्साह का वातावरण रहने से आपका मन प्रसन्न रहेगा. जीवनसाथी के साथ चल रहा तनाव दूर होगा. अपने प्रिय पात्र के साथ काफी समय बिता सकेंगे. स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. बीमार व्यक्ति की तबीयत में सुधार होने से राहत का अनुभव होगा. काम में सफलता और यश मिलेगा. ऑफिस में सहकर्मी आपकी सहायता करेंगे. अधिकारी भी आपके काम की प्रशंसा करेंगे. व्यापार-धंधे में विरोधियों से नुकसान होने की आशंका है. हालांकि धैर्य के साथ केवल अपने काम पर ध्यान लगाएं. व्यापार में जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें.

सिंह- आज 08 जून, 2026 सोमवार के दिन कुंभ राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में है. आज जीवनसाथी के साथ विचारों में मतभेद होने से आप दुःख का अनुभव करेंगे. पति अथवा पत्नी की तबीयत खराब होने की आशंका बनी रहेगी. इस कारण आप सांसारिक विषयों से दूर रहेंगे. प्रेम जीवन में भी कठिनाई होगी. अपने प्रिय की किसी बात का बुरा भी आपको लग सकता है. बिजनेस में पार्टनरशिप के काम में आपको बेहद ध्यान रखने की जरूरत है. नौकरीपेशा लोगों को दिन धैर्य के साथ बिताना चाहिए. समाज में आपकी प्रतिष्ठा को कलंक न लगे, इसका ध्यान रखें. दोस्तों से मिलकर आप बहुत खुशी अनुभव करेंगे. वित्तीय मोर्चे पर किसी नए निवेश की ओर आकर्षित होने से पहले उसकी पूरी जांच जरूर करें.

कर्क- आज 08 जून, 2026 सोमवार के दिन कुंभ राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में है. वैचारिक रूप से नकारात्मकता छायी रहेगी. आज दिनभर शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थता बनी रहेगी. इससे आपका मन काम में नहीं लगेगा. आपको नकारात्मकता से दूर रहने की सलाह दी जाती है. क्रोध पर भी आज संयम रखना पड़ेगा. खर्च अधिक होगा. परिजनों के साथ विवाद न हो इसका ध्यान रखें. आज नए काम प्रारंभ न करें. नए परिचय भी कुछ खास लाभदायी सिद्ध नहीं हो पाएंगे. सरकार विरोधी प्रवृत्तियों से दूर रहना ही लाभदायी होगा.

मिथुन- आज 08 जून, 2026 सोमवार के दिन कुंभ राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में है. आज आपको थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा. थकान और सुस्ती अनुभव करेंगे. सोचे अनुसार काम नहीं हो सकेगा. आपके मन में चिंता रहेगी. ऑफिस में सहकर्मी आपको निराश करेंगे. उच्च अधिकारियों के साथ किसी भी विवाद को आज टालें. अन्यथा नुकसान हो सकता है. आज विरोधियों से भी बचकर रहें. व्यापार में भी नुकसान से बचने के लिए ज्यादा लालच में ना आएं. प्रेम जीवन सामान्य बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ कोई पुराना विवाद हल हो सकता है. आज संतान संबंधी चिंता आपको हो सकती है. अचानक कोई खर्चा आने से आप चिंता में रहेंगे. स्वास्थ्य के मामले में दिन अनुकूल रहेगा.

वृषभ- आज 08 जून, 2026 सोमवार के दिन कुंभ राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में है. आज आप नए काम की शुरुआत कर सकेंगे. भाग्य आपके साथ है. नौकरी करने वालों के लिए दिन अच्छा है. उनकी आय बढ़ेगी और नौकरी में पदोन्नति हो सकती है. आप सरकार से लाभ प्राप्त कर सकेंगे. आपके वैवाहिक जीवन में मेल-जोल बना रहेगा. उच्च अधिकारी आपकी प्रशंसा करके आपका उत्साह बढ़ाएंगे. जो कार्य कई दिनों से अधूरे पड़े हैं, उन्हें पूरा कर सकेंगे. पति- पत्नी के बीच रोमांस बना रहेगा.

मेष- आज 08 जून, 2026 सोमवार के दिन कुंभ राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में है. आपका दिन मित्रों और सामाजिक कामों के पीछे भागदौड़ में बीतेगा. धन का खर्च भी करना पड़ेगा. आपके नए मित्र बन सकते हैं, जो भविष्य में आपके लिए लाभदायी रहेंगे. सरकारी काम में सफलता प्राप्त होगी. बड़ों का सहयोग भी प्राप्त होगा और उन्हें मिलने से आनंद में वृद्धि होगी. दूर या विदेश स्थित संतान या रिश्तेदार के संबंध में शुभ समाचार प्राप्त होंगे. आकस्मिक धन लाभ हो सकता है. किसी छोटी यात्रा का आयोजन हो सकता है.

तुला- आज 08 जून, 2026 सोमवार के दिन कुंभ राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में है. आज आप अपनी कल्पनाशक्ति और सृजनशक्ति को अच्छी तरह काम में लगा सकेंगे. इससे कार्यस्थल पर आपकी तारीफ होगी. बौद्धिक प्रवृत्तियों या चर्चा में भाग लेना आपको पसंद आएगा. किसी मीटिंग में आप अपने विचारों से लोगों का सम्मान प्राप्त करेंगे. संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेगा. उनकी प्रगति होगी. मित्रों का सहयोग मिलेगा. प्रिय व्यक्ति के साथ मिलन सुखद रहेगा. परिजनों के साथ भी आपका दिन अच्छा गुजरेगा. हालांकि अत्यधिक विचारों से मन विचलित होगा. मानसिक ताजगी के साथ आज के सभी कार्य करने की कोशिश करेंगे. निवेश को लेकर अभी कोई योजना नहीं बनाएं.

वृश्चिक- आज 08 जून, 2026 सोमवार के दिन कुंभ राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में है. आज आपको मन में किसी बात का डर बना रहेगा. कार्यस्थल पर लोगों का सहयोग नहीं मिलने से निराशा के भाव उत्पन्न होंगे. सगे-सम्बंधियों के साथ संघर्ष आपको विचलित कर सकता है. माता का स्वास्थ्य खराब होने की आशंका है. आर्थिक हानि और समाज में अपयश मिलने की आशंका है. आज जमीन, संपत्ति या वाहन का सौदा नहीं करें. किसी भी पानी वाली जगह से दूर रहें. वाहन धीमें चलाएं. स्वास्थ्य की दृष्टि से भी समय अभी अनुकूल नहीं है. मौसमी बीमारी होने की आशंका रहेगी. प्रेम जीवन में स्थितियों को सामान्य करने के लिए अतिरिक्त प्रयास की जरूरत होगी.

धनु- आज 08 जून, 2026 सोमवार के दिन कुंभ राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में है. आज आप पर गूढ़ रहस्यवाद और आध्यात्मिकता का रंग चढ़ेगा. इस विषय को गहराई से जानने का प्रयास करेंगे. नए काम के लिए प्रेरित होंगे. कार्यस्थल पर आपका मन लगेगा. कोई नया काम करने में आपका उत्साह ज्यादा रहेगा. व्यापार को बढ़ाने के लिए नई योजना बनाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपका मन प्रसन्न रहेगा. किसी छोटी यात्रा की संभावना है. मित्रों और सगे-संबंधियों के साथ आपकी मुलाकात सुखद रहेगी. भाग्य आपके साथ रहेगा. व्यापार- धंधे में प्रगति होगी. इससे आर्थिक लाभ हो सकता है. आय के नए स्रोत बनाने के लिए की गई आपकी मेहनत सफल रहेगी.

मकर- आज 08 जून, 2026 सोमवार के दिन कुंभ राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में है. वाणी पर संयम रखेंगे, तो बहुत सी कठिनाइयों से बच सकेंगे. आपको बहुत सावधानी के साथ आज लोगों से बात करनी चाहिए. कार्यस्थल पर कोई पुराना विवाद फिर खड़ा हो सकता है. परिजनों के साथ छोटे-मोटे मतभेद आपको मानसिक रूप से अस्वस्थ करेंगे. स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा. बाहर खाने-पीने से आपको बचना चाहिए. शेयर या सट्टे में आप पूंजी निवेश कर सकेंगे. मानसिक भय और असंतोष का अनुभव होगा. विद्यार्थी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे सकेंगे. किसी बात की अनावश्यक चिंता रहेगी. हालांकि दोपहर के बाद स्थिति में सुधार होगा. आपका सकारात्मक रवैया आपको नुकसान से बचा सकता है.

कुंभ- आज 08 जून, 2026 सोमवार के दिन कुंभ राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में है. आज शारीरिक और मानसिक रूप से आपका दिन प्रफुल्लित रहेगा. सगे-संबधियों, मित्रों और पारिवारिक सदस्यों के साथ घर में उत्सव का वातावरण रहेगा. सुरुचिपूर्ण भोजन का आनंद लेंगे. कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है. प्रेम जीवन में उत्साह रहेगा. अपने प्रिय को दिल की बात कहकर खुशी महसूस कर सकते हैं. आज बाहर जाने में सावधानी रखें. मौसमी बीमारियों का डर बना रहेगा. आर्थिक दृष्टि से लाभदायक दिन है. आध्यात्म और चिंतन में गहरी रुचि लेंगे. कार्यस्थल पर अपने काम में ध्यान रखेंगे, इससे बड़ा टारगेट पूरा करने में आपको मदद मिलेगी. व्यापार में अतिरिक्त मेहनत से ज्यादा लाभ कमा सकेंगे.

मीन- आज 08 जून, 2026 सोमवार के दिन कुंभ राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में है. आज आपके मन में एकाग्रता का अनुभव होगा. परिणाम स्वरूप मानसिक चिंता का अनुभव करेंगे. कार्यस्थल पर अपना काम पूरा करने में आपका मन नहीं लगेगा. काम के बढ़ते बोझ से आप चिंता में रह सकते हैं. आज धार्मिक कामों के पीछे खर्च होगा. स्वजनों से दूर जाना होगा. कोर्ट-कचहरी के कामों में आज बहुत सावधानी बरतें. किसी से वाद-विवाद हो सकता है. वाणी पर संयम रखें. किसी नए निवेश को लेकर लालच में ना आएं. आज का दिन मिश्रित फलदायक है. विद्यार्थियों के लिए भी समय सामान्य है. गृहस्थजीवन में आपको जीवनसाथी की भावना का भी आदर करना होगा.