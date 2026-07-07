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7 जुलाई 2026 का राशिफल: आज मेष राशि को मिलेगा भाग्य का साथ, जानें अन्य राशियों का हाल

मंगलवार 7 जुलाई 2026 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- चंद्रमा राशि बदलकर आज 07 जुलाई, 2026 मंगलवार को मीन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति बारहवें भाव में होगी. आज आपका दिन अनुकूल है. स्वस्थ तन और प्रसन्न मन से आज सारे काम पूरे कर पाएंगे. ऊर्जा एवं उत्साह रहेगा. भाग्य का साथ आपको मिलेगा. परिवार के सदस्यों के साथ समय आनंद में गुजरेगा. माता से लाभ होगा. मित्र एवं स्नेहीजनों के मिलने से खुशी का वातावरण रहेगा. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे. प्रेम प्रसंगों में सफलता मिलने से आप उत्साहित रहेंगे. वृषभ- चंद्रमा राशि बदलकर आज 07 जुलाई, 2026 मंगलवार को मीन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति ग्यारहवें भाव में होगी. आज का दिन आनंद से भरा है. व्यापार में लाभ होगा. आय वृद्धि भी बेहतर रहेगी. परिजनों और मित्रों के साथ वातावरण आनंदमय रहेगा. नए संपर्क और परिचय व्यापार में लाभप्रद रहेंगे. छोटा प्रवास आनंददायी रहेगा. आज पूरे दिन मन उल्लास और प्रसन्नता से भरा होगा. नौकरीपेशा लोगों का काम भी समय पर पूरा हो सकेगा. प्रेम जीवन में संतुष्टि बनी रहेगी. विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है. मिथुन- चंद्रमा राशि बदलकर आज 07 जुलाई, 2026 मंगलवार को मीन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दसवें भाव में होगी. आज सभी काम सरलतापूर्वक पूरे होंगे. घर, ऑफिस तथा सामाजिक क्षेत्र में अनुकूल वातावरण बनने से प्रसन्नता होगी. मान-सम्मान में वृद्धि होगी. अधिकारियों के सहयोगपूर्ण व्यवहार के कारण आपकी प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा. गृहस्थ जीवन में आनंद छाएगा और उत्तम सांसारिक सुख प्राप्त कर सकेंगे. प्रेम जीवन में साथी से कोई उपहार मिल सकता है. सरकारी कामों में आने वाले अवरोध दूर होंगे और मार्ग आसान बनेगा. वित्तीय स्थिति संतोषजनक रहेगी. कर्क- चंद्रमा राशि बदलकर आज 07 जुलाई, 2026 मंगलवार को मीन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति नवें भाव में होगी. आज आप धार्मिक काम में व्यस्त रहने वाले हैं. किसी धार्मिक स्थल पर जाकर खुश होंगे. आपकी किस्मत चमकने की पूरी संभावना है. पिछले दिनों छूटा हुआ अधूरा काम आज पूरा होने की संभावना बन रही है. दोस्तों के साथ भी अच्छा समय व्यतीत कर सकेंगे. विदेश से होने वाले व्यापार में आज कोई बड़ा सौदा भी हो सकता है. नौकरी में लाभ हो सकता है. अचानक आर्थिक लाभ होने का भी योग है. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अनुकूल है. परिवार के साथ भी समय अच्छा बीतेगा. सिंह- चंद्रमा राशि बदलकर आज 07 जुलाई, 2026 मंगलवार को मीन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति आठवें भाव में होगी. आज स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक होने की आवश्यकता है. स्वास्थ्य को लेकर धन खर्च हो सकता है. खान-पान में सावधानी बरतें और बाहर के खाने से परहेज करें. मौसमी या संक्रामक बीमारी होने की आशंका बनी रहेगी. कार्यस्थल पर वैचारिक मतभेद उभरेंगे. इससे आपके आसपास नकारात्मकता छाई रहेगी. आध्यात्मिकता के प्रति रुचि, ध्यान तथा जप आपको उचित मार्ग पर ले जाएंगे. इससे मानसिक तनाव कम होगा. परिवार का साथ आपको खुशी देगा. कन्या- चंद्रमा राशि बदलकर आज 07 जुलाई, 2026 मंगलवार को मीन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति सातवें भाव में होगी. आज का दिन आपके लिए अनुकूल है. प्रिय व्यक्ति के साथ आपकी निकटता आपको आनंदित करेगी. अपने वैवाहिक जीवन में आत्मीयता का अनुभव करेंगे. आप प्रिय पात्रों के साथ समय बिताना पसंद करेंगे. समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. भागीदारों के साथ सार्थक बातचीत होगी. आप मिलकर व्यापार बढ़ाने का आयोजन कर सकेंगे. सुंदर पोशाक, आभूषण और भोजन का आनंद ले सकेंगे. नए वाहन खरीदने की योजना बनेगी. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा है.