ETV Bharat / spiritual

6 अक्टूबर 2026 का राशिफल: मंगलवार को मेष राशि का मन रहेगा बेचैन, संभलकर रहें

मंगलवार 6 अक्टूबर 2026 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- चंद्रमा आज 06 अक्टूबर, 2026 मंगलवार को कर्क राशि में है. यह आपकी राशि से चौथे भाव में होगा. आपका आज का दिन मानसिक चिंता से भरा रहेगा. आज भावना के प्रवाह में बह सकते हैं. कार्यस्थल पर आपका मन नहीं लगेगा. वाणी पर संयम नहीं रहने के कारण ग्लानि का भी अनुभव हो सकता है. माता के स्वास्थ्य की चिंता आपको हो सकती है. स्थायी संपत्ति से संबंधित चर्चा को आज टालें. वाहन चलाते समय ध्यान रखें. विद्यार्थियों के लिए समय मध्यम है. प्रेम जीवन में साथी की बात का बुरा भी आपको लग सकता है.

वृषभ- चंद्रमा आज 06 अक्टूबर, 2026 मंगलवार को कर्क राशि में है. यह आपकी राशि से तीसरे भाव में होगा. आज आप तन और मन से हल्कापन अनुभव करेंगे. आपके उत्साह में वृद्धि होगी. मन भी संवेदनशीलता से भरा रहेगा. आज अपनी कल्पनाशक्ति से कोई अच्छा काम कर पाने की स्थिति में रहेंगे. व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए नए लोगों से मुलाकात कर सकते हैं. पारिवारिक विषयों में रुचि लेंगे. किसी छोटी यात्रा का आयोजन हो सकता है. आर्थिक उन्नति की ओर अधिक ध्यान देंगे. रुचिकर भोजन भी मिल सकता है. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा है. मिथुन- चंद्रमा आज 06 अक्टूबर, 2026 मंगलवार को कर्क राशि में है. यह आपकी राशि से दूसरे भाव में होगा. आज आपको काम में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, परंतु इसमें विलंब हो सकता है. प्रयत्न जारी रखें. आपकी आर्थिक योजनाओं में थोड़े विघ्न आएंगे लेकिन बाद में सारे काम आसानी से बन जाएंगे. ऑफिस में सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा. परिवार में आनंद का वातावरण बना रहेगा. आज प्रेम जीवन के लिए दिन अच्छा है. अविवाहितों का रिश्ता पक्का हो सकता है. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन मध्यम है. कर्क- चंद्रमा आज 06 अक्टूबर, 2026 मंगलवार को कर्क राशि में है. यह आपकी राशि से पहले भाव में होगा. आज भावनाओं के प्रवाह में सराबोर रहेंगे. परिजन, मित्र तथा सगे-संबंधी इसमें सहभागी बनेंगे. किसी से उपहार की प्राप्ति होगी. स्वादिष्ट भोजन करने और बाहर घूमने जाने का कार्यक्रम बन सकता है. मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा. आनंददायक प्रवास होगा. धन लाभ होगा. दांपत्यजीवन में घनिष्ठता का अनुभव करेंगे. सिंह- चंद्रमा आज 06 अक्टूबर, 2026 मंगलवार को कर्क राशि में है. यह आपकी राशि से बारहवें भाव में होगा. चिंता के चलते शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थता होगी. गलत दलील और वाद-विवाद से मुश्किल हो सकती है. कोर्ट-कचहरी के मामलों में सावधानी रखें. वाणी और व्यवहार में संयम रखना आवश्यक है. आय की अपेक्षा धन खर्च अधिक होगा. गलतफहमी न हो इसका ध्यान रखें. आज कार्यस्थल पर आपके काम में विलंब हो सकता है. कन्या- चंद्रमा आज 06 अक्टूबर, 2026 मंगलवार को कर्क राशि में है. यह आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में होगा. आज लाभ का दिन है. व्यापार में विकास के साथ-साथ आय भी बढ़ेगी. नौकरीपेशा लोगों को लाभ का अवसर मिलेगा. वैवाहिक जीवन में सुख और संतोष की अनुभूति होगी. पत्नी, पुत्र और बुजुर्गों से लाभ होगा. मित्रों संगथ बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है. मित्र विशेष लाभकारी साबित होंगे. संतान से शुभ समाचार मिलेंगे. स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है.