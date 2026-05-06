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6 मई 2026 का राशिफल: बुधवार को वृषभ राशि स्वास्थ्य का रखें ध्यान, यात्रा से बचें

मेष- चंद्रमा राशि बदलकर आज 06 मई, 2026 बुधवार को धनु राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति नवें भाव में होगी. आप का दिन मिश्रित फलदायी है. आज आप अस्वस्थता एवं चिंता का अनुभव करेंगे. शरीर में थकान और आलस्य के साथ मन में अशांति रहेगी. आप आज थोड़े क्रोधित रहेंगे, जिससे काम बिगड़ सकते हैं. लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखने का प्रयास करें. किसी निर्धारित काम के लिए लगातार प्रयास करते रहें. धार्मिक जगह पर जाना हो सकता है. किसी गलत दिशा में कोई काम हो रहा है, तो धैर्य रखकर उसे दोबारा शुरू करें. आपके सुझाव दूसरों की मदद कर सकते हैं और इससे आपको खुशी मिलेगी. ये दिन बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए भी अनुकूल है. नौकरीपेशा लोगों को नए काम सौंपे जा सकते हैं. प्रिय के साथ रिश्ते सामान्य बनाए रखने के लिए क्रोध से दूर रहना होगा.

वृषभ- चंद्रमा राशि बदलकर आज 06 मई, 2026 बुधवार को धनु राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति आठवें भाव में होगी. आज का दिन सावधानीपूर्वक गुजारें. आज कोई नया काम शुरू ना करें. ऑफिस में नई जिम्मेदारी आपको बोझ लग सकती है. आप समय पर काम करने की जगह टालने की कोशिश कर सकते हैं. आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. थकान लगने से आपका मन काम में नहीं लगेगा. खान-पान में विशेष ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है. यात्रा लाभदायी नहीं रहेगी. आध्यात्मिकता के लिए कुछ समय निकालें. लव लाइफ में आपको अपने रिश्ते को सावधानी से संभालना होगा, क्योंकि आप अपने साथी के साथ मतभेदों का अनुभव कर सकते हैं. वित्तीय मोर्चे पर आपको संभलकर रहना होगा. खर्च होने से चिंता भी होगी.

मिथुन-चंद्रमा राशि बदलकर आज 06 मई, 2026 बुधवार को धनु राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति सातवें भाव में होगी. आज आप मौज-शौक और मनोरंजन में रुचि लेंगे. मित्रों तथा प्रियजनों के साथ बाहर जाने का कार्यक्रम बना सकेंगे. सार्वजनिक जीवन में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. मैरीड कपल के बीच रोमांस बढ़ेगा. आपके जीवन में किसी प्रणय प्रसंग की शुरुआत हो सकती है. सार्वजनिक रूप से मान-सम्मान प्राप्त कर सकेंगे. आप दान-धर्म भी कर सकते हैं. आपके लिए समय अच्छा है. नौकरीपेशा लोगों को कोई नया काम भी मिल सकता है. अधिकारी आपके काम की प्रशंसा करेंगे.

कर्क- चंद्रमा राशि बदलकर आज 06 मई, 2026 बुधवार को धनु राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति छठे भाव में होगी. आज आप चिंता रहित और खुश रहेंगे. पारिवारिक सदस्यों के साथ विशेष समय व्यतीत करेंगे. कार्य में सफलता और यश मिलने से मन उत्साह में रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को नौकरी में लाभ होगा. साथी कर्मचारियों का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. हालांकि बाहर खाने-पीने से आपको बचना चाहिए. विरोधियों की चाल निष्फल रहेगी. अपना काम आसानी से पूरा कर पाएंगे. आपका कोई पुराना अधूरा काम पूरा हो सकेगा. आर्थिक लाभ होने के योग हैं.

सिंह- चंद्रमा राशि बदलकर आज 06 मई, 2026 बुधवार को धनु राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पांचवें भाव में होगी. आज आप तन-मन से स्वस्थ महसूस करेंगे. इस कारण कार्यस्थल पर आपकी ऊर्जा अच्छी रहेगी. आपको कोई नया काम भी मिल सकता है. आप रचनात्मक कार्यों में रुचि लेंगे. साहित्य के क्षेत्र में कुछ नया लिखने की प्रेरणा आपको होगी. किसी प्रिय व्यक्ति से मिल सकेंगे. संतान से आपको अच्छे समाचार मिलेंगे. धर्म और सेवा से जुड़े कामों में आपको बहुत आनंद का अनुभव होगा. परिवार के लोगों के साथ समय अच्छा गुजरेगा. जीवनसाथी के साथ पुराना मतभेद दूर होगा.

कन्या- चंद्रमा राशि बदलकर आज 06 मई, 2026 बुधवार को धनु राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति चौथे भाव में होगी. आज के दिन सभी कामों में प्रतिकूलता का अनुभव होगा. स्वास्थ्य खराब होगा. इस कारण आप थोड़े उदास हो सकते हैं. मन चिंताग्रस्त रहेगा. पारिवारिक सदस्यों के साथ अनबन होने से अशांति रहेगी. सार्वजनिक रूप से मानहानि होने की आशंका रहेगी. स्थायी संपत्ति और वाहन आदि के कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले सावधानी बरतें. हालांकि दोपहर के बाद आपकी स्थिति में सुधार हो सकता है, लेकिन फिर भी धैर्य के साथ दिन गुजारें.