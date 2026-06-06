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6 जून 2026 का राशिफल: सप्ताह का आखिरी दिन इन राशियों का खोलेगा किस्मत का ताला, पढ़ें भविष्यफल

कन्या- चंद्रमा आज 06 जून, 2026 शनिवार के दिन मकर राशि में है. यह आपकी राशि से पांचवें भाव में होगा. आज संतान सम्बंधी मामलों को लेकर चिंता रहेगी. पेट संबंधी परेशानियां होंगी. विद्याध्ययन के लिए समय अनुकूल नहीं है. आज आपको बौद्धिक वाद-विवाद से दूर रहना चाहिए, हालांकि प्रेमीजनों को प्रणय में सफलता मिलेगी. प्रिय व्यक्तियों के साथ मुलाकात से आनंद का अहसास होगा. शेयर-सट्टे में सावधानी बरतना जरूरी है. गलत जगह निवेश से नुकसान हो सकता है. कार्यस्थल पर कोई नया काम भी आपको मिल सकता है. व्यापारियों को लाभ मिलेगा.

सिंह- चंद्रमा आज 06 जून, 2026 शनिवार के दिन मकर राशि में है. यह आपकी राशि से छठे भाव में होगा. आज का दिन औसत रहेगा. घर में शांति बनी रहेगी. सहकर्मियों से कम सहयोग मिलेगा. दैनिक कामों में कुछ रुकावटें आएंगी. शत्रुओं तथा विरोधियों की वजह से परेशानी होगी. उच्च अधिकारियों के साथ विवाद टालें. महिलाओं को मायके की चिंता रह सकती है. किसी नए काम को करने में आज उदासीनता रहेगी. दोपहर बाद किसी काम में मन नहीं लगेगा. स्वास्थ्य साधारण रहेगा. खूब परिश्रम के बाद भी दोपहर बाद सफलता कम ही मिलेगी. किसी बीमारी के ट्रीटमेंट पर पैसा खर्च हो सकता है.

कर्क- चंद्रमा आज 06 जून, 2026 शनिवार के दिन मकर राशि में है. यह आपकी राशि से सातवें भाव में होगा. वैभवी जीवनशैली तथा मनोरंजक प्रवृत्तियों से आज आप आनंदित रहेंगे. प्रेम जीवन में भी सकारात्मक रवैया आपके पुराने मतभेदों को दूर कर देगा. व्यापार में आपको लाभ होगा. नौकरीपेशा लोग भी अपने टारगेट को पूरा करने की कोशिश करेंगे. आज नौकरी या व्यवसाय में भी आप ऊर्जावान बने रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. हालांकि तनावमुक्त रहने के लिए आध्यात्मिकता का सहारा ले सकते हैं. मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. परिवार के साथ दिन अच्छा गुजरेगा. परिजनों के साथ मतभेद दूर होंगे. निवेश की कोई योजना बना सकते हैं.

मिथुन- चंद्रमा आज 06 जून, 2026 शनिवार के दिन मकर राशि में है. यह आपकी राशि से आठवें भाव में होगा. आज आप क्रोध पर लगाम रखें. नकारात्मक विचारों से दूर रहना आपके हित में होगा. खर्च से आर्थिक तंगी हो सकती है. परिजनों और सहकर्मियों से मनमुटाव या विवाद हो सकता है. इस कारण मन उदास होगा. कार्यस्थल पर काम समय पर पूरा नहीं होने से तनाव हो सकता है. आज ऑपरेशन कराना उचित नहीं होगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय थोड़ा चिंतित करने वाला है. ईश्वर की आराधना, जाप और आध्यात्मिकता से आपको शांति का अनुभव होगा.

वृषभ- चंद्रमा आज 06 जून, 2026 शनिवार के दिन मकर राशि में है. यह आपकी राशि से नवें भाव में होगा. विदेश में रहने वाले स्वजन या मित्रों का समाचार मिलने से आपका मन प्रसन्नता का अनुभव करेगा. विदेश जाने के इच्छुक लोगों के लिए अनुकूल संयोग बनेंगे. लंबी दूरी की यात्रा करने का अवसर आएगा. ऑफिस या व्यावसायिक स्थल पर कार्य भार बढ़ेगा. इस कारण आपको थकान भी रह सकती है. व्यापार में लाभ होने की संभावना है. स्वास्थ्य सामान्य रूप से मध्यम रहेगा. विद्यार्थियों को निश्चित असाइमेंट्स पूरा करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करना होगी.

मेष- चंद्रमा आज 06 जून, 2026 शनिवार के दिन मकर राशि में है. यह आपकी राशि से दसवें भाव में होगा. आज आप घर की समस्याओं पर अधिक ध्यान देंगे. परिजनों के साथ बैठकर महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे. घर के इंटीरियर पर आप धन खर्च कर सकते हैं. आज आपको अपने काम में संतोष का अनुभव होगा. मित्रों से आपको सम्मान मिल सकता है. माता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे. हर काम उत्साह से पूरा करेंगे. घर में किसी मेहमान के आने से खुशी मिलेगी. आज आप कार्यस्थल पर अपने काम को जल्दी पूरा करने की स्थिति में रहेंगे, हालांकि जल्दबाजी से आपको बचना होगा.

तुला- चंद्रमा आज 06 जून, 2026 शनिवार के दिन मकर राशि में है. यह आपकी राशि से चौथे भाव में होगा. आपका समय मध्यम फलदायक है. किसी बात को लेकर मन इमोशनल रहेगा. अपने प्रिय के साथ मन की बात शेयर करने में दिक्कत महसूस कर सकते हैं. शारीरिक ताजगी का अभाव रहेगा. मानसिक चिंता भी रहेगी. धन और यश की हानि हो सकती है. आज किसी भी तरह के निवेश से आपको बचना चाहिए. मां के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी. रिश्तेदारों के साथ किसी बात पर वाद-विवाद हो सकता है. मौन रहकर विवाद टाल सकेंगे. व्यवसाय में अतिरिक्त मेहनत की आवश्यकता होगी.

वृश्चिक- चंद्रमा आज 06 जून, 2026 शनिवार के दिन मकर राशि में है. यह आपकी राशि से तीसरे भाव में होगा. आज का दिन आपके लिए लाभदायी है. आज आर्थिक लाभ होने के साथ-साथ भाग्य वृद्धि भी होगी. आप भविष्य को देखते हुए कोई बड़ा अमाउंट निवेश करने की योजना भी बना सकते हैं. स्नेहीजनों के साथ संबंधों में प्रेम की अधिकता रहेगी. आज प्रेम जीवन में आपके लिए आनंददायक समय रहेगा. व्यवसाय में नए काम का आरंभ करने के लिए समय शुभ है. किसी बिजनेस मीटिंग के लिए छोटी यात्रा पर जाना हो सकता है. मानसिक रूप से प्रसन्नता बनी रहेगी. विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी. कार्यस्थल पर आपके अधीनस्थ लोग आपका सहयोग करेंगे.

धनु- चंद्रमा आज 06 जून, 2026 शनिवार के दिन मकर राशि में है. यह आपकी राशि से दूसरे भाव में होगा. पारिवारिक सदस्यों के साथ कोई मतभेद हुआ हो, तो आज इगो को अलग रखकर मतभेद दूर करें. गलत जगह पैसे खर्च हो सकते हैं. मन में दुविधा रहने से कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है. निर्धारित काम में सफलता नहीं मिलने की संभावना है. कार्यस्थल पर आपका मन नहीं लगेगा. काम आज आपको बोझ लगेगा. प्रेम जीवन में संतुष्टि का अभाव रहेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय मध्यम है. आप ध्यान रखें.

मकर- चंद्रमा आज 06 जून, 2026 शनिवार के दिन मकर राशि में है. यह आपकी राशि से पहले भाव में होगा. आज का दिन ईश्वर के स्मरण में गुजरेगा. धार्मिक काम में आप व्यस्त रहेंगे. नौकरी या व्यवसाय में भी अनुकूल परिस्थिति रहेगी. आज आपके हर काम सरलता से पूरे होंगे. मान-सम्मान मिलेगा. नौकरीपेशा लोगों के काम आसानी से पूरे होंगे. टीम वर्क में आपके काम की प्रशंसा हो सकती है. कोई नए टारगेट भी आपको मिल सकते हैं. प्रेम जीवन में आज का दिन संतुष्टि से भरा रहेगा. मित्रों और स्नेहीजनों से कोई उपहार मिल सकता है. गृहस्थ जीवन अच्छा बना रहेगा, हालांकि स्वास्थ्य के मामले में अनदेखी से नुकसान हो सकता है. किसी दुर्घटना की वजह से चोट लगने का भय रहेगा. वित्तीय मोर्चे पर निवेश सोच-समझकर करें.

कुंभ- चंद्रमा आज 06 जून, 2026 शनिवार के दिन मकर राशि में है. यह आपकी राशि से बारहवें भाव में होगा. शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहेंगे, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य में कमी रहेगी. किसी बात की अनावश्यक चिंता रहेगी. इससे आपको तनाव होगा. कोर्ट-कचहरी की झंझट में न फंसें. अनुचित स्थान पर पूंजी-निवेश हो सकता है, इसलिए विशेषज्ञ की सलाह से काम करें. परिवार के सदस्यों के साथ वाद-विवाद हो सकता है. जीवनसाथी के साथ गुस्से से बात ना करें. गुस्से पर नियंत्रण रखें. परिवार की जरूरत पर धन खर्च हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों का दिन सामान्य बना रहेगा. व्यापार में अतिरिक्त मेहनत के बावजूद सामान्य लाभ प्राप्त होगा.

मीन- चंद्रमा आज 06 जून, 2026 शनिवार के दिन मकर राशि में है. यह आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में होगा. आज मित्रों से आपको लाभ होगा और उनके पीछे धन खर्च भी होगा. सामाजिक कामों में अधिक रुचि रहेगी. किसी नए व्यक्ति से रोमांचकारी मुलाकात हो सकती है. प्रेम जीवन में संतुष्टी का भाव रहेगा. अविवाहित लोगों का रिश्ता पक्का हो सकता है. आज ऐसे लोगों से संपर्क होगा जो कि भविष्य में आपके लिए लाभदायक होंगे. घर से शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं. संतान से लाभ होगा. आकस्मिक धन लाभ के योग हैं. दूर के रिश्तेदारों से बातचीत होगी. व्यावसायिक लाभ के लिए किसी छोटी यात्रा पर जाना हो सकता है. आज आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से विशेष ध्यान रखना होगा. बाहर खाने-पीने से बचना होगा.