5 सितंबर 2026 का राशिफल: सप्ताह के आखिरी दिन इन राशियों की खुलेगी किस्मत, पढ़ें भविष्यफल
आज सिंह राशि के जातकों का दिन आनंदपूर्वक गुजरेगा. व्यापार करने वालों के लिए आज का दिन लाभदायी है. व्यापार में वृद्धि होगी.
Published : September 5, 2026 at 12:03 AM IST
मेष- 05 सितंबर, 2026 शनिवार के दिन वृषभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दूसरे भाव में होगा. बोली में मिठास लाएं, इससे विवाद की आशंका दूर होगी. लेखकों और कलाकारों के लिए समय अनुकूल है. भाइयों के बीच में प्रेम बढ़ेगा. दोपहर बाद आपकी चिंताओं में वृद्धि होगी और उत्साह कम होगा. इस दौरान आप ऑफिस के काम में कम रुचि लेंगे. आज किसी बात पर इमोशनल बने रहेंगे. रिश्तों की सफलता के लिए अपनों को मनाना पड़ सकता है. आर्थिक मामलों को लेकर आज का दिन अच्छा है. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.
वृषभ- 05 सितंबर, 2026 शनिवार के दिन वृषभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पहले भाव में होगा. आज का दिन मध्यम फलदायी रहेगा. दिन की शुरुआत ताजगी और आनंद से होगी. रचनात्मकता से कठिन काम भी आसानी से पूरे होंगे. उत्साह बना रहेगा. दोपहर बाद किसी बात को लेकर दुविधा रहेगी. वैचारिक स्तर पर आप खोए रहेंगे. कोई जरूरी निर्णय हो तो आज टालना आपके लिए हितकर रहेगा.
मिथुन- 05 सितंबर, 2026 शनिवार के दिन वृषभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए बारहवें भाव में होगा. आज हर मामलों में संभलकर चलें। घर में परिजनों के साथ किसी बात पर विवाद हो सकता है. आज कोई नया काम शुरू ना करें, अन्यथा वह अधूरा ही पड़ा रहेगा. शारीरिक अस्वस्थता और मानसिक चिंता का अनुभव होगा. दोपहर बाद आप में काम का उत्साह दिखेगा. पारिवारिक वातावरण में भी अनुकूलता बनी रहेगी. आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. मनोरंजन पर धन खर्च होगा. स्वास्थ्य का ध्यान रखें और बाहर खाने-पीने से आपको बचना चाहिए.
कर्क- 05 सितंबर, 2026 शनिवार के दिन वृषभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए ग्यारहवें भाव में होगा. आज का दिन पारिवारिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र में लाभ का अवसर लाया है. किसी प्रियपात्र से मुलाकात होगी. मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, परंतु दोपहर बाद कोई चिंता उठेगी, जो पारिवारिक वातावरण को बिगाड़ सकती है. इस दौरान धैर्य से काम लें. ज्यादातर समय मौन रहें. शाम में शुरू किया काम अधूरा ही रह जाएगा. आज अनावश्यक खर्च हो सकता है. स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही से नुकसान हो सकता है.
सिंह- 05 सितंबर, 2026 शनिवार के दिन वृषभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दसवें भाव में होगा. आज का दिन आनंदपूर्वक गुजरेगा. व्यापार करने वालों के लिए आज का दिन लाभदायी है. व्यापार में वृद्धि होगी. आप व्यापार में नए ग्राहक बनाने के लिए मेहनत भी करेंगे. नौकरीपेशा लोगों का दिन सामान्य रहेगा. परिजनों तथा मित्रों के साथ समय अच्छा गुजरेगा. आर्थिक लाभ आपको हो सकता है. संतान की ओर से भी अच्छे समाचार मिलेंगे. मैरीड कपल के बीच रोमांस बना रहेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से ज्यादा चिंताजनक समय नहीं है.
कन्या- 05 सितंबर, 2026 शनिवार के दिन वृषभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए नवें भाव में होगा. नया काम शुरू करने के लिए आज का दिन अनुकुल है. धार्मिक क्रियाकलापों में आपकी रुचि रहेगी. कार्यालय या व्यावसायिक स्थल पर काम का भार अधिक रहेगा. विदेश जाने के इच्छुक लोग आज सकारात्मक प्रयास कर सकते हैं. दोपहर बाद नया काम या टारगेट मिल सकता है. कोई अधूरा काम आज पूरा हो सकेगा. व्यापार में बढ़ोतरी की भी संभावना रहेगी. गृहस्थ जीवन में मधुरता छाई रहेगी. मान-सम्मान मिलेगा. योग या एक्सरसाइज करने का मन करेगा.
तुला- 05 सितंबर, 2026 शनिवार के दिन वृषभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए आठवें भाव में होगा. आज काम बिगड़ने से आपका मन उदास रहेगा. थोड़ी आलस्य का अनुभव करेंगे. निर्धारित समय में आप अपना काम पूरा नहीं कर पाएंगे. इस कारण तनाव भी रह सकता है. आज आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा. बाहर खाने-पीने से बचना आपके हित में है. यात्रा में विघ्न आने की आशंका बनी रहेगी. दोपहर के बाद किसी दूर के रिश्तेदार से मिलना हो सकता है. व्यापार में भी लाभ होने की संभावना है. जीवनसाथी की भावना का भी सम्मान करें.
वृश्चिक- 05 सितंबर, 2026 शनिवार के दिन वृषभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए सातवें भाव में होगा. आज परिवार में सुख और आनंद का अनुभव करेंगे. परिजनों के साथ सामाजिक समारोह में जाने का अवसर मिलेगा. कोई यात्रा हो सकती है. दोपहर बाद आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा. किसी बात की चिंता आपको रह सकती है. ऑफिस या व्यवसाय स्थल पर किसी तरह का नया काम शुरू ना करें. योग और ध्यान से मानसिक शांति प्राप्त कर सकेंगे. प्रेम जीवन में असंतुष्टि का भाव रह सकता है.
धनु- 05 सितंबर, 2026 शनिवार के दिन वृषभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए छठे भाव में होगा. आज का दिन शुभ फलदायी होगा. अस्वस्थ होते हुए भी अधूरे काम पूरे होंगे. कोई निवेश प्लान कर सकते हैं. कार्यालय में सह कर्मचारियों का सहयोग मिलेगा. लोग आपके कार्य करने के तरीकों की तारीफ करेंगे. परिजनों और मित्रों के साथ घनिष्ठता और बढ़ेगी. मैरीड कपल के बीच रोमांस बना रहेगा. व्यापार बढ़ाने के लिए आप प्रयास करेंगे.
मकर- 05 सितंबर, 2026 शनिवार के दिन वृषभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पांचवें भाव में होगा. परिश्रम की अपेक्षा फल कम मिलेगा. फिर भी आप मेहनती बने रहेंगे. परिजनों संग संबंध मधुर होंगे. हेल्थ आज अच्छी रहेगी, हालांकि बाहर खाने-पीने से बचें. दोपहर बाद अधूरे काम पूरे हो सकते हैं. अस्वस्थ व्यक्तियों को स्वास्थ्य लाभ होगा. आर्थिक लाभ की संभावना है. मायके से अच्छे समाचार मिलेंगे. साथी कर्मचारी आपको सहयोग देंगे.
कुंभ- 05 सितंबर, 2026 शनिवार के दिन वृषभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए चौथे भाव में होगा. आज आप सभी कामों को आत्मविश्वास से पूरा कर सकेंगे. आर्थिक व्यवहार में आपको सफलता मिलेगी. पैतृक संपत्ति से लाभ होगा. वाहन या मकान संबंधी कागजी कार्रवाई ध्यान से ही करें. वैचारिक रूप से समृद्ध होंगे. मन में किसी बात की खुशी रहेगी. हर काम में आपको संतोष रहेगा. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. बाहर जानें और अनावश्यक खरीदारी से बचकर धन की बचत कर पाएंगे. स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी.
मीन- 05 सितंबर, 2026 शनिवार के दिन वृषभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए तीसरे भाव में होगा. आज आपकी चिंता में कमी आएगी. आनंद और उत्साह में भी वृद्धि होगी. कार्यस्थल पर अधूरे काम आसानी से पूरे होंगे. व्यापार में भी आपको लाभ होगा. कुटुंबजनों के साथ व्यवहार अच्छा रहेगा. आर्थिक विषयों पर आप अधिक ध्यान दे पाएंगे. किसी भी काम को दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास से पूरा करेंगे. पिता से लाभ होने की भी संभावना है. संतान के पीछे धन खर्च होगा. विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा.