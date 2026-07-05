5 जुलाई 2026 का राशिफल: रविवार को इन जातकों को मिलेंगी खुशियां, जानें राशियों का हाल
आज के दिन चंद्रमा कुंभ राशि में विद्यमान हैं. चंद्रमा किसी भी राशि में दो दिनों तक संचरण करते हैं. विस्तार से जानें.
Published : July 5, 2026 at 12:04 AM IST
मेष- 05 जुलाई, 2026 रविवार के दिन कुंभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए ग्यारहवें भाव में होगा. आज का दिन शुभ होगा. आप स्नेहीजनों, आत्मीयजनों एवं मित्रों संग सामाजिक काम में व्यस्त रहेंगे. मित्रों से लाभ होगा और उन पर धन भी खर्च होगा. बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा. किसी रमणीय स्थल की सैर का सौभाग्य प्राप्त होगा. आकस्मिक धन लाभ के योग हैं. संतान की प्रगति से प्रसन्न रहेंगे. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय लाभ का बना हुआ है. कार्यस्थल पर भी माहौल आपके अनुकूल होगा.
वृषभ- 05 जुलाई, 2026 रविवार के दिन कुंभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दसवें भाव में होगा. आज का दिन नौकरी करने वालों के लिए शुभ है. नए काम का आयोजन सफलतापूर्वक कर सकेंगे. अधिकारियों की कृपादृष्टि बनी रहेगी. पदोन्नति के योग हैं. गृहस्थ जीवन में मधुरता आएगी. अधूरे काम पूरे होंगे. आर्थिक लाभ होगा. व्यापार में भागीदारी के काम में लाभ हो सकता है. प्रेम जीवन संतुष्टि से भरा रहेगा. आज नकारात्मक विचारों से आप दूर रहेंगे.
मिथुन- 05 जुलाई, 2026 रविवार के दिन कुंभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए नवें भाव में होगा. आज आपको थोड़ी प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ेगा. स्वास्थ्य में कमजोरी रहेगी. इस कारण कोई भी काम करने का उत्साह धीमा रहेगा. नौकरी या व्यवसाय में साथी कर्मचारियों या अधीनस्थ कर्मचारियों का सहयोग नहीं मिलने से निराशा होगी. किसी भी तरह के नए काम में आपको आज बहुत सावधानी रखना होगी. संतान को लेकर चिंता होगी. विरोधियों के साथ वाद-विवाद को टालना बेहतर रहेगा. जीवनसाथी के साथ चल रहा विवाद दोपहर के बाद समाप्त हो सकता है.
कर्क- 05 जुलाई, 2026 रविवार के दिन कुंभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए आठवें भाव में होगा. उग्रता और नकारात्मकता आपके मन को बेचैन कर देंगे. मन पर नियंत्रण रखना आवश्यक है. कार्यस्थल पर धैर्य के साथ काम करेंगे, तो आसानी से काम पूरा हो जाएगा. ज्यादा काम देखकर तनाव में आने की जगह धीरे-धीरे अपने काम को पूरा करने की कोशिश करें. खान-पान में सावधानी रखें, अन्यथा स्वास्थ्य खराब हो सकता है. परिवार में थोड़ी अशांति रहेगी. जीवनसाथी या संतान से किसी बात को लेकर बहस हो सकती है. खर्च बढ़ने से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा. इस समय आय में बढ़ोतरी के लिए की मेहनत का उचित परिणाम नहीं मिलेगा. नए सम्बंध आपको कठिनाई में डाल सकते हैं. आज आपको नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए.
सिंह- 05 जुलाई, 2026 रविवार के दिन कुंभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए सातवें भाव में होगा. पति-पत्नी के बीच मामूली बात को लेकर मतभेद हो सकता है. इस कारण दिनभर आप उदास रहेंगे. जीवनसाथी का स्वास्थ्य चिंता का कारण होगा. सांसारिक विषयों में आपका मन नहीं लगेगा. समाज में आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच सकती है. दोस्तों से मिलकर आपको खुशी मिलेगी. कानूनी मामलों को हल करने में थोड़ी देर हो सकती है. आज आर्थिक दृष्टि से समय मध्यम है. अनावश्यक खर्च आपकी चिंता का कारण बनेंगे. व्यापार-व्यवसाय के लिए दिन सामान्य है.
कन्या- 05 जुलाई, 2026 रविवार के दिन कुंभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए छठे भाव में होगा. व्यावसायिक क्षेत्र में आज यश प्राप्त होने की संभावना अधिक हैं. सहकर्मियों का साथ मिलेगा. कोई नया काम आपको मिल सकता है. पारिवारिक वातावरण में सुख का अनुभव होगा. शारीरिक और मानसिक रुप से भी आप स्वस्थ रहेंगे. आर्थिक लाभ होगा. रोगी व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार होगा. विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी. प्रेम जीवन में सकारात्मक रहकर आप अपने प्रिय के साथ मतभेद टाल सकेंगे. परिवार के लोगों के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है.
तुला- 05 जुलाई, 2026 रविवार के दिन कुंभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पांचवें भाव में होगा. आज बौद्धिक काम और चर्चा में व्यस्त रहे वाले हैं. आप कल्पना और सृजनशीलता का अच्छा उपयोग कर सकेंगे. कार्यस्थल पर अपनी स्किल से कोई जरूरी काम पूरा कर पाने की स्थिति में होंगे. आपको गलत संघर्ष या विवाद में नहीं पड़ना चाहिए. आज स्वास्थ्य की दृष्टि से समय मध्यम फलदायक है. पेट की तकलीफ हो सकती है. प्रिय व्यक्ति से मिलकर आप खुशी का अनुभव करेंगे. जीवनसाथी के साथ समय अच्छा गुजरेगा.
वृश्चिक- 05 जुलाई, 2026 रविवार के दिन कुंभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए चौथे भाव में होगा. परिजनों के साथ बातचीत में सावधानी बरतें. परिवार में छोटा विवाद बड़े झगड़े का कारण बन सकता है. शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थता के कारण व्यग्रता बनी रहेगी. माता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी. धन और यश की हानि हो सकती है. कार्यस्थल पर किसी काम में आपका मन नहीं लगेगा. अधीनस्थों का पूरा सहयोग नहीं मिलने से मन उदास रहेगा. मन में प्रसन्नता का अभाव रहने से आज आपको अनिद्रा भी सताएगी. स्वास्थ्य का बेहद ध्यान रखना होगा.
धनु- 05 जुलाई, 2026 रविवार के दिन कुंभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए तीसरे भाव में होगा. आप अध्यात्म में विशेष रुचि रखेंगे. इस कारण मानसिक शांति और आनंद प्राप्त कर सकेंगे. दोस्तों के साथ आपके संबंध अधिक मजबूत होंगे. आज आप नए काम शुरू कर सकेंगे. कार्यस्थल पर आपके कार्य करने के तरीकों की प्रशंसा होगी. व्यापार में मेहनत का फल मिल सकेगा. रिश्तेदारों या दोस्तों के साथ लंबी बातचीत होगी. आज बाहर कुछ खरीदने की योजना बन सकती है. भाग्य का साथ मिलेगा. जीवनसाथी के साथ संबंध अच्छे बने रहेंगे.
मकर- 05 जुलाई, 2026 रविवार के दिन कुंभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दूसरे भाव में होगा. आज का दिन मिश्रित फलदायी है. परिजनों के साथ गलतफहमी या मनमुटाव के प्रसंग बनने से मन उदास रहेगा. निरर्थक खर्च होगा. आरोग्य का ध्यान रखें. बाहर खाने-पीने से आपको कोई परेशानी हो सकती है. विद्यर्थियों की आज अभ्यास में रुचि नहीं होगी. शेयर बाजार में पूंजी-निवेश करने की योजना बना सकेंगे. परिजनों के काम में असंतोष रह सकता है. कार्यस्थल पर कोई नया काम आपको उलझन में डाल सकता है. व्यापार के लिए दिन सामान्य है. आध्यात्मिकता से मन को शांति मिलेगी.
कुंभ- 05 जुलाई, 2026 रविवार के दिन कुंभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पहले भाव में होगा. आज आप शारीरिक और मानसिक रूप से ताजगी का अनुभव करेंगे. व्यापार-व्यवसाय में आपको फायदा होगा.आर्थिक दृष्टि से आपका दिन लाभदायक साबित होगा. आप मित्रों और सगे-सम्बंधियों के साथ स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठा सकेंगे. आध्यात्मिक चिंतन में लगे रहेंगे. नेगेटिविटी से अपने आपको दूर रखें. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय उत्तम है. पारिवारिक जीवन संतोषपूर्ण रहेगा, हालांकि किसी भी काम में जल्दबाजी से आपको नुकसान हो सकता है.
मीन- 05 जुलाई, 2026 रविवार के दिन कुंभ राशि का चंद्रमा आज आपके लिए बारहवें भाव में होगा. आर्थिक विषय और पूंजी निवेश में आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा. ज्यादा लालच में ना आएं सोचकर ही निवेश करें. आज आपका ध्यान विचलित होगा और बेचैनी अनुभव होगा. इस कारण कार्यस्थल पर आप अपना काम समय पर पूरा करने की स्थिति में नहीं रहेंगे. आपका मित्रों और स्वजनों के साथ मनमुटाव हो सकता है. जमानत या कानूनी मामलों में न पड़ने की सलाह आपको दी जाती है. परिजनों संग विवाद को टालने के लिए आपको मौन रहना होगा. स्वास्थ्य लाभ के लिए योग या ध्यान जरूरी होगा.