5 अगस्त 2026 का राशिफल: बुधवार को कुंभ राशि को मिलेगा भाग्य का साथ, रिश्ते होंगे बेहतर
आज के दिन इस राशि का जातकों को मानसिक राहत मिलेगी. शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होने के कारण आपका उत्साह बढ़ेगा.
Published : August 5, 2026 at 12:03 AM IST
मेष- 05 अगस्त, 2026 बुधवार को मेष राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पहले भाव में होगा. स्फूर्ति और ताजगीपूर्ण सुबह से दिन की शुरुआत करेंगे. घर में मित्रों और सगे-संबंधियों के आने से खुशी का माहौल रहेगा. उनकी तरफ से मिले उपहारों से आपको खुशी होगी. आज आर्थिक लाभ मिलने की भी संभावना है. यात्रा की तैयारी रखें. नए काम शुरू कर सकते हैं. उत्तम भोजन करने का अवसर मिलेगा. आज आप ज्यादातर समय आराम करने के मूड में रहेंगे. आने वाले त्योहार को देखते हुए किसी शॉपिंग का मन बना सकते हैं.
वृषभ- 05 अगस्त, 2026 बुधवार को मेष राशि का चंद्रमा आज आपके लिए बारहवें भाव में होगा. आप के भीतर क्रोध और हताशा हावी होगी. स्वास्थ्य खराब हो सकता है. परिवार और आर्थिक मामलों में चिंता बनी रहेगी. स्वभाव की उग्रता के कारण किसी के साथ मतभेद या झगड़े होने की संभावना है. मेहनत का परिणाम नहीं मिलेगा. अपने काम को समय पर पूरा करने की कोशिश करें. त्योहारी सीजन में ज्यादा खर्च आपके बजट को बिगाड़ सकता है. आज आप आर्थिक चिंता में रह सकते हैं. बचत के पैसों को खर्च करना पड़ सकता है.
मिथुन- 05 अगस्त, 2026 बुधवार को मेष राशि का चंद्रमा आज आपके लिए ग्यारहवें भाव में होगा. आज अनेक रूप से लाभ होने के कारण आपके उल्लास में दोगुनी वृद्धि होगी. कार्यस्थल पर आप टारगेट पूरा करने में सक्षम होंगे. व्यापार में लाभ प्राप्त हो सकता है. पत्नी एवं बेटे की तरफ से लाभदायी समाचार मिलेंगे. मित्रों से हुई मुलाकात से आनंद मिलेगा. शादी के लिए योग्य जीवनसाथी तलाश रहे युवक-युवतियों को खुशखबरी मिल सकती है. आज उत्तम भोजन का योग है. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा है, हालांकि यात्रा करने के दौरान आपको बेहद सावधानी रखना होगी.
कर्क- 05 अगस्त, 2026 बुधवार को मेष राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दसवें भाव में होगा. नौकरी या व्यवसाय करने वालों के लिए आज का दिन लाभदायक है. नौकरीपेशा लोगों की प्रशंसा होगी. कोई नया काम दिया जा सकता है. अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण मामलों में खुले मन से चर्चा होगी. शारीरिक और मानसिक ताजगी का अनुभव होगा. माता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे. धन और मान-सम्मान के हकदार बनेंगे. गृह-सज्जा में आप रुचि लेंगे. वाहन सुख मिलेगा. सरकार की तरफ से लाभ और सांसारिक सुख में वृद्धि होगी.
सिंह- 05 अगस्त, 2026 बुधवार को मेष राशि का चंद्रमा आज आपके लिए नवें भाव में होगा. आज गुस्से वाला स्वभाव होने के कारण किसी भी काम में मन नहीं लगेगा. संघर्ष या विवाद के कारण किसी के नाराज होने की आशंका बनी रहेगी. स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा. जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लें, अन्यथा गलती हो सकती है. व्यापार या नौकरी में परेशानी आएगी. इच्छानुसार परिणाम नहीं मिलेंगे. किसी धार्मिक स्थल की यात्रा हो सकती है, हालांकि आज का दिन आप धैर्य के साथ गुजारें.
कन्या- 05 अगस्त, 2026 बुधवार को मेष राशि का चंद्रमा आज आपके लिए आठवें भाव में होगा. आज नए काम की शुरुआत ना करें. क्रोध और वाणी पर संयम रखना आवश्यक होगा. कार्यस्थल पर अधीनस्थों के साथ विवाद करने से बचें. बाहरी खाद्य पदार्थ खाने से तबीयत खराब होने की आशंका है. पारिवारिक सदस्यों के साथ उग्र बोलचाल और मनमुटाव न हो. आय मध्यम रहेगी, लेकिन जरूरत से ज्यादा धन खर्च होगा. पानी वाली जगहों से दूर रहें. नियम विरोधी काम ना करें. विद्यार्थियों को एकाग्र होने के लिए कुछ ज्यादा मेहनत करनी होगी.
तुला- 05 अगस्त, 2026 बुधवार को मेष राशि का चंद्रमा आज आपके लिए सातवें भाव में होगा. आज आपका दिन आनंद-प्रमोद में गुजरेगा. रोमांस के लिए आज का दिन अच्छा है. किसी खास व्यक्ति का साथ आपको आनंद देगा. मित्र एवं प्रियजन आपके प्रवास को आनंद से भर देंगे. नए वस्त्रों की खरीदी के योग हैं. तन और मन की तंदुरस्ती अच्छी रहेगी. मान-सम्मान मिलेगा. अच्छे भोजन एवं वैवाहिक सुख की अनुभूति होगी. परिजनों के साथ चल रहा कोई पुराना मतभेद दूर हो सकता है.
वृश्चिक- 05 अगस्त, 2026 बुधवार को मेष राशि का चंद्रमा आज आपके लिए छठे भाव में होगा. आज का दिन हर तरह से सुखमय रहेगा. परिजनों के साथ आनंदपूर्वक समय व्यतीत होगा. शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे. नौकरीपेशा लोगों को साथी कर्मचारियों का सहयोग मिलेगा. महिलाओं को मायके से अच्छे समाचार मिलेंगे. धन लाभ होगा. अधूरे काम आज पूरे होंगे. व्यापार बढ़ाने के लिए आप कोई मीटिंग कर सकते हैं.
धनु- 05 अगस्त, 2026 बुधवार को मेष राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पांचवें भाव में होगा. यात्रा स्थगित रखें. कार्य के सफल नहीं होने से हताशा हो सकती है. इससे आपको क्रोध होगा. मौन रहने से बात अधिक नहीं बिगड़ेगी. पेट संबंधी बीमारियों से परेशानी होगी. संतान के मामले में चिंता पैदा होगी, हालांकि दोपहर बाद स्थिति में सुधार होगा. समय पर काम पूरा कर पाने की स्थिति में रहेंगे. रोमांस और धन प्राप्ति के लिए अनुकूल समय है. परिवार में छोटे भाई-बहनों के साथ व्यवहार में कठोरता नहीं रखें. जीवनसाथी का भी सम्मान करें.
मकर- 05 अगस्त, 2026 बुधवार को मेष राशि का चंद्रमा आज आपके लिए चौथे भाव में होगा. आपके तन-मन में चुस्ती और स्फूर्ति का अभाव रहेगा. मन में किसी बात का भय रहेगा. पारिवारिक सदस्यों के साथ मतभेद या विवाद से आप उदास हो सकते हैं. समय पर भोजन और नींद नहीं मिलेगी. इससे थकान रहेगी. दोस्तों से नुकसान होने अथवा उनके साथ मतभेद होने की आशंका है. आज अनावश्यक खर्च हो सकता है. बचत के लिए खुद को प्रेरित करना होगा. संतान संबंधी कोई चिंता आपको रह सकती है. स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही ना करें.
कुंभ- 05 अगस्त, 2026 बुधवार को मेष राशि का चंद्रमा आज आपके लिए तीसरे भाव में होगा. आज आपको मानसिक राहत मिलेगी. शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होने के कारण आपका उत्साह बढ़ेगा. दोस्तों और पड़ोसियों के साथ रिश्ते बेहतर होंगे. घर में रिश्तेदार और मित्रों के आने से खुशी का अनुभव करेंगे. व्यापार के सिलसिले में किसी यात्रा पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है. आप प्रियजनों से मिल सकेंगे. किस्मत का साथ मिलेगा. स्वास्थ्य संबंधी कोई पुरानी तकलीफ दूर हो सकती है. दोपहर बाद और ऊर्जावान महसूस करेंगे. गृहस्थ जीवन सुखमय बीतेगा.
मीन- 05 अगस्त, 2026 बुधवार को मेष राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दूसरे भाव में होगा. अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें. किसी के साथ संघर्ष हो सकता है. वित्तीय मामले और लेन-देन में सावधानी रखें. परिवार के सदस्यों के साथ मतभेद हो सकता है. मन पर नकारात्मकता हावी होगी. नकारात्मक विचारों को खुद से दूर रखें. खानपान पर ध्यान नहीं रखने से स्वास्थ्य खराब हो सकता है. व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है. नौकरीपेशा लोग भी आज केवल अपने काम पर ध्यान दें.