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5 अगस्त 2026 का राशिफल: बुधवार को कुंभ राशि को मिलेगा भाग्य का साथ, रिश्ते होंगे बेहतर

बुधवार 5 अगस्त 2026 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- 05 अगस्त, 2026 बुधवार को मेष राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पहले भाव में होगा. स्फूर्ति और ताजगीपूर्ण सुबह से दिन की शुरुआत करेंगे. घर में मित्रों और सगे-संबंधियों के आने से खुशी का माहौल रहेगा. उनकी तरफ से मिले उपहारों से आपको खुशी होगी. आज आर्थिक लाभ मिलने की भी संभावना है. यात्रा की तैयारी रखें. नए काम शुरू कर सकते हैं. उत्तम भोजन करने का अवसर मिलेगा. आज आप ज्यादातर समय आराम करने के मूड में रहेंगे. आने वाले त्योहार को देखते हुए किसी शॉपिंग का मन बना सकते हैं. वृषभ- 05 अगस्त, 2026 बुधवार को मेष राशि का चंद्रमा आज आपके लिए बारहवें भाव में होगा. आप के भीतर क्रोध और हताशा हावी होगी. स्वास्थ्य खराब हो सकता है. परिवार और आर्थिक मामलों में चिंता बनी रहेगी. स्वभाव की उग्रता के कारण किसी के साथ मतभेद या झगड़े होने की संभावना है. मेहनत का परिणाम नहीं मिलेगा. अपने काम को समय पर पूरा करने की कोशिश करें. त्योहारी सीजन में ज्यादा खर्च आपके बजट को बिगाड़ सकता है. आज आप आर्थिक चिंता में रह सकते हैं. बचत के पैसों को खर्च करना पड़ सकता है. मिथुन- 05 अगस्त, 2026 बुधवार को मेष राशि का चंद्रमा आज आपके लिए ग्यारहवें भाव में होगा. आज अनेक रूप से लाभ होने के कारण आपके उल्लास में दोगुनी वृद्धि होगी. कार्यस्थल पर आप टारगेट पूरा करने में सक्षम होंगे. व्यापार में लाभ प्राप्त हो सकता है. पत्नी एवं बेटे की तरफ से लाभदायी समाचार मिलेंगे. मित्रों से हुई मुलाकात से आनंद मिलेगा. शादी के लिए योग्य जीवनसाथी तलाश रहे युवक-युवतियों को खुशखबरी मिल सकती है. आज उत्तम भोजन का योग है. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा है, हालांकि यात्रा करने के दौरान आपको बेहद सावधानी रखना होगी. कर्क- 05 अगस्त, 2026 बुधवार को मेष राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दसवें भाव में होगा. नौकरी या व्यवसाय करने वालों के लिए आज का दिन लाभदायक है. नौकरीपेशा लोगों की प्रशंसा होगी. कोई नया काम दिया जा सकता है. अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण मामलों में खुले मन से चर्चा होगी. शारीरिक और मानसिक ताजगी का अनुभव होगा. माता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे. धन और मान-सम्मान के हकदार बनेंगे. गृह-सज्जा में आप रुचि लेंगे. वाहन सुख मिलेगा. सरकार की तरफ से लाभ और सांसारिक सुख में वृद्धि होगी. सिंह- 05 अगस्त, 2026 बुधवार को मेष राशि का चंद्रमा आज आपके लिए नवें भाव में होगा. आज गुस्से वाला स्वभाव होने के कारण किसी भी काम में मन नहीं लगेगा. संघर्ष या विवाद के कारण किसी के नाराज होने की आशंका बनी रहेगी. स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा. जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लें, अन्यथा गलती हो सकती है. व्यापार या नौकरी में परेशानी आएगी. इच्छानुसार परिणाम नहीं मिलेंगे. किसी धार्मिक स्थल की यात्रा हो सकती है, हालांकि आज का दिन आप धैर्य के साथ गुजारें. कन्या- 05 अगस्त, 2026 बुधवार को मेष राशि का चंद्रमा आज आपके लिए आठवें भाव में होगा. आज नए काम की शुरुआत ना करें. क्रोध और वाणी पर संयम रखना आवश्यक होगा. कार्यस्थल पर अधीनस्थों के साथ विवाद करने से बचें. बाहरी खाद्य पदार्थ खाने से तबीयत खराब होने की आशंका है. पारिवारिक सदस्यों के साथ उग्र बोलचाल और मनमुटाव न हो. आय मध्यम रहेगी, लेकिन जरूरत से ज्यादा धन खर्च होगा. पानी वाली जगहों से दूर रहें. नियम विरोधी काम ना करें. विद्यार्थियों को एकाग्र होने के लिए कुछ ज्यादा मेहनत करनी होगी.