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3 अक्टूबर 2026 का राशिफल: शनिवार को इन राशियों के खुलेंगे भाग्य, पढ़ें भविष्यफल

शनिवार 3 अक्टूबर 2026 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- चंद्रमा राशि बदलकर आज 03 अक्टूबर, 2026 शनिवार के दिन मिथुन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति तीसरे भाव में होगी. आजका दिन मिश्रित फलदायी है. आपको आज नए काम करने की प्रेरणा मिलेगी. कोई नया काम भी शुरू कर पाएंगे. आज आपके विचार जल्दी-जल्दी बदलेंगे. इससे किसी तरह का कन्फ्यूजन हो सकता है. आज नौकरी एवं व्यवसाय में प्रतियोगियों के कड़े व्यवहार का सामना करना पड़ेगा. किसी निश्चित काम के लिए आप आगे प्रयास करेंगे. यात्रा का योग है. महिलाओं को आज वाणी पर संयम रखने की सलाह दी जाती है, हालांकि स्वास्थ्य की दृष्टि से समय उत्तम है.

वृषभ- चंद्रमा राशि बदलकर आज 03 अक्टूबर, 2026 शनिवार के दिन मिथुन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दूसरे भाव में होगी. दुविधाओं को किनारे रख मन को एकाग्र करें. आज जिद और इगो को छोड़कर समाधानकारी व्यवहार अपनाना पड़ेगा. भाई-बंधुओं के बीच के संबंध अधिक सहयोगपूर्ण बनेंगे. कलाकारों, लेखकों और कारीगरों जैसे मौलिक कार्य करने वालों के लिए आज का दिन लाभदायक साबित होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मिथुन- चंद्रमा राशि बदलकर आज 03 अक्टूबर, 2026 शनिवार के दिन मिथुन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पहले भाव में होगी. आज आप उत्साहित और ताजगी का अनुभव कर सकेंगे. अच्छे कपड़े और आभूषण खरीदने का योग बन रहा है. स्वादिष्ट भोजन करेंगे. सगे-सम्बंधियों के साथ आपका दिन खुशी में व्यतीत होगा. वैवाहिक जीवन में संतोष और शांति प्राप्त कर सकेंगे. वित्तीय लाभ और योजनाओं को पूरा करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है. आपको खर्च पर काबू रखना होगा. कार्यस्थल पर आपके कार्य की प्रशंसा हो सकती है. कोई नया टारगेट भी आपको मिल सकता है. कर्क- चंद्रमा राशि बदलकर आज 03 अक्टूबर, 2026 शनिवार के दिन मिथुन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति बारहवें भाव में होगी. आज आप मानसिक रूप से अस्वस्थता का अनुभव करेंगे. किसी एक निश्चय पर आप नहीं पहुंच पाएंगे. असमंजस के कारण मन कहीं नहीं लगेगा. इसका असर आपके काम पर होगा. संबंधियों के साथ अनबन हो सकती है. पारिवारिक काम के पीछे धन खर्च होगा. झगड़े से आज दूर रहें. किसी से विवाद होने पर तत्काल उससे माफी मांगे, अन्यथा आगे आपको उससे दिक्कत हो सकती है. बिना सोचे काम करने से नुकसान होगा. आरोग्य एवं धन की हानि हो सकती है. सिंह- चंद्रमा राशि बदलकर आज 03 अक्टूबर, 2026 शनिवार के दिन मिथुन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति ग्यारहवें भाव में होगी. आज आपको लाभ होने की संभावना है. आपको मन से मजबूत होना होगा, अन्यथा हाथ आए अवसर भी खो सकते हैं. मित्रों से मिलकर लाभ प्राप्त कर सकेंगे. अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करें. घर में शुभ प्रसंग का आयोजन होगा. व्यापार में सफलता मिलेगी. नौकरीपेशा लोगों की आय में वृद्धि हो सकेगी. यात्रा होने की भी संभावना है. आपको कार्यस्थल पर कोई नया काम मिल सकता है. व्यापार में सफलता के लिए आज आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी. कन्या- चंद्रमा राशि बदलकर आज 03 अक्टूबर, 2026 शनिवार के दिन मिथुन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दसवें भाव में होगी. नए काम शुरू करने के लिए आपने जो योजनाएं बनाई है, उसे आसानी से पूरी कर सकेंगे. पिता के साथ निकटता बढ़ेगी. मान-सम्मान बढ़ेगा. सरकारी कामकाज में सफलता प्राप्त कर सकेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. पारिवारिक जीवन में सुख और शांति रहेगी. पैसे की वसूली या व्यापार के उद्देश्य से यात्रा करने की संभावना है. विदेश से जुड़े काम में सफलता मिलेगी. विदेश में रहने वालों का समाचार मिलेगा. आपका स्वास्थ्य खराब होगा. संतान के स्वास्थ्य की चिंता होगी.