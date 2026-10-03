3 अक्टूबर 2026 का राशिफल: शनिवार को इन राशियों के खुलेंगे भाग्य, पढ़ें भविष्यफल
आज कई राशियों को वाणी पर संयम बरतने की सलाह दी जाती है. इससे दिन अच्छा बीतेगा. विस्तार से पढ़ें.
Published : October 3, 2026 at 12:03 AM IST
मेष- चंद्रमा राशि बदलकर आज 03 अक्टूबर, 2026 शनिवार के दिन मिथुन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति तीसरे भाव में होगी. आजका दिन मिश्रित फलदायी है. आपको आज नए काम करने की प्रेरणा मिलेगी. कोई नया काम भी शुरू कर पाएंगे. आज आपके विचार जल्दी-जल्दी बदलेंगे. इससे किसी तरह का कन्फ्यूजन हो सकता है. आज नौकरी एवं व्यवसाय में प्रतियोगियों के कड़े व्यवहार का सामना करना पड़ेगा. किसी निश्चित काम के लिए आप आगे प्रयास करेंगे. यात्रा का योग है. महिलाओं को आज वाणी पर संयम रखने की सलाह दी जाती है, हालांकि स्वास्थ्य की दृष्टि से समय उत्तम है.
वृषभ- चंद्रमा राशि बदलकर आज 03 अक्टूबर, 2026 शनिवार के दिन मिथुन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दूसरे भाव में होगी. दुविधाओं को किनारे रख मन को एकाग्र करें. आज जिद और इगो को छोड़कर समाधानकारी व्यवहार अपनाना पड़ेगा. भाई-बंधुओं के बीच के संबंध अधिक सहयोगपूर्ण बनेंगे. कलाकारों, लेखकों और कारीगरों जैसे मौलिक कार्य करने वालों के लिए आज का दिन लाभदायक साबित होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
मिथुन- चंद्रमा राशि बदलकर आज 03 अक्टूबर, 2026 शनिवार के दिन मिथुन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पहले भाव में होगी. आज आप उत्साहित और ताजगी का अनुभव कर सकेंगे. अच्छे कपड़े और आभूषण खरीदने का योग बन रहा है. स्वादिष्ट भोजन करेंगे. सगे-सम्बंधियों के साथ आपका दिन खुशी में व्यतीत होगा. वैवाहिक जीवन में संतोष और शांति प्राप्त कर सकेंगे. वित्तीय लाभ और योजनाओं को पूरा करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है. आपको खर्च पर काबू रखना होगा. कार्यस्थल पर आपके कार्य की प्रशंसा हो सकती है. कोई नया टारगेट भी आपको मिल सकता है.
कर्क- चंद्रमा राशि बदलकर आज 03 अक्टूबर, 2026 शनिवार के दिन मिथुन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति बारहवें भाव में होगी. आज आप मानसिक रूप से अस्वस्थता का अनुभव करेंगे. किसी एक निश्चय पर आप नहीं पहुंच पाएंगे. असमंजस के कारण मन कहीं नहीं लगेगा. इसका असर आपके काम पर होगा. संबंधियों के साथ अनबन हो सकती है. पारिवारिक काम के पीछे धन खर्च होगा. झगड़े से आज दूर रहें. किसी से विवाद होने पर तत्काल उससे माफी मांगे, अन्यथा आगे आपको उससे दिक्कत हो सकती है. बिना सोचे काम करने से नुकसान होगा. आरोग्य एवं धन की हानि हो सकती है.
सिंह- चंद्रमा राशि बदलकर आज 03 अक्टूबर, 2026 शनिवार के दिन मिथुन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति ग्यारहवें भाव में होगी. आज आपको लाभ होने की संभावना है. आपको मन से मजबूत होना होगा, अन्यथा हाथ आए अवसर भी खो सकते हैं. मित्रों से मिलकर लाभ प्राप्त कर सकेंगे. अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करें. घर में शुभ प्रसंग का आयोजन होगा. व्यापार में सफलता मिलेगी. नौकरीपेशा लोगों की आय में वृद्धि हो सकेगी. यात्रा होने की भी संभावना है. आपको कार्यस्थल पर कोई नया काम मिल सकता है. व्यापार में सफलता के लिए आज आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी.
कन्या- चंद्रमा राशि बदलकर आज 03 अक्टूबर, 2026 शनिवार के दिन मिथुन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दसवें भाव में होगी. नए काम शुरू करने के लिए आपने जो योजनाएं बनाई है, उसे आसानी से पूरी कर सकेंगे. पिता के साथ निकटता बढ़ेगी. मान-सम्मान बढ़ेगा. सरकारी कामकाज में सफलता प्राप्त कर सकेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. पारिवारिक जीवन में सुख और शांति रहेगी. पैसे की वसूली या व्यापार के उद्देश्य से यात्रा करने की संभावना है. विदेश से जुड़े काम में सफलता मिलेगी. विदेश में रहने वालों का समाचार मिलेगा. आपका स्वास्थ्य खराब होगा. संतान के स्वास्थ्य की चिंता होगी.
तुला- चंद्रमा राशि बदलकर आज 03 अक्टूबर, 2026 शनिवार के दिन मिथुन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति नवें भाव में होगी. किसी लंबी दूरी या धार्मिक स्थल की यात्रा होगी. विदेश से जुड़े काम में आसानी होगी. कार्यस्थल पर कोई नया काम आपको मिल सकता है, हालांकि नौकरीपेशा वालों को आज अधिकारियों तथा सहकर्मियों का सहयोग नहीं मिलेगा. व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है. संतान और स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंता रहेगी. बाहर खाने-पीने से आपको बचना चाहिए. विरोधियों के साथ गंभीर चर्चा न करें. अनावश्यक कार्यों पर धन खर्च हो सकता है.
वृश्चिक- चंद्रमा राशि बदलकर आज 03 अक्टूबर, 2026 शनिवार के दिन मिथुन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति आठवें भाव में होगी. आज स्वभाव और व्यवहार पर काबू रखना आवश्यक है. कार्यस्थल पर किसी से विवाद हो सकता है. किसी नए काम की शुरुआत आज ना करें. स्वास्थ्य खराब होने की आशंका होने से खान-पान में ध्यान रखें. बाहर खाने-पीने में लापरवाही ना करें. अचानक आर्थिक लाभ हो सकता है. धार्मिक कार्य या साधना के लिए समय अच्छा है. विचार और चिंतन से मन को शांत कर सकेंगे. किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. विद्यार्थियों के लिए समय मध्यम फलदायी है.
धनु- चंद्रमा राशि बदलकर आज 03 अक्टूबर, 2026 शनिवार के दिन मिथुन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति सातवें भाव में होगी. आज आपका दिन सुखपूर्वक एवं आनंद से गुजरने वाला है. आज आप मनोरंजन की दुनिया में व्यस्त रहने वाले हैं. पार्टी, पिकनिक, यात्रा, स्वादिष्ट भोजन और शॉपिंग आज के दिन का हिस्सा हो सकते हैं, हालांकि बाहर जाने पर आप पूरी सावधानी रखें. मैरीड कपल के बीच रोमांस बना रहेगा. लेखन के काम के लिए दिन अच्छा है. आपके विचार बौद्धिक तथा तार्किक रहेंगे. भागीदारी से लाभ होगा. सम्मान और ख्याति मिलेगी. प्रेम जीवन में संतुष्टि बनी रहेगी. महत्वपूर्ण कामों में आपको सफलता मिलेगी.
मकर- चंद्रमा राशि बदलकर आज 03 अक्टूबर, 2026 शनिवार के दिन मिथुन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति छठे भाव में होगी. व्यापार के लिए दिन अच्छा है. बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोई विशेष प्रयास करेंगे. धन के लेन-देन में सरलता रहेगी. हालांकि किसी को उधार देने से बचें. घर में शांति और आनंद का वातावरण बना रहेगा. आवश्यक कारणों के पीछे धन खर्च होगा. नौकरी में साथीकर्मियों का सहयोग मिलेगा. विदेशी व्यापार बढ़ेगा. शत्रुओं पर विजय मिलेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. जीवनसाथी के लिए आप कोई सरप्राइज प्लान कर सकते हैं. विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है.
कुंभ- चंद्रमा राशि बदलकर आज 03 अक्टूबर, 2026 शनिवार के दिन मिथुन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पांचवें भाव में होगी. आज कोई भी नया काम शुरू ना करें. जल्दी-जल्दी काम करने से नुकसान होगा. कार्यस्थल पर आज आप केवल अपने काम पर ध्यान लगाएं. महिलाओं को अपनी वाणी पर संयम रखना होगा. यात्रा को टालना आपके लिए हितकर रहेगा. संतान की चिंता रहेगी. दोपहर बाद क्रिएटिव काम में आपकी रुचि बनी रहेगी। बौद्धिक चर्चा में भाग लेने का अवसर मिल सकता है. आकस्मिक खर्च का योग है. पेट से सम्बंधित बीमारी हो सकती है. परिजनों के साथ विवाद टालें.
मीन- चंद्रमा राशि बदलकर आज 03 अक्टूबर, 2026 शनिवार के दिन मिथुन राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति चौथे भाव में होगी. आज का दिन अरुचिकर घटनाओं के कारण उत्साहजनक नहीं रहेगा. घर में परिवारवालों के साथ वाद-विवाद होगा. माता के स्वास्थ्य की चिंता आपको रहेगी. किसी बात को लेकर मन परेशान रहेगा. शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. इस कारण अनिद्रा सताएगी. महिलाओं के साथ बातचीत में सावधानी बरतें. धन की हानि हो सकती है. नौकरी करने वालों को किसी बात की चिंता रहेगी. स्थायी संपत्ति और वाहन आदि के कामकाज में सावधानी बरतें.